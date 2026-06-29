Carminho, la artista portuguesa que regaló a Rosalía una de las mejores canciones de ‘Lux’: “Ella me pidió incluirla en su disco”

La cantante portuguesa Carminho. (Sony Music)

Su nombre es Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, pero todos sus discos los firma como Carminho. Se la conoce sobre todo por ser una de las principales referencias del fado portugués, un género tradicional en el que un solista, tradicionalmente acompañado de guitarras, canta desde la nostalgia o la llamada saudade. Sin embargo, su fama en España llegaría en 2011 por un género completamente distinto, el de la balada pop, tras su colaboración con Pablo Alborán en Perdóname, que la convirtió en la primera artista lusa en alcanzar el número 1 de lo más escuchado en nuestro país.

En 2025, el nombre de la fadista más famosa volvería a ser tendencia en España, aunque en esta ocasión sería por su colaboración con Rosalía en Memória, una de las últimas y más aplaudidas canciones de su álbum Lux. “Es una letra que yo escribí para un fado que tiene 50 años”, nos cuenta en su entrevista con Infobae, donde nos describe además cómo fue el proceso desde que ella misma decidió cambiarle la letra a ese viejo fado hasta que su socia musical le pidió incluirlo en su próximo disco.

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Ahora, con más de un millón de oyentes en plataformas como Spotify y un nuevo LP, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, lanzado en 2025, Carminho llega a España con una gira que la llevará por Badajoz (4 de julio), Valencia (11 de julio), Cartagena (21 de julio), Madrid (25 de julio), Bilbao (26 de septiembre), Barcelona (9 de noviembre) y Sevilla (20 de diciembre). “El público español me quiere y me trata muy bien”, afirma alguien cuya intención es expandir la magia del fado por todo el mundo, esa “alquimia” que, nos advierte, “es capaz de hacer que la gente se encuentre a sí misma, de llegarnos al corazón a través de la historia personal de cada uno”.

El disco 'Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir', de Carminho. (Sony Music)

Una lengua universal, familiar y presente

Para Carminho, la relación entre la música portuguesa y española es única. “Es una relación que me encanta”, precisa, “porque de alguna manera estamos muy cerca, aunque no tan cerca como para ser conocedores de la música y de la cultura del otro”. De este modo, nada la alegra más que “acortar esa distancia”, y eso pasa también por abrirse a las diferencias que existen en el interior del país. “Disfruto mucho de cantar en castellano, también canto en catalán, en vasco. Es importante conocer estos rincones, porque es un país muy plural”.

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En todos esos contextos, el fado no pierde nunca su capacidad para convertirse en una música que, más que escucharse, se vive como un proceso íntimo. “Si te emocionas en un concierto mío, no fui yo quien te emocionó, sino que tú te emocionaste con tu vida y con tu historia. No sé por qué estás pasando ni por qué te emocionas, pero el fado tiene la capacidad de llegar a esos lugares y abrir las puertas de la emoción, la nostalgia y el pensamiento”.

Ella vive por y para el fado. “Para mí es como un instrumento abierto y vivo”, lo describe. Porque el fado, para ella, no es solo un género del siglo XIX, sino una herramienta universal en la que, al igual que cada oyente encuentra su propia historia, el músico puede también imprimir su propio discurso y sus vivencias y compartirlos con otros artistas que hablen ese mismo idioma. En su caso, ese “instrumento” es inseparable de su familia, pues su propia madre también era fadista, lo que la convierte en una de sus mayores influencias. A partir de ahí, considera que su labor también ha sido vehicular esa música con la que nació como un “idioma contemporáneo y vivo” que hable de nuestro presente.

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Rosalía y Carminho durante un concierto en Lisboa. (Instagram)

Su colaboración con Rosalía

Para Memória, Carminho cogió un fado clásico de Armando Machado con versos del poeta luso Mário Raínho y escribió una letra nueva para grabarla en su próximo disco. Al hacerlo, pensó que sería ideal contar con la voz de Rosalía para la grabación. “Lo que más me sorprendió cuando la conocí fue saber que, al principio, cuando no tenía la carrera que tenía, cantaba fados míos en los bares de Barcelona. Eso me encantó”, reconoce. Por eso, para ella algo que define a la artista catalana es que trata siempre de “hacer, sentir y expresar las cosas de maneras distintas”.

Sin embargo, la colaboración tomó un rumbo inesperado cuando Rosalía le pidió incluir Memória no en el disco de Carminho, sino en el suyo propio, Lux. Una petición a la que la cantante lusa accedió. “Es más fácil hacer canciones que hacer conexiones”, razona ahora. “Parte de la música es compartir, y aunque esa canción iba a ser el tema más importante de mi álbum, para ella cantarlo en el suyo iba a ser más importante”. Además, entendió que la oportunidad de que una artista tan global cantara un fado tradicional podía convertirse en un evento “gigante” para la cultura portuguesa.

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La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

“Hay personas que se quedarán solamente con la canción y no profundizarán, pero otras sí descubrirán de dónde viene esta canción y lo que significa. No sé si una persona tan global había cantado un fado antes”, celebra. Por si fuera poco, Rosalía la invitó a subirse al escenario del Lux Tour a principios de abril, cuando precisamente actuó en Lisboa. “Fue muy generoso”, agradece, “porque, de alguna manera, me devolvió la canción”. A veces, Carminho también canta Memória en sus propios escenarios, pero lo hace de una forma mucho más tradicional para que los oyentes aprecien el contraste y entiendan de dónde viene: cuál es la esencia y el lugar de nacimiento de esa canción que ahora todos cantan.