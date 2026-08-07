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Guatemala: La PNC localizó 14 paquetes de posible marihuana en un cabezal inspeccionado en Patzicía

El hallazgo ocurrió en el puesto interinstitucional del kilómetro 75.4 de la ruta CA-1 Occidente, con apoyo de un binomio canino y coordinación con la SAT durante una revisión de rutina

Agente con gorra y chaleco revisa caja con seis paquetes envueltos en plástico azul y estampado a cuadros. Otros agentes inspeccionan cajas
Agentes de Aduanas y Antinarcóticos revisan un camión de carga con paquetes de color azul y estampado a cuadros dentro de una caja. (PNC Antinarcóticos Guatemala)
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Un operativo conjunto de la PNC, la SGAIA y la SAT localizó 14 paquetes con hierba seca de presunta marihuana dentro de un cabezal inspeccionado en Patzicía, Chimaltenango, en una acción que forma parte de los controles con los que Guatemala busca frenar el traslado de drogas en las principales rutas del país.

La diligencia se realizó en el Puesto de Control Interinstitucional ubicado en el kilómetro 75.4 de la ruta CA-1 Occidente. El hallazgo se produjo durante una revisión apoyada por un guía K-9, mientras las autoridades mantienen una estrategia más amplia que, hasta ahora, reporta la incautación de más de 8 mil kilogramos de cocaína y un impacto económico superior a 2 mil millones de quetzales contra la actividad ilícita.

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El cargamento fue encontrado dentro de una caja de cartón identificada con la guía de transporte. En su interior, los agentes antinarcóticos localizaron 14 paquetes elaborados con nylon transparente que resguardaban hierba seca con características propias de la posible droga.

Un bulto grande envuelto en plástico transparente y cubierto con cinta adhesiva amarilla con las palabras "EVIDENCIA" y "MINISTERIO PÚBLICO"
La PNC localizó 14 paquetes con hierba seca similar a la marihuana en un cabezal inspeccionado en Patzicía, Chimaltenango. (PNC Antinarcóticos Guatemala )

El hallazgo ocurrió en un puesto de control de la ruta CA-1 Occidente

La inspección estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria. El procedimiento se concentró en un cabezal que circulaba por la jurisdicción de Patzicía.

Los indicios fueron embalados y puestos a disposición de las autoridades para los análisis periciales y las investigaciones correspondientes. Esas diligencias deberán establecer la composición del material localizado y determinar las responsabilidades legales que procedan.

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La PNC indicó que mantiene operativos de control e inspección junto con otras instituciones. El objetivo de esas acciones es prevenir el traslado de sustancias ilícitas y reforzar la seguridad en corredores estratégicos del país.

Guatemala reporta 32 capturas con fines de extradición en lo que va del año

En paralelo con este decomiso, el Ministerio de Gobernación vinculó los resultados antinarcóticos a la cooperación con Estados Unidos. El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza del Mingob Víctor Cruz afirmó: “Estados Unidos es un socio fundamental que contribuye al fortalecimiento de las instituciones encargadas de enfrentar las redes dedicadas al tráfico de drogas”.

Cruz explicó que esa cooperación bilateral incluye programas de entrenamiento, asesorías especializadas e intercambio de mejores prácticas. Según el funcionario, ese apoyo ha permitido reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.

Entre los avances mencionó el fortalecimiento de unidades especializadas como los binomios K-9 y la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación, UNAGOB. El viceministro sostuvo que esos recursos han servido para mejorar la respuesta operativa frente a organizaciones criminales.

También señaló que la coordinación entre ambos países incide en investigaciones que derivan en la captura de personas requeridas con fines de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. Esas acciones, precisó, se ejecutan mediante la coordinación entre autoridades guatemaltecas y cortes estadounidenses, con apego a los procedimientos legales establecidos.

En lo que va del año, las autoridades reportan la captura de 32 extraditables, de los cuales 21 son señalados por nexos con la narcoactividad. Cruz agregó que la estrategia antinarcótica apunta a afectar la capacidad operativa y financiera de las estructuras criminales mediante investigaciones coordinadas, inteligencia, decomisos y acciones judiciales.

El funcionario sostuvo que el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la cooperación internacional forman parte de la respuesta del Estado frente al crimen organizado transnacional. La meta, indicó, es impedir que el territorio guatemalteco sea utilizado para actividades vinculadas con el narcotráfico.

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