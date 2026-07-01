Cultura

El Gobierno abrió el concurso para cubrir 5 direcciones en museos nacionales

La convocatoria incluye instituciones como el Museo Histórico Nacional y el Cabildo, con mandatos de cinco años prorrogables

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Vacaciones de invierno 2023 fin de semana
Museo Histórico Nacional (Ministerio de Cultura)

El Gobierno abrió el concurso para cubrir cinco cargos de directores en museos nacionales, con un esquema de selección abierta que busca regularizar vacantes y ordenar la conducción de instituciones clave del patrimonio cultural argentino.

La convocatoria abarca al Museo Histórico Nacional, el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, el Museo Casa de Ricardo Rojas, el Museo Casa de Yrurtia y el jujeño Museo Regional de Pintura José A. Terry. Los puestos se concursarán por cinco años y podrán prorrogarse por dos más si el desempeño obtiene evaluación destacada en los últimos dos períodos.

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La medida se encuadra en el Régimen de Selección del Sistema Nacional de Empleo Público, conocido como SINEP, y alcanza a cargos vacantes de la planta permanente de la Dirección Nacional de Museos y Gestión Patrimonial, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Noche de los Museos
Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires

La resolución también fijó que el proceso tendrá tres etapas: evaluación de antecedentes curriculares y laborales, evaluación técnica y entrevista laboral o coloquio. Una vez cumplidas, quedará conformada una terna de candidatos y el secretario de Cultura de la Nación hará la selección final.

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La apertura del concurso se apoya en una excepción prevista en el artículo 7 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.798, que impide cubrir vacantes sin autorización previa del jefe de Gabinete de Ministros, pero excluye de esa limitación a los cargos incluidos en el nomenclador de funciones ejecutivas del convenio sectorial del SINEP.

La decisión administrativa N° 1 del 19 de enero de 2026 sumó otra condición: cada jurisdicción que impulse la cobertura de vacantes debe certificar tanto la existencia del cargo como su financiamiento. Según el texto oficial, esa acreditación ya fue cumplida para los cinco puestos de dirección.

Museo Terry
Museo Regional de Pintura José A. Terry

El Gobierno designó un comité de selección integrado por Andrés Gustavo Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, y María Paula Zingoni, directora Nacional de Museos y Gestion Patrimonial, en representación de la Secretaría de Cultura; el investigador del CONICET Héctor Ricardo Cicerchia y la profesora de la Universidad de San Andrés María Lía del Valle Munilla Lacasa, como representantes externos; y Paula Andrea Recalde Polari, directora Nacional de Relaciones Laborales en la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Ese cuerpo tendrá a su cargo aprobar las bases de la convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar la terna resultante. La coordinación general del proceso quedó en manos de María Belén Valenzuela, designada como coordinadora concursal titular.

El texto oficial sostiene que la cobertura de los cargos responde a “las necesidades funcionales de proveer una adecuada dotación del personal” para garantizar la prestación efectiva de los servicios de la jurisdicción. También afirma que resulta “impostergable” cubrir las direcciones que lo requieran para asegurar transparencia y profesionalismo en la gestión del patrimonio cultural nacional, tanto en bienes como en infraestructura edilicia.

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