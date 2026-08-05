Oro en bruto impulsa las exportaciones dominicanas durante el primer semestre de 2026

El oro en bruto y el tabaco en rama explicaron juntos una variación positiva de USD 828.4 millones en las exportaciones dominicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el periodo enero-junio de 2026, el oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de la República Dominicana, al concentrar el 21.3% del valor total de las exportaciones y registrar un crecimiento de 75.8% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Boletín de Exportaciones enero-junio 2026 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Esta expansión posicionó al oro en bruto como el mayor determinante del crecimiento exportador, aportando junto al tabaco en rama una variación positiva de USD 828.4 millones respecto al año anterior.

Por su parte, el boletín de la ONE indicó que los instrumentos y aparatos de medicina ocuparon la segunda posición, con una participación de 12.1% y un aumento interanual de 2.2%.

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En tercer lugar, los cigarros representaron el 7.0% del valor exportado y crecieron 10.2%. Los aparatos para corte registraron una participación de 6.7% y un incremento de 17.3%.

El grupo de las cinco principales partidas se completó con preparaciones y artículos farmacéuticos, que alcanzaron el 3.3% del total exportado y un aumento del 13.2%, revirtiendo la tendencia negativa del trimestre anterior.

El oro en bruto fue el principal motor de las exportaciones de República Dominicana en el primer semestre de 2026, con una participación de 21.3% y un alza de 75.8%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución y concentración de las exportaciones dominicanas en el primer semestre de 2026

Sumadas, estas cinco partidas concentraron el 50.4% del valor total exportado durante el primer semestre de 2026. El valor agregado de las exportaciones alcanzó USD 7,897.8 millones, representando una variación relativa de 14.8% y un incremento absoluto de USD 1,016.2 millones frente al mismo periodo de 2025.

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El análisis sectorial que presenta la Oficina Nacional de Estadística resalta que las materias primas representaron el 43.5% del valor total exportado y registraron un crecimiento de 31.1%. Los bienes de consumo alcanzaron el 36.4% del total y los bienes de capital el 20.1%, con aumentos de 3.6% y 6.8% respectivamente.

En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial, concentrando el 46.9% del valor exportado. Canadá ocupó el segundo lugar, con un crecimiento relativo de 284.6%, impulsado principalmente por el oro en bruto, que representó el 64% del total exportado a ese país. Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos, China, Suiza, Alemania y Jamaica completaron el top diez de destinos, sumando el 88.3% del total exportado.

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Las exportaciones de República Dominicana totalizaron USD 7,897.8 millones entre enero y junio de 2026, con un crecimiento interanual de 14.8%.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los regímenes aduaneros, el 55.8% del valor FOB total exportado correspondió a zonas francas, con un monto acumulado de USD 4,404.9 millones y un crecimiento de 3.7%. El régimen de exportaciones nacionales fue el de mayor variación, con un aumento de 35.2% y una concentración del 42.2% del total, mientras que otros regímenes representaron el 2.0% y experimentaron una reducción de 5.5%.

El boletín de la ONE destaca que la dinámica exportadora durante el semestre estuvo determinada principalmente por el desempeño del oro en bruto y el tabaco en rama, que juntos aportaron la mayor parte del crecimiento observado. El informe también destaca la diversificación de productos y el impulso de sectores estratégicos en la estructura exportadora nacional.

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La publicación de estos resultados oficiales refuerza la importancia de la minería, la industria médica y farmacéutica, y el sector tabacalero como ejes de la economía exportadora dominicana.