El foro político-empresarial abre una nueva etapa de cooperación entre República Dominicana y Guatemala

Empresarios y autoridades de República Dominicana y Guatemala dialogan en un foro de cooperación económica que presenta gráficos de crecimiento y rutas comerciales internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana y Guatemala iniciaron una nueva etapa de cooperación económica con la apertura del Foro Político-Empresarial en Santo Domingo.

Este acercamiento, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), tiene como objetivo fortalecer el intercambio comercial y consolidar alianzas estratégicas entre los sectores productivos de las dos naciones.

El evento reúne a más de treinta y cinco empresas guatemaltecas de alimentos, bebidas, cosméticos, higiene, muebles, plásticos, productos agrícolas también servicios, junto a autoridades y empresarios dominicanos.

La apertura del foro marca el paso de la firma de un memorando de entendimiento, suscrito en abril, a la puesta en marcha de acciones concretas que faciliten el comercio bilateral.

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Las autoridades guatemaltecas destacaron el propósito de transformar el diálogo institucional en resultados tangibles para los sectores productivos. El memorando firmado entre las cancillerías funciona como herramienta para fortalecer la agenda política y económica entre ambos países.

Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y representantes de las direcciones de Asuntos Económicos Bilaterales, Negociaciones Comerciales y Promoción Comercial de República Dominicana intercambian perspectivas sobre la implementación del Foro Político-Empresarial, la agenda de seguimiento al memorándum firmado en abril y las oportunidades para fortalecer el comercio y la inversión bilateral. (Foto cortesía MINEX)

El presidente de la Junta Directiva de Agexport, Francisco Ralda, explicó que la relación comercial entre Guatemala y República Dominicana representa oportunidades de negocio valoradas en millones de dólares. Las cifras oficiales muestran que las exportaciones guatemaltecas hacia República Dominicana alcanzaron los $283 millones en 2025, mientras que las importaciones desde territorio dominicano sumaron $32 millones, lo que deja una balanza favorable para Guatemala por $251 millones.

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La misión comercial, que se extiende hasta el 25 de junio, incluye una agenda de reuniones bilaterales, ruedas de negocios B2B, showrooms y visitas técnicas.

El objetivo es generar nuevas oportunidades comerciales, identificar posibilidades para mejorar la conectividad logística ampliando la presencia de productos y servicios guatemaltecos en el mercado dominicano. La agenda contempla también encuentros con representantes de la Embajada de Trinidad y Tobago y Haití, ampliando el alcance del evento en el Caribe.

El acuerdo entre ambos países implica la instalación próxima de una oficina de Agexport en República Dominicana, destinada a apoyar la logística de las exportaciones y facilitar la integración de empresas medianas al comercio bilateral. Este espacio busca ofrecer respaldo operativo a las firmas que no cuentan con la capacidad para exportar a gran escala, permitiendo que el esfuerzo de internacionalización sea permanente y genere beneficios a largo plazo.

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Vista aérea de una zona franca en República Dominicana, con múltiples almacenes, contenedores de envío apilados y camiones cargando, ilustrando la actividad logística y comercial vital para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque económico de este foro parte de la identificación de un potencial adicional de exportación de bienes guatemaltecos hacia República Dominicana valorado en 279 millones de dólares. Este potencial incluye rubros como productos agrícolas, bebidas, vidrio, materiales de construcción, higiene personal, alimentos procesados y productos de limpieza. Además, se estima una posibilidad de exportación de servicios por 21 millones de dólares en sectores como viajes, servicios empresariales, financieros, tecnológicos y de telecomunicaciones.

La implementación del Foro Político-Empresarial representa el compromiso de ambos países de fortalecer una relación económica moderna y orientada a resultados. El programa del evento incorpora reuniones con autoridades y actores clave para abordar temas como facilitación del comercio, procedimientos aduaneros, registro de marcas, protección de la propiedad intelectual, distribución comercial y fortalecimiento de encadenamientos productivos.

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El acercamiento entre República Dominicana y Guatemala responde a la necesidad de ambos países de ampliar y diversificar sus mercados, aprovechando tratados como el DR-Cafta y las ventajas de una economía regional en expansión. El foro, impulsado de manera conjunta por los sectores público y privado, busca posicionar a Guatemala como segundo proveedor centroamericano de bienes en República Dominicana y consolidar a este país como una plataforma para el acceso al Caribe.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y representantes de la Asociación Guatemalteca de Exportadores mantienen una reunión con autoridades de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura de República Dominicana, con el objetivo de facilitar el acceso de productos guatemaltecos al mercado dominicano y fortalecer los canales de comercio bilateral. (Foto cortesía MINEX)

El evento se desarrolla en Santo Domingo y cuenta con la participación del viceministro dominicano de Relaciones Exteriores, Hugo Francisco Rivera, el vicepresidente de la Junta Directiva de Mieles y Productos de Madera, Ivar Pérez, y otros representantes del sector empresarial. La misión comercial, que fue preparada con antelación, considera las particularidades del sistema aduanero y el mercado dominicano, está orientada a dejar una estructura de cooperación permanente que favorezca el incremento del intercambio económico y la inversión extranjera entre ambos países.

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