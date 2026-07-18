Cultura

‘La Odisea’ de Christopher Nolan vendió más de 76 mil entradas en sus primeros días en los cines argentinos

El estreno del jueves 16, un día antes que en Estados Unidos, llegó a 380 salas de todo el país y quedó segundo en la recaudación total, detrás de ‘Toy Story 5′

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Tráiler de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

La Odisea de Christopher Nolan vendió más de 76 mil entradas en Argentina en sus primeros dos días de exhibición, con 380 salas en cartelera, y se ubicó segunda en taquilla solo detrás de Toy Story 5, según datos provisorios de la consultora Ultracine recogidos por el sitio especializado Otros Cines.

El film de Universal Pictures llegó a los cines argentinos el jueves 16 de julio, un día antes que en Estados Unidos, y desde el primer momento evidenció una demanda concentrada en funciones nocturnas. El jueves vendió algo más de 30 mil localidades en 317 salas, mientras que el viernes la cifra ascendió a 155 mil espectadores en total para toda la cartelera nacional, con La Odisea como principal motor de la convocatoria.

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La película de Nolan superó a dos títulos de animación familiar: Minions & Monstruos (50 mil entradas en 330 pantallas) y Moana (26 mil en 269), según detalló Otros Cines. Toy Story 5, en tanto, acumuló 105 mil tickets en 467 pantallas —con mayoría de funciones diurnas— y ya suma casi 2,8 millones de espectadores en el país, lo que explica su primer lugar en la clasificación.

La venta anticipada para este sábado 18 registra buenas perspectivas, aunque el domingo 19 se prevé una caída pronunciada por la final del Mundial entre Argentina y España, que concentrará la atención del público.

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Preestrenos en Estados Unidos

El jueves 16, con funciones previas al estreno oficial, La Odisea recaudó 17,6 millones de dólares en preestrenos en Estados Unidos, el mejor arranque del año en ese mercado, por encima de los 17,5 millones que había logrado Toy Story 5 y muy por encima de los 10,5 millones con los que debutó Oppenheimer en la misma instancia, según informó Deadline.

Un hombre barbudo con túnica y una mujer con velo y túnica clara, de pie en un paisaje desértico con agua y tierra árida bajo un cielo claro
'La Odisea' llegó a los cines argentinos el 16 de julio en 380 salas y mostró una demanda concentrada en las funciones nocturnas (Foto: Universal Pictures)

En el resto del mundo, el film embolsó 22,2 millones de dólares en su primera jornada, con lo que el total global al cierre del jueves ascendió a 39,8 millones de dólares, de acuerdo con Otros Cines. Al sumar el viernes, la recaudación doméstica llegó a los 50 millones de dólares, lo que llevó las proyecciones para el fin de semana a entre 117 y 125 millones solo en Estados Unidos, según consignó Hollywood Reporter.

A nivel global, las estimaciones apuntan a más de 200 millones de dólares para el fin de semana de apertura, lo que posicionaría a La Odisea como el segundo debut mundial más alto en la carrera de Christopher Nolan, por detrás de Batman: el caballero de la noche asciende, que en julio de 2012 recaudó 160 millones en su estreno doméstico y cerró con 1.008 millones en todo el mundo.

Cómo es La Odisea

La Odisea es la adaptación del poema épico de Homero, con un presupuesto de 250 millones de dólares —el más alto de toda la filmografía de Nolan— y protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland. Con una duración de 173 minutos, es la tercera más extensa del director, solo siete minutos menos que Oppenheimer y cuatro menos que Interestelar.

El film es además la primera producción comercial filmada íntegramente en formato IMAX. Las primeras funciones en IMAX de 70 mm se agotaron con meses de anticipación, y en plataformas de reventa como eBay llegaron a ofrecerse entradas a más de 500 dólares, de acuerdo con la agencia AP.

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