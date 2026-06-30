Un hombre de 98 años disputa al Museo d’Orsay la propiedad de un Van Gogh

La obra de Vincent van Gogh integra la colección nacional de arte de Francia y representa al médico Théophile Peyron junto al hospital psiquiátrico de Saint-Rémy

Un hombre de 98 años lleva casi una década en disputa con el Musée d’Orsay de París por la propiedad de un Van Gogh que, según afirma, fue robado a su abuelo judío tras la llegada de los nazis al poder en Alemania.

Klaus Kallmann, residente en Estados Unidos, reclama la devolución de Hôpital Saint-Paul à Saint-Rémy-de-Provence (1889), una obra de Vincent van Gogh que integra la colección nacional de arte de Francia. El cuadro representa al médico Théophile Peyron junto al hospital psiquiátrico de Saint-Rémy donde Van Gogh fue paciente, y según Kallmann, estuvo colgado en la villa berlinesa de su abuelo hasta principios de la década de 1930.

PUBLICIDAD

El abuelo del reclamante, Felix Kallmann (1853-1938), fue un empresario judío que dirigía, entre otros negocios, la empresa de fabricación de bombillas Deutsche Gasglühlicht y la productora cinematográfica Universum Film AG de Babelsberg. Murió de un ataque al corazón pocos días después del pogromo de la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. Su hijo y su familia lograron huir de Alemania a tiempo.

Según informa Le Monde, Kallmann sostiene que el cuadro le pertenece de forma legítima y que todas las pertenencias de la familia fueron robadas por los nazis poco después de su llegada al poder. Su padre, Hartmut, siempre mantuvo que la colección de arte familiar permanecía intacta cuando comenzó la persecución.

PUBLICIDAD

Klaus Kallmann mantiene desde hace casi una década una disputa con el Musée d'Orsay (foto) de París por la propiedad de un cuadro de Van Gogh

El caso presenta un obstáculo central: un vacío en la procedencia de la obra entre junio de 1932 y febrero de 1934. La pintura reapareció en París ese último año en la galería del marchante Paul Rosenberg y fue posteriormente donada al Louvre. La Comisión Francesa para la Indemnización de las Víctimas del Saqueo (CIVS), organismo encargado de determinar qué obras constituyen arte saqueado por los nazis, reconoció que la familia Kallmann “fue sin duda víctima de persecución antisemita y objeto de saqueo en ese contexto”, según declaró su director, David Zivie, al medio francés. Aun así, Zivie advirtió que “es difícil determinar con certeza si el cuadro de Van Gogh figuraba entre los bienes saqueados y vendidos bajo coacción".

El abogado de la familia, Markus Stötzel, considera que el caso se ajusta de manera inequívoca a los Principios de Washington, el acuerdo firmado en 1998 por 44 naciones para el manejo del arte confiscado por los nazis. Ese documento establece que “debe tenerse en cuenta la falta de información o las ambigüedades inevitables en la procedencia a la luz del paso del tiempo y las circunstancias de la época del Holocausto”. Los principios también reconocen que muchas ventas de obras de arte de judíos durante la era nazi se produjeron bajo coacción o en el contexto de la persecución.

PUBLICIDAD

Francia aprobó en julio de 2023 la Ley N.° 2023-650, que por primera vez permite a las instituciones públicas devolver obras de arte saqueadas por los nazis sin necesidad de aprobación parlamentar caso por caso. Bajo ese marco, la CIVS puede recomendar la restitución directamente. De acuerdo con Le Monde, el expediente Kallmann se encuentra ahora en manos de un juez y un comité de funcionarios gubernamentales, con una reunión clave prevista para septiembre.

Fotos: Museo de Orsay y EFE/ Jeremy Lempin.