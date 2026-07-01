La primera obra de David Hockney se subasta tras su muerte y supera los 3 millones de dólares

Phillips cierra su subasta nocturna en Londres con 12 millones de libras con comisiones. (Phillips)

La subasta de arte moderno y contemporáneo de Phillips en Londres cerró con 12 millones de libras (USD 15,8 millones) con comisiones, en una sesión encabezada por David Hockney, quien murió el 11 de junio de 2026, a los 88 años.

Según ARTnews, su obra The Only One with Waves (1991) se vendió por 2,4 millones de libras (USD 3,2 millones) y fue la primera pieza importante del artista en salir a subasta desde su muerte.

PUBLICIDAD

El cuadro de Hockney, “The Only One with Waves”, había cambiado de manos apenas tres veces antes de esta subasta, según precisó Euronews. La obra fue adquirida en 2018 en Sotheby’s Nueva York por USD 2,17 millones.

The Only One with Waves de David Hockney lidera la sesión con 2,4 millones de libras. (Phillips)

En esta ocasión, alcanzó 2,4 millones de libras (unos USD 3,05 millones), una cifra cercana al máximo estimado, aunque no lo superó, lo que evitó la habitual subida de precio que suelen experimentar los lotes tras el fallecimiento de un autor.

PUBLICIDAD

La subasta nocturna de Phillips en Londres recaudó 12 millones de libras (USD 15,8 millones) con comisiones y quedó apenas por debajo de su estimación mínima en precio de martillo, con 9,3 millones de libras. La venta de Hockney por 2,4 millones de libras (USD 3,2 millones) encabezó la sesión, y la casa colocó 76 de 90 lotes, con una tasa de colocación del 84%.

La venta estaba calculada entre 9,34 y 13,4 millones de libras, y ARTnews señaló que el total de martillo quedó justo por debajo del piso previsto. Con comisiones, el resultado final superó ese nivel.

PUBLICIDAD

La obra de David Hockney impulsa el total final de la sesión nocturna con comisiones. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

El lienzo, de unos cuatro pies de ancho, fue pintado en Malibú, California, y muestra olas que rompen en un espacio pictórico aplanado. La obra llegó a subasta semanas después de su muerte, ocurrida en su casa de Londres, cuando estaba a un mes de cumplir 89 años.

Las otras ventas destacadas de la noche

La única otra obra que superó el millón de libras fue INFINITY-NETS (MAE), una pintura acrílica de 2013 de Yayoi Kusama. La pieza superó su estimación alta de 1,2 millones de libras (USD 1,6 millones) y alcanzó 1,5 millones de libras (USD 2 millones).

PUBLICIDAD

Yayoi Kusama ubica dos obras entre las diez ventas más altas de la noche. (Museo Guggenheim)

La artista nacida en Japón colocó además dos obras entre las 10 primeras ventas de la noche. La sesión también incluyó trabajos de Jean Dubuffet, Donald Judd, Hsiao Chin y Jadé Fadojutimi.

Récords e impulso para el arte de Asia meridional

La subasta dejó además una nueva marca para Andrew Cranston. Su pintura y collage sobre lienzo Meditation in a Tenement (2023) superó por poco su estimación mínima de 60.000 libras (USD 79.340) y alcanzó un precio de martillo de 65.000 libras (USD 85.980).

PUBLICIDAD

El resultado evita el salto de precio que suele seguir a la muerte de un autor. Victoria Jones/Pool via REUTERS/File Photo

Otro de los resultados destacados por el medio citado fue el de Maqbool Fida Husain. Su óleo sin título, de hacia los años 70, se vendió por 412.800 libras (USD 545.864), casi el triple de su estimación mínima de 150.000 libras (USD 198.326).

Phillips destaca la demanda internacional

Olivia Thornton, vicepresidenta adjunta de arte moderno y contemporáneo para Europa en Phillips, dijo en materiales de prensa citados por el medio: “La venta de hoy demuestra la profundidad y amplitud de la demanda en el arte moderno, de posguerra y contemporáneo”.

PUBLICIDAD

Phillips reporta colocación total en Asia meridional y destaca el impulso de esa categoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thornton añadió: “Impulsada por The Only One with Waves de David Hockney y por una puja intensa por Yayoi Kusama, la participación de una comunidad coleccionista internacional se sintió durante toda la noche”.

La directiva también destacó el desempeño de Asia meridional. Según el medio, afirmó que esa categoría logró una tasa de colocación del 100% y que Untitled de Husain casi triplicó su estimación.

PUBLICIDAD

Según ARTnews, Phillips presentó los resultados como una muestra de la demanda internacional por obras de calidad e importancia histórica en distintos géneros y mercados.