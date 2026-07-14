¿Qué Alberdi lee Milei?: un libro para entender cómo el pasado puede convertirse en discurso político

“Libertad, libertad, libertad. Como si cantara el himno en cada página, esa es la consigna de Juan Bautista Alberdi cuando habla de economía”, escribe la periodista cultural y escritora Patricia Kolesnikov, en su nuevo libro Un presidente que sea como un rey (Planeta, 2026). Y no existe figura histórica que Javier Milei invoque más que la de Alberdi, autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Pero ¿es realmente ese el Alberdi que emerge de sus textos? ¿Hasta qué punto esa apropiación encuentra sustento en la obra del tucumano?

Esas son las preguntas que articulan la trama de la nueva publicación de la editora de la sección Libros de Infobae. En (…) El Alberdi que Milei tiene en la cabeza, Kolesnicov se aleja del comentario de coyuntura para sumergirse en un mar turbulento: el de las ideas políticas y sus reinterpretaciones. Su libro no busca evaluar la gestión del presidente Milei, ni generar polémica desde una posición partidaria. Aquí, el objetivo es otro: regresar a Alberdi, leerlo en su contexto histórico y comparar esa lectura con las propuestas que hoy ocupan un lugar central en el discurso oficial.

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El resultado es este ensayo que combina investigación histórica, periodismo y divulgación, con una escritura clara, concisa y profunda. A través de un recorrido por la vida y la producción intelectual del autor de “Bases…”, la autora rescata las tensiones de un pensamiento que, en ocasiones, suele aparecer reducido a unas pocas líneas fuera de contexto. Y sí, el Alberdi que sale de estas páginas es mucho más contradictorio, matizado y complejo que el convertido en emblema de la política actual.

La portada del libro de Patricia Kolesnicov, 'Un Presidente que sea como un Rey' (Planeta)

“Poblar no es poblar de cualquier manera, ya vimos. Y educar, tampoco. Porque hay que poblar para ser más prósperos y para ser más prósperos hay que ser más educados (dice la autora). “Somos pobres, incultos y pocos”, dice Alberdi en las Bases. No hay más medio de extender y propagar la libertad que generalizar y extender las condiciones de la libertad, que son la educación, la industria, la riqueza, la capacidad”, escribe.”

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Mucho más que un título ganchero

No podemos negar que la novedad editorial de Kolesnicov lleva un título por demás atractivo. Además de vinculado directamente con una conocida formulación alberdiana sobre la necesidad de un Poder Ejecutivo fuerte, durante el proceso de organización nacional. Aquello de “(…) que la monarquía puede ser el mejor sistema político para América Latina (…)”. Así, una de las hipótesis centrales de la obra es mostrar que esa frase no puede desprenderse del contexto histórico, político e institucional en la que fue escrita. Vieron cuando dicen: “me sacaron de contexto”, bueno, eso, pero mejor no.

“¿Alberdi es un antecedente de Milei? Eduardo Zimmermann (profesor asociado del departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés y estudioso de las ideas liberales del siglo XIX) entiende que ‘a Milei le viene bien todo lo que Alberdi dice en términos de liberalismo económico. Y también una flexibilidad respecto de la idea de usar instrumentos, lo que llamaríamos ‘decretos de necesidad y urgencia’, para acelerar el proceso de transformación’. Claro que el historiador no desconoce que uno vivía en el siglo XIX y el otro en el XXI: ¿es posible usar los mismos instrumentos? Son realidades distintas. Pero coinciden en la necesidad de producir reformas rápidas, dramáticas, que usan el liberalismo económico como medio”.

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Daguerrotipo de Juan Bautista Alberdi (foto: Wikipedia/William George Helsby)

Pero hay más. El tomo editado por Planeta despliega una gran investigación sobre la circulación de las ideas y los usos contemporáneos de los clásicos del pensamiento nacional. Y lejos de presentar una biografía común del padre intelectual de la Constitución, o un libro sobre nuestro actual presidente en ejercicio, Kolesnicov tiende un puente entre dos tiempos y los hace hablar entre sí.

Por un lado, reconstruye las ideas del jurista tucumano, su contexto, sus debates y las circunstancias en las que elaboró buena parte de obra y por otro, analiza cómo ese pensamiento es rescatado en la actualidad. De esta manera su trabajo le devuelve complejidad a un autor que suele aparecer reducido a unas pocas frases célebres sueltas por ahí. Es que la autora se ocupa de retratar, y muy bien, a un Alberdi pensador y lleno de matices, atravesado por los tironeos de un país en formación y por los dilemas de la organización institucional, después de las guerras civiles.

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“Alberdi escribe tras la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros en 1852. Una nueva era se abre en esta Argentina todavía en formación. La batalla de Caseros, dice ‘es un evento tan grande como la revolución de Mayo, que destruyó el gobierno colonial español’. Situado en este momento que se vive como fundacional es que Alberdi traza su Constitución, su proyecto de organización de país. Algo parecido quizás entienda Javier Milei, que llamó Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. (…) como si señalara otro momento fundacional, acaso el de la derrota del peronismo. (…) ¿Tiene eso que ver con nuestro presente?”. Así, esta destacada exploración periodística nos habilita a tomar distancia de los dichos de Alberdi y verlos en perspectiva ya que, al aislarlos de sus circunstancias particulares, cobran un sentido muy distinto del que tuvieron originalmente.

El presidente Javier Milei (Presidencia)

Con 176 páginas y 5 capítulos (más apartados, agradecimientos y notas), Un presidente que sea como un rey, el Alberdi que Milei tiene en la cabeza, pone sobre el tapete a un Alberdi cuya obra continúa generando preguntas incómodas. En un escenario político donde las citas históricas abundan, pero la lectura en profundidad escasea, la obra recupera el valor de volver a las fuentes. Más que dar un veredicto sobre la interpretación que hace el Presidente del economista, escritor y político argentino, la autora propone algo original y, tal vez, más productivo: volver a leer a Alberdi. En ese gesto reside, sin dudas, el valor de un trabajo que recupera la trascendencia de un pensador indispensable y demuestra que, a veces, la mejor forma de entender el presente consiste en revisar al pasado.

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“Ya lo conté: mi pregunta sobre Alberdi se disparó cuando escuché a Javier Milei decir que iba tras sus pasos. Para entender lo que estaba diciendo, necesitaba conocer las ideas de Alberdi, qué pensaba. A medida que fui leyendo a Alberdi, me empezó a interesar otra cuestión: para qué servía Alberdi. Seguramente cada uno puede tener su Alberdi, pero hoy, en la práctica, cuando se invoca su nombre o se lo elige para bautizar una agrupación, detrás vienen ideas liberales y las que ahora se llaman libertarias. Por ahora parece que sirve para eso.”

¿Quién es Patricia Kolesnicov?

Nació en Buenos Aires. Estudió Letras en la UBA. Fue redactora y editora de la sección Cultura de Clarín, durante 30 años. Dirigió colecciones exclusivas de ebooks para Bajalibros: allí editó libros de ficción, feminismo y crónica, entre otros. Desde 2022 se ocupa de la sección Libros en Infobae, cuya editorial digital coordina. Como autora, publicó Biografía de mi cáncer (2002), la novela No es amor (2009) y la novela juvenil Me enamoré de una vegetariana (2017).

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