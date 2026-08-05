Lluvia de libros en la FED: las grandes apuestas en “un año muy desafiante”

Lluvia de libros en la FED: las grandes apuestas de los editores en “un año muy desafiante”

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Ahora, en este momento, los editores corren como locos en un C Art Media lleno de libros y cajas. Alguien hace una pregunta urgente que se pierde en el murmullo del lugar. Son los últimos detalles. Mañana arranca una nueva edición, la número quince, de la Feria de Editores, un clásico porteño que reúne al ecosistema del libro independiente de la región, que concluye el 9. La entrada es gratuita. Son más de 330 sellos de Argentina, América Latina y España los que participarán de un encuentro que, además de charlas y actividades, funciona cada año como vidriera para las novedades y apuestas fuertes de catálogos mutantes.

En ese marco, los editores llegan a la feria con el cansancio intacto y el pecho enorme. Traen en sus espaldas los títulos con los que decidieron jugar fuerte en este 2026: libros que recuperan autores, amplían colecciones o apuestan por voces singulares dentro de un panorama que suele ahondar en lo seguro y ya conocido. La situación económica no es la mejor, aseguran, pero aún así se muestran optimistas. ¿Qué novedades traen esta vez? ¿Qué fenómenos, vínculos, objetos, universos y emociones están mirando los autores de la editoriales independientes? ¿Cuáles son las grandes apuestas de los editores? ¿Qué expectativas tienen? Empecemos.

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“Para la FED siempre reservamos títulos fuertes porque sabemos que los lectores vienen a buscarlos especialmente”. La que habla es Julia Arizu de la editorial Fiordo. “Este año presentamos Magnetismo animal, de la estadounidense Francine Prose, una novela muy potente sobre los límites entre ciencia y paraciencia, entre otras cosas, y Raider Tozo, la quinta novela de Mike Wilson en Fiordo, una historia que es, como siempre en Mike, toda una experiencia de lectura, ambientada entre Tokio y la Patagonia chilena. “También tendremos nuestros primeros libros ilustrados: los cuentos para chicos de Sara Gallardo, que lanzamos con ilustraciones de artistas contemporáneos bajo el sello Istmo”, agrega Arizu, y concluye: “Nuestras expectativas con la feria siempre son buenas, aunque este es un año que se presenta muy desafiante”.

“Siempre somos optimistas con la FED. Mientras siga manteniendo su impronta y su público, va a ser un momento esperado del año“, dice Maria Zorraquin, editora de Mardulce

Ediciones Godot, cuenta Hernán López Winne -quien además es uno de los organizadores de la FED- tiene dos grandes apuestas: Crear de Mauricio Kartun, un libro “que nos cuenta cómo es su proceso creativo definido en cuatro claros momentos, cada uno con su función y efecto”; y Generación I.Sat de Marcelo Vera, que “mapea la educación, no solo cinéfila y visual de una generación, sino también la sentimental. I.Sat fue uno de los fenómenos más importantes a nivel cultural de toda Latinoamérica y su historia es apasionante”. “La apuesta es siempre por encontrarse con la lectora o el lector, la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Lo que más me motiva es tener una gran charla en torno a un libro o una idea. Si se llena de lectores y podemos hablar de libros, creo que ya es una victoria”.

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“Frente a iniciativas que pueden derivar en una mayor concentración del mercado, las editoriales independientes, las librerías y espacios como las ferias cumplimos un papel fundamental”, sostiene Mat Guillan de UOiEA!

Manu Álvarez de Editorial Marciana menciona sus tres “apuestas fuertes de este año”: “En mayo llegó a librerías la edición argentina de Alma oscura del alba, de la boliviana Giovanna Rivero, publicada originalmente por El Cuervo en Bolivia, una fábula gótica que cruza lo fantástico, lo místico y lo ancestral en una historia de personajes atravesados por espíritus, abducciones y el desenfrenado avance del fracking sobre tierras indígenas. En julio publicamos En un rincón de mí nacerá una planta, primer libro de no ficción de la uruguaya Fernanda Trías, donde aborda temas ligados a sus procesos de escritura, sus inicios junto a Mario Levrero y las vivencias que con el tiempo la llevaron a convertirse en una de las máximas exponentes de la literatura contemporánea de Latinoamérica. Y ahora, coincidiendo con la FED, recuperamos El Coloquio, la segunda novela de Alan Pauls, publicada originalmente por Emecé en 1990 y nunca reeditada hasta ahora, que vuelve a circular con posfacio del propio autor, treinta y seis años después de su primera edición: un policial filosófico que marca el comienzo de uno de los escritores más importantes de nuestro país”.

Hexágono llega con La mano del desorden de Federico Sgró. “Es un libro que desafía las tendencias más inmediatas de la narrativa contemporánea”, asegura María Eugenia Riccheri, y agrega: “Nos convenció la precisión de su escritura, el trabajo artesanal sobre el lenguaje y la capacidad de construir universos donde dialogan otras épocas, tradiciones y mitologías para hablar, en realidad, de preguntas profundamente actuales“. Sofía Di Noia, también editora del sello, sostiene que “Federico Sgró consigue, además, algo poco frecuente: volver humano e incluso bello aquello que suele presentarse como monstruoso o grotesco. Apostar por una voz tan singular, que exige una lectura atenta y se aleja de los caminos más transitados, es también una forma de reafirmar el tipo de literatura que queremos publicar”.

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“Nuestras expectativas con la feria siempre son buenas, aunque este es un año que se presenta muy desafiante”, comenta Julia Arizu de la editorial Fiordo

“Siempre somos optimistas con la FED. Mientras siga manteniendo su impronta y su público, va a ser un momento esperado del año para un público cercano a Mardulce“, dice Maria Zorraquin, editora del sello. “En la FED nos encontramos con lectores que conocen nuestro catálogo, nos siguen y están atentos a nuestras novedades. Además de las ventas, disfrutamos mucho del encuentro con los lectores, se conocerlos y conversar con ellos. La feria tiene algo de celebración también”. En cuanto a títulos, señala tres: Bestiario filosófico de Ivana Costa, Línea de flotación de Damián Tabarovsky y Tiempo y luz: escritos sobre cine, de la filósofa española María Zambrano.

“Si se llena de lectores y podemos hablar de libros, creo que ya es una victoria”, dice Hernán López Winne de Ediciones Godot

“UOiEA! llega a la FED con dos novedades que exploran, desde géneros muy distintos, las múltiples formas del amor, el deseo y los vínculos humanos”, comienza diciendo Mat Guillan. “En primer lugar, presentamos Al margen del amor, el libro de crónicas de Lula González, que, a través del periodismo gonzo, explora cómo el deseo adopta formas inesperadas en Buenos Aires. El segundo lanzamiento es Otra historia de amor, la novela de Juan Terranova, que narra la relación entre un hombre y una androide para preguntarse, entre otras cosas, qué nos hace realmente humanos”.

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Para este editor y autor argentino, el contexto tiene su singularidad. Se refiere al “debate sobre el futuro del mercado del libro en Argentina, con la discusión puesta en el precio de los libros más que en los costos de producirlos, entre los que el papel sigue siendo un factor determinante”. “Frente a iniciativas que pueden derivar en una mayor concentración del mercado, las editoriales independientes, las librerías y espacios como las ferias cumplimos un papel fundamental. Son lugares donde podemos encontrarnos directamente con los lectores, fortalecer a las librerías y respaldar un ecosistema cultural sostenible que hace posible no solo la bibliodiversidad, sino también la construcción de catálogos a la altura de lectores audaces”, concluye.

"“La feria será un lugar ideal para manifestar la oposición a la derogación de las leyes que promueve Sturzenegger y el gobierno de Milei: la 25.446, de Fomento al libro y la lectura, y la 25.542 de Defensa de la actividad librera", sostienen los editores de Ediciones IPS

Ediciones IPS viene con varias novedades: “Marxismo y dialéctica de Juan Dal Maso, libro que analiza las elaboraciones de Karl Marx, León Trotsky, Antonio Gramsci, Raya Dunayevskaya, Jindrich Zeleny y Manuel Sacristán sobre el tema; El Pibe de los Astilleros, la biografía del histórico delegado del Astillero Río Santiago y dirigente del PTS, José ‘El Negro’ Montes; y Agrupémonos todes. Una breve historia de diversidad sexual y lucha de clases de Jorge Remacha, recientemente presentado por el autor en nuestro país”, cuentan los editores Rossana Cortez, Alicia Rojo y Nicolás Bendersky.

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“Además, el libro de Paula Bach, Las nuevas tecnologías en los límites del capital, que fue presentado y debatido en la Feria del Libro de Buenos Aires”, agregan quienes están detrás de Ediciones IPS, cuya sigla responde al Instituto de Pensamiento Socialista. “La feria será un lugar ideal para manifestar la oposición a la derogación de las leyes que promueve Sturzenegger y el gobierno de Milei: la 25.446, de Fomento al libro y la lectura, y la 25.542 de Defensa de la actividad librera. Ambas amenazan a las librerías independientes, la bibliodiversidad y cientos de puestos de trabajo”, concluyen.