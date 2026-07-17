Christopher Nolan convierte ‘La Odisea’ en un clásico instantáneo del cine

Tráiler ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

A lo largo de su carrera, Christopher Nolan ha abordado grandes historias —aunque especialmente de hombres, sus luchas y sus guerras— y las ha moldeado a su virtuosa voluntad. Película tras película, en la oscuridad y en la luz, sus personajes empujan los límites del esfuerzo y la conciencia humanos, poniéndose a prueba como él pone a prueba las posibilidades del medio. Si la frase de su drama El gran truco (2006), acerca de cómo un mago toma algo ordinario y “lo hace hacer algo extraordinario”, suena tanto como una declaración artística como de fe, es porque lo es. Para él, el cine es algo extraordinario.

El amor de Nolan por las películas y su compromiso con ellas —con lo que pueden hacer, lo que pueden ser, lo que deberían ser— corre como una corriente eléctrica a través de su filmografía, iluminándola y, a menudo, encendiéndote a ti también. Esa pasión está en cada fotograma de su monumental adaptación de La Odisea, uno de los espectáculos más noleanos del director británico en cuanto a preocupaciones temáticas, juegos formales, emociones cinéticas y un desparpajo escénico sin complejos. Pocos directores acortan la distancia entre el cine de arte y el blockbuster como él lo hace; menos aún logran que el público no solo espere algo, sino que también se entusiasme con ello. Incluso mientras ha seguido perfeccionando su cinematografía, sobre todo en la experimentación narrativa, siempre apunta a complacer.

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Parece inevitable que Christopher Nolan terminara por abordar La Odisea, uno de los cimientos de la literatura occidental. ¿Y por qué no? La historia es una explosión alucinante y desbordada, y tiene el tipo de compleja y sinuosa estructura en capas que se ha convertido en una de sus firmas. Atribuido a Homero, el poema original consta de 12.109 versos de conversación y acción no lineales e ininterrumpidas, con dioses, mortales, monstruos, situaciones extrañas, rituales de hospitalidad y océanos de sangre, lágrimas y vino. Sea cual sea la adaptación, el relato está tan arraigado en nuestro ADN cultural que, incluso quienes no han leído el original —ni a Joseph Campbell sobre el viaje del héroe— lo reconocerán por haber visto una o dos películas. Es el camino de Luke Skywalker, y también el de WALL-E.

Lo más llamativo de esta película, además de ser el primer largometraje filmado completamente en IMAX, es que existe. Es un entretenimiento anómalo de gran estudio que Nolan ha llenado de estrellas —¡Matt Damon es Ulises! ¡Zendaya es Atenea!— y ha pulido hasta un alto brillo, convirtiendo un poema de 3.000 años en una película inteligente y reflexiva con atractivo del viejo Hollywood. Es un regreso al pasado y al mismo tiempo actual, incluso en la forma en que evalúa el costo de la guerra. (¿Quién se beneficia y quién sufre?) Su héroe es, en cierto modo, el astuto y complejo Odiseo que salta de la página, pero ha sido suavizado y hecho más psicológicamente legible para la sensibilidad contemporánea. También lo interpreta un actor carismático que sobresale en papeles de hombre común elevado.

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Matt Damon interpreta a Odiseo en una versión que examina el costo de la guerra y presenta al héroe con un perfil más psicológico y menos divino

En resumen, la historia sigue a Odiseo, quien ha estado desaparecido en acción durante dos décadas, habiéndose perdido tras la guerra de Troya. (Para más información sobre eso, véase: La Ilíada). Ahora es un amnésico extraviado. Su ausencia ha causado estragos en su familia, dejando a su esposa Penélope (Anne Hathaway) y a su hijo adulto Telémaco (Tom Holland) desolados. Nolan dedica mucha más atención a las andanzas mágicas de Odiseo que el poema original. Pero, fiel al poema, siempre vuelve a la familia que Odiseo dejó atrás, recordando al espectador las agonías del frente doméstico, que a menudo son devaluadas o ignoradas en las fantasías protagonizadas por hombres.

El protagónico de Matt Damon ayuda a desplazar la historia hacia un registro cinematográfico más familiar, al igual que algunas otras decisiones del director. Ha poblado el relato con muchos personajes sobrenaturales del poema, incluido el Cíclope (Bill Irwin), un gigante con un solo y lóbrego ojo, y Calipso (Charlize Theron), una diosa que recuerda a una “chica Bond” de los años 60 y que mantiene a Odiseo como prisionero sexual. Atenea aparece periódicamente para observar los acontecimientos con una mirada triste, y aunque se invoca a Zeus, éste permanece fuera de escena. El Odiseo de Nolan es el héroe cantado en la primera línea del poema, pero es menos divino y sus múltiples facetas —guerrero, líder, amante, esposo, padre, embaucador, mentiroso— están contenidas en un hombre enjuto, curtido y falible.

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Está de más decir que ésta es una historia esencialmente masculina, sobre su doble viaje interior y exterior de regreso a casa. Nolan escribió el guion y en gran medida ha retenido el retorcido arco narrativo del poema. Ha comprimido secciones, eliminado otras y omitido muchos personajes, una necesidad dada la sobrecarga de acontecimientos del original, que en sus traducciones al inglés supera ampliamente las 500 páginas. Incluso con estas libertades, su versión es reconocible en su amplitud, fragmentación y múltiples líneas argumentales, comenzando en el palacio de Odiseo en la isla de Ítaca. Allí, Penélope teje y desteje la misma tela para rechazar pretendientes como Antínoo (Robert Pattinson) y Polibo (Corey Hawkins) que, ansiosos por ocupar el lugar de su esposo, han acampado en el palacio devorando sus provisiones.

Poco después del inicio de la película, tras un breve panorama de esta tierra problemática y rápidas presentaciones, Telémaco zarpa clandestinamente para averiguar la verdad sobre el destino de Odiseo, y la acción se pone en marcha. Desde el instante en que corta de una toma general en ángulo alto de la nave de Telémaco en el agua a una toma igualmente lejana de Odiseo caminando en aguas poco profundas en la playa de Calipso, el cineasta se presenta con estilo. Con un solo corte, dos imágenes elegantes y un par de hombres moviéndose por separado, Nolan conecta visual y narrativamente al padre y el hijo, sugiriendo también la presencia de lo divino. En el cine, estas tomas se llaman “vistas de ojo de Dios”; aquí, son inequívocamente de Christopher Nolan.

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A partir de aquí, el director está en su elemento. Por separado, Odiseo y Telémaco hacen avanzar la historia en su camino hacia el autodescubrimiento y el reencuentro, pero también la conducen al pasado. Nolan está en su terreno cinematográfico y se desplaza entre las distintas líneas temporales de forma fluida, integrando flashbacks de Odiseo en Troya, languideciendo en la playa con sus compañeros (entre ellos Elliot Page) y construyendo el caballo de madera que condenará al enemigo. Como la película, el caballo es elegante y colosal —apoyado sobre las patas traseras, parece fabricado con las costillas de un barco— más grande que la vida y capaz de albergar más de lo que parece. Es un tótem del genio y la crueldad de Odiseo; también es un emblema del cine de Nolan, imponente en su belleza y escala.

Christopher Nolan adapta La Odisea como una superproducción que combina cine de arte, blockbuster y una estructura narrativa no lineal

En algunas de sus películas, el virtuosismo puede parecer un fin en sí mismo, lo que hace que los personajes se sientan más como aderezos, ingeniosos pero instrumentales. La Odisea trata también de un hombre intentando descubrir quién es, lo que significa que debe comprender lo que ha hecho. Cuando los troyanos arrastran el caballo desde la playa, Nolan subraya el intenso esfuerzo físico necesario para mover ese coloso. Aquí, como cuando Odiseo y su tripulación son zarandeados en su barco durante las tormentas, Nolan convierte un relato mitológico en realismo cinematográfico, con madera crujiendo y cuerdas tensas, gruñidos y gritos de hombres. Hace que personajes que pueden parecer exóticamente distantes se acerquen, humanizando a la gente, incluidos aquellos a quienes Odiseo pronto ayudará a masacrar.

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A medida que la saga salta en el tiempo y el espacio, personajes entran y salen, algunos dejando huella y otros menos. Algunos, como la furiosa porcina protofeminista Circe de Samantha Morton y el rudo rey Menelao de Jon Bernthal, tienen un perfil marcadamente moderno, lo que puede parecer una concesión al público. Otros entran y salen tan rápido que apenas se perciben, incluidas la esposa de Menelao, Helena, y su hermana, Clitemnestra (Lupita Nyong’o, haciendo lo que puede con poco material). El esposo de Clitemnestra, el rey Agamenón, resulta amenazante solo porque su armadura y casco negros sugieren un Darth Vader homérico. Es un papel menor que se reduce aún más una vez que se quita la armadura, revelando a un pálido Benny Safdie mostrando el trasero.

Las actuaciones son uniformemente buenas, aunque el Odiseo de Matt Damon está contenido y notablemente desprovisto de carisma, como si fuera tan hueco como el caballo de madera. En términos de aventuras de acción, resulta una elección contraintuitiva, aunque sirve a los fines complejos y poco triunfalistas del director. Como resultado, pocos actores —incluido el protagonista— logran atraparte con la misma fuerza emocional que el propio cine de Nolan. Tanto Tom Holland como especialmente Anne Hathaway tienen momentos poderosos, pero el personaje de él tiene poca presencia y el de ella permanece envuelto en misterio, algo que Nolan expresa filmándola detrás de una celosía o los hilos de su telar. Madre e hijo resultan simpáticos; también suelen verse eclipsados por el pretendiente sudoroso e hilarante de Robert Pattinson, cuya caída uno espera con ansia.

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La huella de La Odisea en la obra de Nolan puede ser sorprendente y, a pesar del espectáculo de esta película, hace que sea inusualmente personal. Hay ecos en toda su filmografía, tanto en la historia del poema como en su relato (¡todos esos saltos de montaje!), en la forma atrevida de saltar por el tiempo y el espacio, en los desdoblamientos y el foco en la identidad. Cuando Odiseo le pregunta a Calipso quién es, recuerda la búsqueda existencial de Guy Pearce en Memento (2001), el éxito que lo catapultó y que también trata de un amnésico. Igual que Odiseo, el personaje de Leonardo DiCaprio en El origen (2010) lucha por reunirse con su familia y utiliza un objeto para anclarse a la realidad.

Tras volver a ver La Odisea, recordé algo que Martin Scorsese dijo una vez acerca de otra película: “La emoción es la emulsión”. Los dones de Christopher Nolan son excesivamente evidentes y, incluso cuando sus personajes no te conmueven, sí lo hace su cine. Entre otras virtudes, no sabe cómo crear una imagen fea y esta película está llena de belleza arrebatadora. Aquí emplea estratégicamente la belleza, utilizándola para seducir al espectador en historias que pueden parecer innecesariamente bizantinas para algunos —sobre todo según los estándares empobrecidos de la industria dominante—, más propias de la sala de arte que del multiplex. Nolan nos pide soñar más grande. Su Odisea es un clásico en todo sentido, una afirmación transportadora del arte y una obra de puro cine.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: Universal Pictures]