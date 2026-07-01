La temporada final de ‘The Bear’ es más dulce de lo que se esperaba

Tráiler de la quinta y última temporada de 'The Bear' (El Oso)

“Esta organización ha optado por la estabilización”, dice Richie (Ebon Moss-Bachrach) en el episodio inicial de la temporada final de The Bear, mientras el restaurante titular se prepara para un día de servicio decisivo. “Y creo que debemos optar por la maximización”.

Admiro el vocabulario de Richie. (El Oxford English Dictionary confirma que “maximización” es una palabra, aunque rara). Pero, en lo que respecta a la serie The Bear, últimamente la maximización ha sido exactamente el problema. Tras una primera temporada reveladora y una segunda gloriosa, la serie se sobrecargó con desvíos, florituras y digresiones, estirando historias delgadas hasta el punto de quiebre.

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La temporada final ha optado —¿la llamamos minimización?— por lo contrario. Al igual que el restaurante, escaso de suministros en medio de una tormenta épica en Chicago, debe hacer más con menos ingredientes, la serie también está en una especie de dieta narrativa.

Se autoedita. Reduce su enfoque. La acción transcurre —mayormente— a lo largo de un solo día. No hay extensos flashbacks. No hay subtramas románticas cuestionables. Incluso los montajes musicales de rock clásico han desaparecido, reemplazados por una banda sonora sencilla o ninguna en absoluto. Hay un solo escenario, una jornada de trabajo, un objetivo, todo y todos apuntando hacia un punto.

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Y, en su mayor parte, da en el clavo.

Regresamos a la mañana siguiente al anuncio sorpresa de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) de que renunciará a ser el chef principal del restaurante titular y cederá la cocina a Sydney (Ayo Edebiri). La temporada comienza con el retumbar de truenos. El pronóstico anuncia falacia patética, ya que una línea incesante de nubes barre el área de Chicago para introducir el sturm (tormenta) literal a la habitual drang (impulsos) de la asediada cocina.

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The Bear tiene una última oportunidad para salvarse del fracaso, y debe hacerlo bajo las peores condiciones. La lluvia cae a cántaros, las entregas son canceladas, las tuberías revientan y el sistema de reservas está sobrevendido con clientes que tal vez lleguen, tal vez no. Ah, y parece que el esperado invitado, un crítico de la guía Michelin, probablemente visitará esa noche. El equipo debe hacer más que nunca, con menos.

The Bear siempre ha sido su mejor metáfora, con los triunfos y excesos culinarios de la cocina reflejando el arco creativo de la serie misma. Así es al final. Los guiones han hecho referencia frecuente al principio del chef de “restar”, el equivalente al consejo de moda de Coco Chanel de mirarse al espejo y quitarse una cosa.

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La temporada final de "The Bear" reduce su ambición narrativa y concentra la acción en un solo día de servicio en Chicago

Pero la serie, creada por Christopher Storer, no siempre había hecho esto, particularmente en la tercera y cuarta temporadas. El enfoque en esta temporada obliga a una compresión de vuelta a lo esencial, como la tubería reventada arruina los uniformes elegantes y obliga al personal a usar las remeras clásicas de “Original Berf of Chicagoland”, recordando, error tipográfico incluido, los orígenes del Beef como un local familiar de sándwiches.

Los episodios, salvo el penúltimo y el final, duran cerca de media hora o bastante menos. El servicio frenético en medio del diluvio —y las operaciones periféricas de los propietarios del restaurante para mantenerlo, ejem, a flote— recuerdan el desenfreno y la energía desbordada de episodios de la primera temporada, como “Review”.

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Durante siete episodios, la historia transcurre prácticamente en tiempo real. A lo largo de su recorrido, The Bear ha sido análoga a una historia de guerra, una película de deportes de desvalidos y un filme artístico independiente. Para su servicio final, The Bear es ahora The Pitt.

El enfoque simplificado y sin tiempo para desperdiciar logra primero el objetivo de convertir a Sydney, si no en la protagonista de la serie, al menos en el personaje central dentro del grupo. Dudaba, cuando dejamos The Bear por última vez, que la serie alejase la atención del drama personal, a menudo excesivo, de Carmy simplemente porque él dijera que cedía el control.

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Pero lo hace. Sin darnos tiempo para mirar atrás, la temporada casi no se detiene en los traumas familiares de Carmy ni en los recuerdos de haber trabajado en cocinas tóxicas. Cuando surgen sus problemas, no es en flashback sino en acción —especialmente en el séptimo episodio, cuando deja caer un plato que se cree que es para el hombre de Michelin y todas sus pesadillas de fracasar en un momento crucial de su carrera parecen hacerse realidad—.

En cambio, ahora Sydney es la capitana, aunque el equipo no sepa de inmediato que la transición ha ocurrido. No es perfecta, ni totalmente controlada —ya sabemos que es un manojo de nervios con un estómago ansioso—. Pero a diferencia de Carmy, y de los Berzatto, tanto los de sangre como los honorarios, es capaz de dominar sus emociones. Comenzamos a vislumbrar cómo podría dirigir una cocina donde los compañeros “se apoyan mutuamente y se hablan de manera limpia, clara, amable y cuidando el lenguaje”.

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La compresión de la temporada final tiene sus desventajas. En cierto modo, convierte a The Bear en otro programa, sin espacio para un desarrollo de personajes a fuego lento. Como en The Pitt, tenemos que aceptar una cantidad desmesurada de catástrofes en un solo día.

Tampoco obtenemos esos episodios digresivos centrados en un solo personaje que, si bien podían ralentizar la trama, representaban sus mejores relatos breves, como cuando el pastelero Marcus (Lionel Boyce) peregrina a Copenhague y Richie asiste a un “boot camp” (curso rápido) de servicio en restaurantes de alta gama. Este enfoque se reservó para el amuse-bouche “Gary”, el díptico previo a la temporada protagonizado por Moss-Bachrach y Jon Bernthal, como Michael, el hermano de Carmy, cuyo suicidio lo convirtió en el fantasma que acecha la cocina desde la primera temporada.

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El episodio "Caramel" concentra el servicio final de "The Bear" y recupera la tensión de la primera temporada

Pero la compensación valió la pena para el episodio culminante, “Caramel”, que retrata el caótico ballet del servicio final de la noche. Es tenso, impulsivo, divertido, bellamente filmado. Incluso Neil Fak (Matty Matheson), el personaje de alivio cómico sobreutilizado, retrocede de los extremos infantiles recientes para recibir un momento heroico apropiado.

Aquí es donde finalmente, y tras una larga espera, recuperé el asombro de la primera temporada: ¿Cómo hizo Storer para que ver un restaurante en televisión fuera tan emocionante?

Tras todo esto, el final funciona más como epílogo. Va, en su mayor parte, donde imaginas que irá —la franquicia de sándwiches de res propuesta por Ebraheim (Edwin Lee Gibson) es aprobada, como ya parecía obvio hace tiempo— y ofrece los momentos de cierre esperados.

Sin el impulso narrativo de la temporada que lo precede, el final también recae ocasionalmente en excesos verbales. Carmy pasa una entrevista para una pasantía en arquitectura desahogándose sobre sus sentimientos respecto a su carrera en la restauración, lo que la serie ya mostró durante cinco temporadas mediante la acción.

(Su entrevistadora, interpretada por Bonnie Hunt, también le pregunta si es cierto que en las cocinas de los restaurantes se grita tanto como se ve en la televisión, lo cual, sumado al gag de la temporada del comensal foodie que usa expresiones como “sí, chef”, me hace preguntarme si la serie The Bear existe dentro del universo de The Bear.)

Carmy, sin embargo, realiza un último acto de prestidigitación, revelando que la crucial visita de Michelin ocurrió en realidad en el episodio “Scallop” de la temporada 4, justo ante nuestras narices. (Bueno, algunas personas lo notaron.)

Y, al final, The Bear parece reconocer lo que mejor ha hecho. Richie no era el joven genio torturado de la serie, ni el talento incipiente que encuentra su camino. Pero, intencionadamente o no, se convirtió en el corazón del programa. ¡A todos nos gusta un desastroso que se redime! Richie comenzó la serie como un ne’er-do-well (un perdedor perezoso) explosivo, terco y que no iba a ninguna parte. Descubrió, a base de trabajo y disciplina, que tenía valor y autoestima; su declaración de “ahora llevo traje” decía más que un monólogo de diez minutos. Si bien no podía hervir agua, Richie hizo del restaurante lo que fue, aplicando un toque común y comprendiendo que los clientes quieren sentirse sorprendidos, deleitados y bienvenidos.

Carmy Berzatto anuncia su salida como chef principal y cede la cocina de The Bear a Sydney

Otra manera de decirlo es que un buen restaurante te hace sentir de la “familia”, un cliché ya sea que lo diga The Bear o la cadena de restaurantes Olive Garden. (El final también se burla de esta tendencia, cuando el Tío Jimmy, interpretado por Oliver Platt, se queja sobre la disfunción de su familia —la verdadera, dice, no la “kumbaya” del restaurante.)

Pero “familia” es solo una forma de decir que un lugar de trabajo se trata de personas. Probablemente también resulte trillado convertir todo y toda historia hoy en día en algo que ver con la Inteligencia Artificial. Pero es significativo que uno de los programas más cautivadores de esta era de ChatGPT trate sobre un tipo de trabajo que no puede ser externalizado a un bot: trabajo táctil y manual, que requiere olfato, gusto, presencia y cuidado.

Así, The Bear cede sus momentos finales al muy humano Richie, mientras orquesta una última sorpresa en el comedor: una fiesta de cumpleaños para su hija. Una fiesta es narrativamente conveniente; permite un saludo final para un puñado de personajes y cierra sus subtramas. Por encima de todo, es la máxima expresión de por qué la gente se reúne a comer, que al final tiene menos que ver con ingredientes raros o maravillas trompe l’oeil (que engañan al ojo) y más con el placer de la compañía.

Durante cinco temporadas, The Bear deslumbró y frustró con sabores disonantes y menús ambiciosos. Termina, como una buena comida debería, con un pequeño toque dulce.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Disney+; cortesía FX/Disney Plus]