Murió Horacio Sanguinetti, histórico rector del Nacional Buenos Aires, secretario de Educación de CABA y director del Teatro Colón

Horacio Sanguinetti murió a los 91 años tras haber sido el rector que más tiempo condujo el Colegio Nacional de Buenos Aires

Horacio Sanguinetti, el rector que más tiempo condujo el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) a lo largo de su historia, murió el miércoles 15 de julio a los 91 años, dejando una huella de más de dos décadas al frente de una de las instituciones educativas más antiguas del país. Diego Barovero, vicerrector del turno vespertino del CNBA, lo despidió este jueves con una frase que condensa la dimensión de su figura: “La República Argentina pierde a uno de sus más egregios universitarios”.

Nacido en Buenos Aires el 25 de octubre de 1935, fue un hijo del colegio antes de convertirse en su máxima autoridad. Su padre, Florentino Sanguinetti, también ocupó la rectoría del CNBA entre 1960 y 1963, y ejerció como profesor de Literatura durante cuatro décadas en esa misma institución. El joven Horacio egresó con Medalla de Oro en la promoción 1953, y años más tarde se graduó como abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1961, donde también se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en 1976.

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Su vínculo con el CNBA fue tan prolongado como profundo. Ejerció la rectoría en dos períodos consecutivos —entre 1983 y 1996, y luego entre 1998 y 2007— acumulando 24 años en el cargo, una marca sin precedentes en la historia de la institución. Fue también profesor de Derecho en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UBA, en el propio CNBA y en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

La gestión de Sanguinetti al frente del Nacional estuvo marcada por una visión humanista de la educación. “Fue el rector que más tiempo estuvo en el cargo. Su pasión por el estudio y la excelencia todavía inspira el trabajo de profesores y graduados”, expresó la institución educativa en su comunicado. En las redes sociales, exalumnos de distintas generaciones se sumaron al homenaje. “Marcó a dos generaciones de alumnos/as con un estilo de conducción que si bien hoy resultaría algo anacrónico no deja de representar un profundo humanismo, tan ausente en estos tiempos”, escribió uno de ellos.

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Horacio Sanguinetti fue secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Fernando de la Rúa

Esa visión del CNBA como institución trascendente quedó plasmada en un texto que Sanguinetti redactó en 1963, cuando era un joven abogado, y que el colegio recuperó en su despedida: “El Colegio es una personalidad espiritual. En él se formaron los próceres de la independencia, la hueste civil de Echeverría que dictó la Constitución Nacional, los organizadores del 80, y muchedumbre de sabios, artistas, profesores, magistrados y hombres útiles para la República.”

La trayectoria de Sanguinetti excedió los límites de las aulas. Entre agosto de 1996 y noviembre de 1997 interrumpió su rectoría para asumir como secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Fernando de la Rúa, siendo el primero en ocupar ese cargo desde la creación de la cartera. Al concluir ese mandato, retomó la dirección del CNBA hasta 2007, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri lo designó director general del Teatro Colón.

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Al frente del Teatro Colón, Sanguinetti encontró otro escenario para su vocación cultural. La ópera era, según sus propias palabras recogidas en una entrevista universitaria, “otra gran pasión”. Ocupó la dirección del teatro entre diciembre de 2007 y enero de 2009. El teatro también lamentó su muerte con un comunicado oficial, y lo despidió como “abogado, docente y quien fuera director del Teatro Colón”, y envió sus condolencias a sus seres queridos.

La producción intelectual de Sanguinetti fue extensa. Entre sus libros figuran Los reformistas, Curso de derecho político, Los socialistas independientes, Las obras y los días de Deodoro Roca, La educación argentina en un laberinto, La ópera y la sociedad argentina y Los tenores del siglo XX. Recibió el Premio Konex de Platino en 2006 en la categoría Educación y fue condecorado por los gobiernos de Francia e Italia. Integró la Academia Nacional de Educación, de la que fue presidente, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y la Real Academia Española.

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[Fotos: CNBA]