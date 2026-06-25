Las mujeres que desafiaron la versión oficial sobre el asesinato de John F. Kennedy

El Libro del dia: “The Housewives Underground”, de la periodista Kaitlyn Tiffany

En el epílogo de The Housewives Underground (Las amas de casa clandestinas) de Kaitlyn Tiffany, un recorrido por el mundo de los primeros escépticos del asesinato de John F. Kennedy, la autora realiza una peregrinación a una antigua pensión en Dallas que ha sido conservada como un santuario de mal gusto.

Este lugar, cuidadosamente montado, fue el alojamiento temporal de Lee Harvey Oswald, el eternamente disputado asesino solitario del presidente Kennedy. “Francamente, es una casa embrujada”, escribe Tiffany. “El antiguo televisor en la sala transmite ‘As the World Turns’ todos los días. Una enorme grieta cruza el techo y cables deshilachados cuelgan de las paredes”.

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“El detalle más inquietante es As the World Turns. Fue durante la emisión de esta telenovela vespertina, el 22 de noviembre de 1963, cuando millones de estadounidenses recibieron la noticia que partiría en dos la vida estadounidense. Ese viejo televisor funciona como un portal temporal a un pasado fantasmal que cobra vida con fuerza en estas páginas”.

Shirley Martin, escéptica del asesinato de John F. Kennedy, en su casa en Oklahoma (Lawrence Schiller)

Tiffany es periodista de The Atlantic y su trabajo anterior incluye Everything I Need I Get From You: How Fangirls Created the Internet as We Know It, un análisis sociológico sobre la comunidad de mujeres cuyas vidas giraban en torno a la boy band One Direction. En “The Housewives Underground”, que se centra en una hermandad igual de suelta y entusiasta, escribe una historia social con impulso novelístico, documentación minuciosa y una comprensión empática de lo que motiva a las personas obsesionadas. Su libro sigue la vida de tres mujeres muy diferentes, pero igualmente apasionadas, que se convirtieron en miembros de una agencia de detectives informal dedicada a investigar el asesinato de J.F.K.

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El trío lo conforman la socialité de Beverly Hills Maggie Field, la ama de casa de Hominy, Oklahoma, Shirley Martin; y Sylvia Meagher, ferviente fanática de los Mets e investigadora de la Organización Mundial de la Salud, que transformó su pequeño departamento en Greenwich Village en un centro de archivos, donde asumió la monumental tarea de indexar los 26 tomos completos del informe de la Comisión Warren. Había que hacerlo y, si no lo hacía ella, ¿quién lo haría?

El fervor de Meagher tenía raíces en sus experiencias en la OMS durante el auge del macartismo en la década de 1950. Cuando el Subcomité del Senado sobre Seguridad Interna citó a sus colegas por supuestas actividades antiestadounidenses, Meagher se negó a delatarlos. Muchos de sus compañeros invocaron la Quinta Enmienda y, según ella, fueron despedidos sin justificación. La cruzada del senador Joe McCarthy perdió fuerza y Meagher conservó su empleo, pero, según Tiffany, “el resto de su vida desconfiaría de los discursos sobre patriotismo y lealtad”.

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Maggie Field en 1970 (David Graeme-Baker)

Esa desconfianza la llevó a dudar de la versión oficial del asesinato de Kennedy, que sugería que Oswald había actuado motivado por el radicalismo de izquierda. Aunque era reservada por naturaleza, en octubre de 1965 Meagher organizó la primera reunión de los que serían conocidos como los Warrenólogos, o simplemente los “críticos”. El encuentro resultó tenso, un anticipo de las discordias futuras, pero se formó una red. Pronto, los Warrenólogos exponían sus hallazgos en programas de radio nocturnos.

Aunque CBS, Esquire y The Times of London la buscaban como fuente experta, las otras mujeres del movimiento eran a menudo descartadas como parte de un club de corazones solitarios para personas solitarias y fracasadas. Se convirtieron en blancos fáciles para el menosprecio de la prensa y el desprecio de las autoridades, ridiculizadas como un grupo de chifladas, amateurs y buscadoras de atención, parecidas a la indiscreta vecina Mrs. Kravitz de Bewitched.

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Sus vidas personales sufrieron consecuencias. En la casa de los Field, en Beverly Hills, Tiffany cuenta que los invitados “iniciaban conversaciones con Maggie con cautela, temiendo el momento inevitable en que ella encontraría la oportunidad de hablar sobre el asesinato”.

Más allá de un público dispuesto a pasar página, lo más invasivo y divisivo fue la intromisión excesiva del ego masculino. Los hombres del entorno inmediato de las críticas eran aliados, hasta cierto punto, pero luego solían apropiarse de la conversación y buscar titulares llamativos y efectos de impacto.

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Sylvia Meagher, escéptica del asesinato de J.F.K., en 1966 (Lawrence Schiller)

El más perjudicial de estos hombres fue el fiscal de distrito de Nueva Orleans Jim Garrison, un tipo corpulento (1,98 metros) apodado el “Jolly Green Giant”, que más tarde fue idealizado en el thriller político JFK de Oliver Stone, en 1991. A diferencia de la meticulosa Meagher, Garrison carecía de disciplina y era errático. En 1967, envió a un investigador a una alcantarilla para ver si era la ruta de escape del asesino de Kennedy. También pronunció un discurso titulado “El auge del Cuarto Reich o cómo ocultar la verdad sobre un asesinato sin realmente intentarlo”.

Para entonces, según Tiffany, la comunidad nacional de escépticos del asesinato de J.F.K. se había fracturado. Field apoyaba a Garrison, Meagher se oponía firmemente. Una agria discusión telefónica entre ambas por Garrison puso fin a su amistad.

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Su distanciamiento puede parecer trivial en el gran esquema de las cosas, pero ese esquema está compuesto por personas que actúan en el bullicio de la historia sin el beneficio de la perspectiva o la certeza del resultado. Tiffany no exagera los logros del movimiento: cometieron errores, a veces se desviaron, discutieron entre sí, pero en última instancia reconoce la energía democrática que las sostuvo durante años. “Seguían creyendo en un futuro posible en el que el país donde vivían se pareciera más al que les habían prometido”, escribe. “De algún modo, nunca cuestionaron su obligación de participar en su creación”.

Fuente: The New York Times