Cultura

La Academia Nacional de Bellas Artes celebra sus 90 años con una muestra en el FNA

La institución abre un recorrido por nueve décadas de historia con obras, documentos y piezas bibliográficas poco vistas, en una propuesta con acceso libre que podrá visitarse hasta el 21 de agosto en Buenos Aires

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90 años de la Academia Nacional de Bellas Artes: Un recorrido por su patrimonio PORTADA
La Academia Nacional de Bellas Artes celebra 90 años con una exposición sobre su patrimonio en la Casa Victoria Ocampo

La Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) cumple 90 años y lo celebra con una exposición que saca a la luz parte del patrimonio que atesora desde su fundación, en 1936. 90 años de la Academia Nacional de Bellas Artes: Un recorrido por su patrimonio abre sus puertas el miércoles 8 de julio a las 18 en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, CABA), con entrada gratuita, y podrá visitarse hasta el viernes 21 de agosto, de lunes a viernes de 11 a 19.

La muestra es una iniciativa conjunta del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y la ANBA, y reúne obras, documentos y piezas bibliográficas que recorren nueve décadas de historia institucional. Sergio Baur, profesor de Historia, diplomático de carrera y especialista en arte y cultura argentina y presidente de la ANBA, es uno de los curadores. Lo acompañan en la curaduría Mariana Castagnino, secretaria del Fondo Patrimonial y Acción Cultural de la institución, y Victoria Lopresto, coordinadora de Archivo y Colección.

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90 años de la Academia Nacional de Bellas Artes. Un recorrido por su patrimonio INTERIOR
Sergio Baur (centro), Mariana Castagnino (der.) y Victoria Lopresto (izq.) están a cargo de la curaduría de la muestra por los 90 años de la ANBA

Según expresaron los curadores, “el patrimonio de la Academia constituye un testimonio singular que permite reconstruir trayectorias, proyectos, instituciones y debates que marcaron el desarrollo de nuestro campo cultural”. El propio Baur señaló que en los últimos años también han fortalecido los fondos documentales, que hoy despiertan un gran interés entre investigadores e historiadores del arte.

Entre las piezas del recorrido se encuentran los barriletes intervenidos por académicos para el Salón del Aire, organizado por la ANBA en 1996; el primer libro de actas de la institución y sus primeras publicaciones; materiales de las fundaciones Klemm y Trabucco; y obras de académicos de número de Artes Visuales como Graciela Hasper, Carola Zech, Pablo La Padula, Aldo Sessa, Eduardo Médici, Matilde Marín, Diana Dowek, José Fioravanti, Josefina Robirosa y Noemí Gerstein.

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La exposición de la ANBA incluye barriletes del Salón del Aire de 1996, el primer libro de actas (foto) y obras de Graciela Hasper, Aldo Sessa y Diana Dowek

Uno de los núcleos más llamativos de la exposición está dedicado a archivos y colecciones donados a la institución. Allí se exhiben fotografías inéditas de Victoria Ocampo junto a Igor Stravinsky durante su primera visita a la Argentina, en 1932; ilustraciones originales de Horacio Butler para tapas de Editorial Sudamericana en la década de 1950; el cuaderno de dibujos del arquitecto Alejandro Christophersen —autor del Café Tortoni y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires—; y los planos de Alejandro Bustillo para la remodelación de la Casa de Bombas, actual sede del Museo Nacional de Bellas Artes.

La exposición se extiende más allá de las obras visuales con dos actividades musicales con entrada gratuita e inscripción previa. La primera es un concierto programado para el jueves 16 de julio a las 18, también en la Casa Victoria Ocampo, a cargo de Dora De Marinis, pianista y académica de número de la ANBA. El programa incluye Sonatina, Campera y Bailecito de Carlos López Buchardo; la Sonata de José María Castro; y Nouvelles Miniatures Op. 31 de Alberto Williams, tres compositores fundadores de la Academia cuyas obras raramente se escuchan en las salas porteñas. El concierto tendrá presentación del director de Música del FNA, el profesor Guillermo Scarabino.

La muestra exhibe fotografías inéditas de Victoria Ocampo con Igor Stravinsky (foto), ilustraciones de Horacio Butler y planos de Alejandro Bustillo
La muestra exhibe fotografías inéditas de Victoria Ocampo con Igor Stravinsky (foto), ilustraciones de Horacio Butler y planos de Alejandro Bustillo

La segunda activación es la conferencia ilustrada Un músico en la foto de la escalera: Ernest Ansermet, el jueves 23 de julio a las 18, también en la Casa Victoria Ocampo. Scarabino será el expositor y pondrá el foco en la figura del director de orquesta suizo Ernest Ansermet y su participación en los circuitos culturales de Buenos Aires durante las décadas de 1920 y 1930: su amistad con Victoria Ocampo, su contribución a la difusión del modernismo musical en la ciudad y su presencia en la célebre fotografía del grupo reunido en la escalera de la Casa. Ansermet publicó un artículo en el primer número de la revista Sur, en 1931. Como cierre de la conferencia se proyectará Pacific 231 (1949), el cortometraje experimental de Jean Mitry basado en la obra homónima de Arthur Honegger, pieza que estuvo dedicada al propio Ansermet.

La ANBA fue fundada el 1° de julio de 1936 por iniciativa de artistas, arquitectos e intelectuales. A lo largo de su historia acumuló más de 700 obras y más de 15 fondos y colecciones documentales. Su programa editorial suma más de 130 publicaciones, entre ellas los 13 tomos de la Historia General del Arte en la Argentina.

Fuente y fotos: gentileza Gerencia de Gestión Cultural de las Artes del Fondo Nacional de las Artes.

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