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Estados Unidos aseguró que los misiles y drones lanzados por Irán fueron interceptados o no causaron daños importantes

Las fuerzas armadas iraníes lanzaron ataques contra infraestructura militar estadounidense en los estados del Golfo

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El destructor USS Thomas Hudner disparando un misil Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada. Marina de Estados Unidos/vía Reuters
El destructor USS Thomas Hudner disparando un misil Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada. Marina de Estados Unidos/vía Reuters

Decenas de misiles y drones lanzados por Irán no causaron daños significativos ni heridas a personal estadounidense, dijo el jueves un funcionario de defensa de Estados Unidos.

Los misiles y drones iraníes “fueron interceptados o no lograron causar daños importantes”, explicó el funcionario bajo condición de anonimato, y, citado por agencias de noticias internacionales, añadió que “no hubo heridos estadounidenses”.

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Las fuerzas armadas iraníes lanzaron ataques contra infraestructura militar estadounidense en los estados del Golfo este jueves, tras los ataques estadounidenses contra las provincias costeras del sur y orientales de Irán, lo que puso a prueba el acuerdo de alto el fuego vigente desde hace tres semanas.

Un video de propaganda iraní difundido este jueves mostraba a un miembro de la Guardia Revolucionaria escribiendo un mensaje en un misil, en el que prometía venganza por la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

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Los ataques se produjeron el mismo día en que Irán enterró a Khamenei en el santuario de Mashhad, culminando así una semana de multitudinarias procesiones fúnebres y manifestaciones. Khamenei murió en un ataque aéreo estadounidense el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

El video muestra una mano escribiendo sobre una superficie amarilla. Posteriormente, se observan múltiples lanzamientos de misiles en el cielo nocturno, con estelas de humo ascendiendo. Estas imágenes corresponden a los ataques de represalia de Irán contra la infraestructura militar de Estados Unidos en la región del Golfo.

El ejército estadounidense declaró el miércoles que sus últimos ataques tenían como objetivo mantener abierto el estrecho de Ormuz, tras afirmar que las fuerzas iraníes habían atacado tres petroleros en la zona. El ataque se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que creía que el alto el fuego provisional con Irán había terminado.

Estados Unidos atacó a Irán por segundo día consecutivo e Irán respondió contra aliados estadounidenses en el golfo Pérsico, lo que elevó los temores de un regreso a la guerra tras los escasos avances en los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática.

El Comando Central de Estados Unidos informó en X que atacó unos 90 objetivos el miércoles —tras haber alcanzado 80 el día anterior— para “seguir degradando” la capacidad de la República Islámica de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Qatar, según la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency.

“Cada vez que nos golpeen, nosotros golpearemos 20”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a periodistas a bordo del Air Force One.

“No lo sé. Ganaríamos muy rápido. Tenemos muchas formas de ganar”, añadió al ser consultado sobre si Estados Unidos e Irán estaban regresando a una guerra total.

Los ataques se produjeron unas tres semanas después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo de paz provisional que activó un período de negociación de 60 días para resolver los temas pendientes del conflicto. Las conversaciones, actualmente suspendidas mientras Irán celebra una semana de funerales masivos por el fallecido líder supremo Alí Khamenei, aún no han logrado un avance significativo.

Estados Unidos revocó una exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní —una condición del acuerdo provisional— en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz que la administración atribuyó a la República Islámica. El tránsito por la vía marítima quedó prácticamente paralizado el jueves, e Irán insiste en que mantiene el control del paso, uno de los muchos temas en los que ambas partes siguen profundamente divididas.

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