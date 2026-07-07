Cultura

Los dibujos de Víctor Hugo sobre Notre-Dame se exhiben en París

La exhibición reúne las imágenes vinculadas a la célebre novela de 1831 ‘Nuestra Señora de París’ junto con cuadernos, fotografías y negativos de la París del siglo diecinueve procedentes de colecciones francesas de primer nivel

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Los dibujos de Víctor Hugo Créditos; EFE

Los dibujos arquitectónicos del escritor francés Víctor Hugo (1802-1885), que influyeron en su imaginario y dieron pie a obras tan influyentes como Nuestra Señora de París (1831), que evitó el derribo de la catedral Notre-Dame, se exhiben en una exposición en la casa museo del artista en París.

Con el título Hugo y la Arquitectura: De la piedra a la pluma, las salas en las que una vez vivió el francés están hoy adornadas con sus muchos dibujos de fachadas e iglesias, reales e imaginadas, que definieron su obra.

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La comisaria de la exposición, Alexandrine Achille, explicó a esta agencia que en los muchos dibujos de Hugo “está omnipresente el motivo arquitectónico” y que, de hecho, esto también puede apreciarse en su forma de escribir.

“Es interesante observar que en los manuscritos de sus obras de teatro, dibuja. No puede evitar, por así decirlo, dibujar y plasmar por escrito la forma en la que concibe el espacio. Así, pues, hay una relación con el espacio que se manifiesta a través del dibujo y de la escritura”, agregó.

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La obra en la que esto es más visible es la que Hugo dedicó a la catedral de Notre-Dame en 1831, cuando tuvo conocimiento de la propuesta de derribo que la amenazaba y trató de concienciar a la sociedad parisina de su importancia. La novela fue un éxito y las largas descripciones de su arquitectura lograron realzar su valor histórico.

Dos cuadros rectangulares enmarcados con bordes negros, muestran imágenes monocromáticas de la Catedral de Notre-Dame de París y rótulos informativos
Los dibujos arquitectónicos de Víctor Hugo se exhiben en la casa museo del escritor en París

“Más allá de la historia de Quasimodo y Esmeralda que todos conocemos, esta novela expresa realmente la forma en que Víctor Hugo concibe la arquitectura, que es muy particular. Considera que la arquitectura, como la literatura, cuenta la historia de los hombres”, comentó la comisaria.

En la exposición, los dibujos de la catedral que la salvaron de desaparecer se complementan con más de un centenar de dibujos procedentes del propio museo, así como con varios cuadernos que pertenecieron al artista, prestados por la Biblioteca Nacional de Francia; y con fotografías y negativos de la París decimonónica, llegados del fondo Roger-Viollet y del museo Carnavalet de París.

La muestra se divide en varias secciones: una primera centrada en los croquis que Hugo hizo durante sus viajes; una segunda sobre la relación entre su escritura y la arquitectura; una tercera dedicada a sus dibujos de edificios imaginados; y una cuarta para sus creaciones más surrealistas y místicas.

Entre los dibujos exhibidos figuran tres paisajes de España, país que visitó en 1812, cuando su padre era general de José Bonaparte, y en 1843, en un viaje junto a su esposa.

Según la comisaria, el escritor se vio “muy marcado e inspirado” por los paisajes españoles, lo cual influyó “sobre todo en sus obras de teatro” y dio lugar a dibujos como su Recuerdo de España: una mezcla de elementos arquitectónicos que el autor identificó a su paso por lo que ahora es Castilla y León.

Una hoja de papel de color beige con texto manuscrito en tinta marrón, escrito en francés antiguo. El texto se extiende por toda la superficie visible
Un manuscrito de Víctor Hugo en francés aborda la restauración de la Catedral de Notre-Dame de París. La exposición sobre Víctor Hugo incluye más de un centenar de dibujos, cuadernos de la Biblioteca Nacional de Francia y fotografías de la París del siglo XIX

“Tenía un talento especial que es bastante desconocido, ya que en su época se trataba de una actividad muy, muy personal, muy familiar; muy íntima. Por eso nadie veía sus dibujos, salvo su círculo más cercano”, añadió Achille a propósito de la muestra, que podrá visitarse hasta el 22 de noviembre.

Víctor Hugo es considerado uno de los escritores más importantes e influyentes en lengua francesa, con aportaciones a la literatura universal como Los Miserables (1862), ‘Nuestra Señora de París’ (1831) o ‘El último día de un condenado a muerte’ (1829).

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Pol Lloberas Cardona.

Video: EFE. Imágenes: Pol Lloberas Cardona; edición y locución: Brian Bujalance.

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