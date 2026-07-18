En ‘Lucky’, Anya Taylor-Joy vuelve a ser una chica peligrosa perdida en el desierto

Anya Taylor-Joy protagoniza 'Lucky', el thriller policíaco de Apple TV basado en la novela de Marissa Stapley

Anya Taylor-Joy se encuentra en un escenario familiar: en el desierto, luchando por sobrevivir. Lo hizo en Furiosa y en la próxima Dune: Parte Tres. Ahora se encuentra bajo el abrasador sol de California para Lucky, un trepidante thriller policíaco que Apple TV estrenó esta semana: allí intercambia golpes con matones, dejando su rostro de otro mundo ensangrentado.

“Miren, he ido al desierto tantas veces que ya me parece irreal. No parezco una criatura del desierto, y sin embargo, siempre estoy allí y me encanta”, dice la actriz. “A la gente le gusta verme luchar y les gusta que sobreviva. Y, por suerte, yo también lo disfruto, así que todo sale bien”.

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Taylor-Joy interpreta al personaje principal en una adaptación de la novela de Marissa Stapley sobre una estafadora que despierta en una habitación de hotel y se da cuenta de que ha sido traicionada por un aliado cercano, viéndose obligada a huir. Pronto, ella se ve perseguida tanto por el FBI como por un despiadado jefe del crimen por la desaparición de 10 millones de dólares. Su padre viudo no le es de mucha ayuda: la crió para ser una criminal, pero ahora está entre rejas y solo la ayuda por teléfono. “Ella se encuentra en un punto de inflexión cuando la conocemos en el libro y en la serie, donde tiene que trazar su propio rumbo. Tiene que tomar las riendas de su vida y decidir realmente cómo quiere vivirla”, dice Lauren Neustadter, productora ejecutiva.

Un personaje evoluciona

En la serie de siete episodios, su persona tiene que abrirse paso a la fuerza para salir del baúl cerrado de un coche y clavarle un destornillador en el cuello a un villano, encontrándose sola en el desierto. “¿Cómo puede alguien tan pequeño causar tantos problemas?”, pregunta un matón. “Vemos cómo este personaje evoluciona de principio a fin. Empieza centrada en las estafas, y la pregunta es: ‘¿Adónde la llevará eso? ¿Cómo evolucionará y en quién se convertirá?’ Y creo que es una de las cosas que hacen que esta serie sea tan especial”, dice Neustadter.

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Annette Bening interpreta en 'Lucky' a una líder mafiosa que enfrenta el conflicto entre salvar a su hijo y responder ante su antiguo amante y jefe criminal

La serie cuenta con la participación de Annette Bening, Drew Starkey y Timothy Olyphant, y una banda de sonido centrada en personajes femeninos que incluye una conmovedora canción principal de Fiona Apple y temas de Sleater-Kinney y Siouxsie Sioux.

Annette Bening interpreta a una despiadada líder mafiosa que se debate entre salvar a su hijo y enfrentarse a su brutal jefe y antiguo amante. Es tan probable que ordene un asesinato como que ella misma sea ejecutada. “Es una mujer maltratada y a la vez maltratadora”, dice Bening. “Por eso, es tan intrigante. Me pareció que el guion era realmente bueno. Y sí que quería interpretar a este tipo de mujer con rasgos de sociópata”.

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La productora Hello Sunshine, de Reese Witherspoon, se puso en contacto con Taylor-Joy para presentarle el libro, pidiéndole que no solo considerara protagonizar la serie como actriz, sino también ofreciéndole la oportunidad de debutar como productora ejecutiva. “Recuerdo cruzar los dedos y pensar: ‘Dios mío, espero de verdad que me guste este libro’. Y entonces me gustó, me enamoré de Lucky y sentí que tenía algo que aportar en este ámbito, que creo que es la sensación que uno quiere tener si va a participar como productor ejecutivo”, dice Taylor-Joy, actriz y modelo de ascendencia argentina.

La serie, creada por Jonathan Tropper y escrita y producida junto con Cassie Pappas, es un thriller policíaco pero con un drama familiar en su esencia, uno que lleva a Lucky a preguntarse si hay otra forma de vivir.

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'Lucky' presenta a una protagonista criada para delinquir

“Temáticamente, eso es lo que realmente nos atrajo a Jonathan y a mí: la idea de hasta qué punto la familia influye en quién eres, en contraposición a hasta qué punto puedes romper con ese patrón y forjarte uno nuevo”, dice Pappas.

Lucky recurre a sus habilidades para estafar y sobrevivir

Lucky creció robando con su padre, sustrayendo sobres llenos de dinero en fiestas de cumpleaños y fingiendo lesiones para conseguir habitaciones de hotel gratis. Ahora, huyendo de la justicia, recurre a esas habilidades para sobrevivir, pero también anhela una vida mejor.

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“Todos luchamos contra las limitaciones de nuestro pasado y el bagaje que nos dejaron incluso nuestros mejores padres, para llegar a un punto en el que podamos descubrir quiénes somos”, dice Tropper. “En su caso, hay mucho más en juego porque el hecho de que intente descubrirlo podría costarle la vida”.

Para Taylor-Joy, además de saltar de camiones, esquivar asesinos y robar coches en pantalla, tuvo la oportunidad de tomar decisiones de casting y asesorar sobre la estética y el sonido del programa detrás de las cámaras. “Creo que lo pasamos de maravilla haciéndola, y creo que eso se nota en la pantalla, a pesar de los destornilladores atravesándole la cabeza”, dice entre risas.

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Fuente: AP