Cultura

“Ink”, de Danny Boyle, inaugurará el Festival de Venecia

El filme, que competirá por el León de Oro, recrea la compra del periódico ‘The Sun’ por el magnate Ruper Murdoch hasta convertirlo en el tabloide sensacionalista

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Danny Boyle - Ewan McGregor - Trainspotting
Danny Boyle (Liam Longman/Sony Pictures Classics via AP)

La película Ink, dirigida por Danny Boyle, ha sido elegida para inaugurar el Festival de Venecia el próximo 2 de septiembre, compitiendo también por el codiciado León de Oro, según han anunciado este jueves los organizadores del certamen.

“Este será mi bautismo en la Mostra: es un inmenso honor estar en una ciudad tan rica en arte e inaugurar este gran festival con mi nueva película”, ha celebrado en un comunicado el autor de otras cintas como Trainspotting (1996) o Slumdog Millionaire (2008).

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El cineasta británico se encargará de abrir el certamen veneciano con su última cinta, ‘Ink’, una adaptación de la obra teatral homónima del dramaturgo James Graham y que está protagonizada por Jack O’Connel, Guy Pearce y Claire Foy.

Ruper Murdoch y Anna Torv
Ruper Murdoch y Anna Torv

Boyle reconstruye la compra del periódico The Sun por el magnate Ruper Murdoch hasta convertirlo en el tabloide sensacionalista más leído en Reino Unido, mostrando su impacto en la sociedad, muchos años antes de la era de las redes sociales.

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“1969, año en que llegamos a la Luna por primera vez, fue también en el que Rupert Murdoch y Larry Lamb lanzaron un periódico destinado a cambiar profundamente el mundo. Mucho antes de Fox News, del ‘clickbait’ y de ‘Truth Social’, décadas antes de Twitter, Facebook, Google y OnlyFans, estos dos hombres crearon un nuevo tabloide que, contra todo pronóstico, se convirtió en el periódico más vendido del mundo”, ha resumido el cineasta.

La 83 edición del Festival de Venecia tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, cuando se anunciará la película ganadora de su prestigioso León de Oro y el resto del palmarés.

A falta de conocer el listado de películas en competición, la Mostra ya ha anunciado sus dos Leones de Oro honoríficos: George Clooney y la actriz estadounidense Ellen Burstyn, conocida por cintas como El exorcista (1973).

Fuente: Efe

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