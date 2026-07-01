Cultura

Central AFFAIR celebra su décima edición con 16 nuevas muestras

Los espacios de las Galerías Larreta inauguraron las muestras con propuestas entre la hibridez de lenguajes y la recuperación de tradiciones

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En CASA EQUIS, Christian Riffel presenta "Cartas para Inés"

Central AFFAIR lanzó su décima edición con la participación de 16 galerías reunidas en las Galerías Larreta, en el barrio de Retiro, con propuestas que ponen el foco en la hibridez de lenguajes y la recuperación de tradiciones.

Entre los ejes más destacados de la muestra se encuentra la revitalización de la memoria material y simbólica, como Hipnagogia de Florencia Caiazza en Tokonoma develan capas de historia latente en los muros de la galería; Regreso a lugares que ya no existen de Emiliano Bonfanti en Gabelich Contemporáneo explora el paisaje como territorio de la ausencia y la memoria fragmentaria.

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Propuestas como Murmullos de Fe en TIEMPO enlazan la fe devocional correntina con la contemporaneidad, incorporando técnicas ancestrales guaraníticas y tallados en madera. En contraste, la muestra colectiva Material Indecente – Erótica en WUNSCH GALLERY despliega una indagación sobre las tensiones entre lo pornográfico y lo artístico.

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En Galerías Larreta, Central AFFAIR celebra su décima edición con 16 nuevas muestras

En CASA EQUIS, Christian Riffel presenta Cartas para Inés, un ejercicio de depuración y reclusión en escala, alejándose del muralismo hacia la intimidad de la resonancia personal. Por su parte, “Todos los pájaros en un nombre” de Madelaine Gamondés en ODA utiliza la renovación de técnicas textiles y el simbolismo del Benteveo patagónico para construir un relato poético en torno a la muerte, el recuerdo y el ciclo vital.

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En la Oficina de Proyectos, la muestra “Lado B” de Marcos López invierte el sentido de la exhibición convencional. Las fotografías, en lugar de colgarse, se conservan en la planera de la galería, solo accesibles a quienes las solicitan expresamente. Según el propio texto curatorial, “Las imágenes revelan nuevas capas del universo de Marcos López... cada obra aparece como quien abre un baúl de recuerdos o una caja de joyas”.

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la muestra colectiva "Material Indecente – Erótica" en WUNSCH GALLERY despliega una indagación sobre las tensiones entre lo pornográfico y lo artístico

En lo material, la edición despliega un abanico de experimentaciones: de la arcilla recolectada en las montañas de La Rioja modelada por Miranda Sarkis en LUOGO, hasta la geometría expandida que plantea Nahuel Giuffrida en TIERRA; pasando por la indagación pictórica de Florencia Favelukes en ACÉFALA, donde cada obra dramatiza el deseo en estado de suspensión, entre la ausencia y el exceso.

Además, Fabián Burgos se presenta en Vasari Sur; Facundo de Zuviría en FAN, con Jorge Luis Borges. Biblioteca Personal; Selene Ledezma y Tomás Juárez en URRA-HIPHiP; Ramiro Pasch con pinturas al temple y acuarelas en Almacén; Federico Kirschbaum, Alfredo Muñoz y Osvaldo Colo Cassina con Territorios de la mirada en Sasha.D, y Galería del Paseo (invitada) con Entre Medios / Estructuras de cercanía, mientras que Julián Teubal y Hernán Vilchez presentan la propuesta sonora Invasión en AnTna red sonora.

Además, dentro de su programa, Central AFFAIR presenta un esquema de residencias orientado a galerías nacionales e internacionales, diseñando un ecosistema propicio para la colaboración y la circulación de artistas. Esta edición incluye a la exposición colectiva Rastros reúne creadores de Argentina, Chile y Colombia, interrogando sobre las huellas visibles e invisibles que configuran la relación entre arte y experiencia, de AArchi. Galería nómade.

*Central AFFAIR abre sus puertas de martes a viernes, de 15 a 19 horas, en San Martín 954 / Florida 971, Entrepiso, CABA, con entrada libre y gratuita.

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