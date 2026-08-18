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El Festival La Mujer y el Cine llega a su 38ª edición con un documental sobre Siri Hustvedt y Paul Auster como gran atractivo

Del 26 al 30 de agosto, cinco sedes porteñas albergarán una programación con entrada gratuita que incluye estrenos, una masterclass y premios a la trayectoria para Mercedes Morán y Paula Félix-Didier

La mujer y el cine
El Festival La Mujer y el Cine celebra su 38ª edición del 26 al 30 de agosto en cinco sedes de la Ciudad de Buenos Aires con entrada libre y gratuita
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El Festival La Mujer y el Cine llega a su 38ª edición con una programación que reúne estrenos internacionales exclusivos, reconocimientos a trayectorias del cine argentino y actividades especiales de entrada libre y gratuita, del miércoles 26 al domingo 30 de agosto en cinco sedes de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los momentos más esperados de esta edición es el estreno exclusivo en Argentina de Dance Around the Self (Danza alrededor del yo), de la directora alemana Sabine Lidl. El documental, que integró la sección Panorama de la Berlinale 2026 y obtuvo el Premio al Mejor Documental en los Premios del Cine Alemán, retrata a la escritora Siri Hustvedt a través de conversaciones con su marido, el escritor Paul Auster, fallecido en 2024. El film explora identidad, creación, memoria y el vínculo entre lenguaje y subjetividad, y sigue a la pareja en su hogar de Brooklyn mientras Auster enfrenta una enfermedad terminal. La proyección tendrá lugar el viernes 28 de agosto, a las 19:30, en el Atlas Patio Bullrich, con entrada libre y gratuita.

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Otro estreno de peso es el del cortometraje francés Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva), de Natalie Musteata y Alexandre Singh, que compartió el Oscar 2026 al mejor cortometraje en la 98ª entrega de los Premios de la Academia con producción de la argentina Violeta Kreimer. La pieza de 36 minutos, narrada por Vicky Krieps y protagonizada por Zar Amir Ebrahami, transcurre en una sociedad distópica donde besar está prohibido y el pago se realiza con bofetadas. Kreimer estará presente el jueves 27 de agosto, a las 18, en el MALBA, para conversar con el público tras la proyección, con entrada libre y gratuita.

Entre las actividades especiales, el festival ofrece una masterclass sobre diseño sonoro –El arte (in)visible de la mezcla sonora– a cargo de Yasmina Praderas Ramírez, mezcladora de sonido española ganadora del Premio Goya por As bestas (2022) y nuevamente galardonada con ese mismo premio en 2026 por Sirât, de Oliver Laxe, trabajo por el que también recibió una nominación al Oscar junto a Laia Casanovas y Amanda Villavieja, convirtiéndose en el primer equipo íntegramente femenino nominado en esa categoría. Se realizará el viernes 29 de agosto, a las 19, en la Universidad del Cine, con entrada libre y gratuita.

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El Festival La Mujer y el Cine presentará en Argentina el estreno exclusivo de "Dance Around the Self", documental de Sabine Lidl sobre Siri Hustvedt y Paul Auster

El sábado 29 de agosto, a las 18, con entrada libre y gratuita, la sede de Amigos del Bellas Artes será el escenario de una proyección especial de Las aventuras del príncipe Achmed, de Lotte Reiniger: el largometraje animado más antiguo conservado hasta la fecha, estrenado en 1926 y construido cuadro a cuadro a lo largo de tres años mediante siluetas de cartón negro recortadas a tijera. La función contará con música en vivo a cargo de Lucy Patané y Rosa Nolly, y se completará con una demostración de la técnica de animación a cargo del Grupo VIU.

La convocatoria de esta edición recibió más de 300 postulaciones. La selección final comprende 35 cortometrajes, 24 videominutos, 11 largometrajes nacionales y 5 largometrajes internacionales, con obras provenientes de Argentina, Uruguay, Perú, España y Alemania. El panorama argentino incluye Sigilo, de Gabriela Vidal; Vlasta, el recuerdo no es eterno, de Candela Vey y Tino Pereira; La muerte es algo que le sucede a los demás, de Ana García Blaya; Bosque arriba en la montaña, de Sofía Bordenave; Ahí donde no estás, de Laura Chiabrando; Un tiempo afuera, de Sheuen Mondelo; Ahora tocan ellas, de Sara Silvia Kochen; Mailin, de María Silvia Esteve; ¿Cuándo dejamos de pedir permiso?, de Liliana María Sánchez; Brucher. Crónica botánica inaudita, de Mariana Guzzante y Camila Menéndez; y Te amo Antoño, de Tamara Leschner.

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El Festival La Mujer y el Cine también exhibirá Two People Exchanging Saliva, cortometraje francés que compartió el Oscar 2026 al Mejor Cortometraje de Acción Real con producción de Violeta Kreimer

El panorama iberoamericano reúne Mamá está acá, de Claudia Abend y Adriana Loeff (Uruguay); Hija pródiga, de Mabel Valdiviezo (Perú/EE.UU.); La buena letra, de Celia Rico (España); Una quinta portuguesa, de Avelina Prat (España); y Dance Around the Self, de Sabine Lidl (Alemania).

La sección de cortometrajes incluye Partir y renunciar, de Marilú Varsky; Fotos nuestras, de Emilia Herbst; Los buenos tiempos, de Azul Lombardía; Lo que queda del mar, de Camila Adaro Liloff; Renegrido, de María Celia Ferrero; Planetario, de Sofía Poncini; Mientras tanto, de Flor Berthold y Carla Scatarelli; Nos vemos a la vuelta, de Rocío Alonso; Mamita, de Chiara Boiani; Un verano adentro, de Julieta Falcón; Steve Buscemi, de Lucila Lopatin y Martina Vogelfang; Dra. Miranda, de Denise Anzarut; El esquilador, de Paloma Zaremba; La muerta que habla, de Agustín Fittipaldi y Candela Gonzalez Kelly; Cardigan, de Lucía Ruocco; Extraordinaria, de Tamara Mesri; Romper el español, de Sofía Castro; El día del sorteo, de Serena Solis y Valentina Zuliani; Inchegen Awka Liwen, de Yvana Juárez; Todos los nombres empiezan con M, de Carla Scolari; El club de las pelis, de Eliana Ferreiro; La cara de mi madre, de Anabel Villalba y Berenice Zapiola; Ya no soy mí, de Magdalena Ewert y María Celeste Beros; El cuerpo de la noche, de Celina Wolffelt; Petroka, de Giuliana Capparelli; Habitar el cine desde adentro, de Sol Corana; En Buenos Aires no hay mar (apuntes para un poema de amor), de Elena Herranz Benito; La nena, de Josefina Lens; Let me show you the beauty of falling from grace, de Jimena Aguilar; Cráter, de Valentina Cabado Parcero; Vestigios de un país que partió en tren, de Ana Paula Saravia; Mudarse es lo segundo peor que te puede pasar en la vida, de Felicitas Páez; Elida, de Lara Bettoni y Luna Kama Ailen Aba; Seis de abril, de Agnese Boaretto; y Nocturna, de Catalina Caimi.

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La programación del Festival La Mujer y el Cine incluye una masterclass de Yasmina Praderas Ramírez sobre diseño sonoro en la Universidad del Cine

Los videominutos en competencia son Frágil carcasa, de Anabel Piñeiro; Chicas en verano, de Magali y Micaela Cristoforo; El toque, de Agustina Eraso; Vera, de Matilda Lasarte; La aborigen que no sabía escribir, de Elizabeth Avalos Castillo; Las cartas del cuartel, de Magali Ibertis; Creck, Splash, Boom!, de Yas Souza; x100preCris, de Deborah Narvaez; Como si hubiera, de Melina Kladniew; De tal palo tal astilla, de Rosario Manso, Rocío Pellegrino y Carolina Kallenbach; Golondrina, de Verónica Eseberri; Hacia dentro, de Sofia Ungar; En ese momento nos fuimos todas, de Macarena Sarsfield; Lo que aún queda de mí, de Elena Bursztein; Mudanza, de Vanesa Spaulding; Casa Franklin, de Camila Sequeira Vega; Infancias en pausa, de María Laura Piastrellini; Fernando y Neli, de Wanda Artaza; Cambio de look, de Jessica Ileana Mina Carrasco; Bordado en la memoria, de Agustina Lasagni; Hilvanes de la Memoria, de María Analía Feble Badano; Carta de presentación, de Victoria Hermo; El oro que se va, de Belén Astorga; y Una dirección, de Carolina Defossé.

La sección Work in Progress (WIP) presenta Quintana, de Victoria De Michele; Ricardo Aronovich: El Maestro de la Fotografía Cinematográfica, de Paola Rizzi; Señorita Arquitecto, de Nadia Lozano; Mi propia jefa, de Florencia Calcagno; El espacio habitado, de María Laura Cali; Seré nadie, de Fremdina Bianco; y Correspondencia abierta, de Maayan Feldman.

El cierre del festival, el domingo 30 de agosto a las 20:30 en el MALBA, incluirá la entrega de los Premios a la Trayectoria a la actriz Mercedes Morán —con más de cuatro décadas de carrera en cine, teatro y televisión, y títulos como La ciénaga, Diarios de motocicleta y El ángel en su filmografía— y a Paula Félix-Didier, historiadora, archivista audiovisual y directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken durante más de 17 años.

El festival, fundado hace 38 años con el objetivo de abrir espacios de visibilidad para las mujeres en el ámbito audiovisual, distribuye su programación entre el MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415), el Atlas Patio Bullrich (Av. del Libertador 750), los Amigos del Bellas Artes (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2270), la Universidad del Cine (Dr. José Modesto Giuffra 330) y la DAC (Vera 559). El ingreso a todas las proyecciones, masterclasses y actividades es libre y gratuito, por orden de llegada y sujeto a disponibilidad.

[Fotos: gentileza prensa La Mujer y el Cine]

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