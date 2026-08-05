Cómo las redes sociales formatean identidad y definen amistades por una deuda de ‘likes’

El libro del día: "The Story of Your Life", de Kathryn Jezer-Morton

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El correo electrónico llegó pasada la medianoche, de parte de un amigo mayor cuyo intelecto y gusto literario respeto profundamente. “¿Por qué no le diste ‘me gusta’ a mi publicación de [nombres de sus hijos y mascotas omitidos]?”, escribió con aparente sinceridad. “Sé que de algún modo te opones a que la gente publique fotos de sus hijos, pero también sé que tú has subido imágenes de [nombres de mis hijos y mascotas omitidos] (y yo les doy ‘me gusta’…)”.

Avergonzado —por él, por mí, por nuestros hijos y mascotas, por la sociedad en general— abrí Instagram y entregué el ‘valentine’ digital. Luego, abrí The Story of Your Life. How The Social Media Shapes The Way We Experienced Everything (La historia de tu vida. Cómo las redes sociales formatean la forma en que experimentamos todo), de Kathryn Jezer-Morton, un libro que ayuda a entender cómo dos amigos pueden terminar en este lugar terrible, que consume tiempo y adormece los pulgares.

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Jezer-Morton escribe Brooding, un boletín reflexivo en la revista neoyorquino The Cut sobre la familia y sus incomodidades digitales. Tiene un doctorado en sociología, para el cual investigó a las “momfluencers”, la versión del siglo XXI de las anfitrionas de fiestas Tupperware.

Todo fue inocente y divertido por un tiempo. Luego llegó el algoritmo y lo arruinó todo (Imagen ilustrativa Infobae)

The Story of Your Life, su primer libro, tiene algo del espíritu Tupperware: clasifica el denso guiso de conductas en redes sociales en capítulos-contenedor con títulos como “Vacaciones” y “Política”. Está sellado con un toque de memorias: la historia de su vida. Jezer-Morton creció en una comuna en el sur de Vermont llamada Total Loss Farm. Entre los proyectos fallidos del lugar hubo una cooperativa de cereales —el suelo del estado es demasiado pedregoso para el trigo— y la producción comercial de jarabe de arce. Su primer contacto con las redes sociales fue un diario grupal escrito en un cuaderno de espiral; “en muchos sentidos, era un Facebook analógico”, escribe. Después llegaron Friendster, Myspace y el Facebook real.

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Todo fue inocente y divertido por un tiempo. Luego llegó el algoritmo y lo arruinó todo, como un forastero en una novela de Cormac McCarthy. En realidad, el problema había comenzado antes, a fines de los años noventa, cuando la expresión “branding personal” se expandió en el discurso público (como se han expandido los globos, por ser instagrameables, en las fiestas) después de una portada de la revista Fast Company.

Los estudiantes universitarios a los que da clase, nativos digitales que crecieron con smartphones y avatares, ni siquiera logran entender el “branding personal” como un concepto aislado (Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México)

Jezer-Morton señala que los estudiantes universitarios a los que da clase, nativos digitales que crecieron con smartphones y avatares, ni siquiera logran entender el “branding personal” como un concepto aislado. “Es como pedirles que describan las características particulares del aire que han respirado toda su vida”, escribe.

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Académicos mayores como Jonathan Haidt y Sherry Turkle han publicado best sellers contundentes sobre los efectos nocivos de las pantallas, lo que ha llevado a cambios en políticas y conductas: ahora muchos alumnos deben dejar sus teléfonos en la entrada y los adultos han desarrollado rituales de etiqueta elaborados para restringir su uso.

Para Jezer-Morton, ese caballo ya se escapó del establo, llevándose no solo nuestra capacidad de atención, sino también nuestro sentido de identidad, tanto individual como colectiva. Su tono es menos prescriptivo y más inquisitivo, ligero. “¿Y si las narrativas de las redes sociales nos encierran en versiones de la vida que pueden ser claustrofóbicas y poco satisfactorias?”, se pregunta. “¿Y si estas narrativas han minado nuestra sensación de tranquilidad y pertenencia? ¿Y si estas narrativas —muchas de las cuales parecen perfectamente inocuas— están vinculadas a algunos de los mayores desafíos que enfrentamos en torno a la justicia social y la equidad, la capacidad de afirmar la identidad de nuestros hijos y la salud mental de adultos y niños por igual?”

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Por citar a Charlie Brown y su grupo: “¡Aaugh!”

"¿Y si estas narrativas están vinculadas a algunos de los mayores desafíos que enfrentamos en torno a la justicia social y la equidad, la capacidad de afirmar la identidad de nuestros hijos y la salud mental de adultos y niños por igual?” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autor avanza, según mi percepción, con cierta cautela en el terreno, entrevistando a una influencer de moda en Scottsdale, Arizona, que coordina los colores de los viajes familiares a la playa fotografiados por profesionales. Entra en un restaurante Sugar Factory donde el servicio está coreografiado y la comida preparada —incluida una hamburguesa recubierta en pan de oro— para maximizar la interacción digital. Investiga (por teléfono) la cultura nupcial nigeriana cada vez más extravagante y conversa con una practicante de “vida no tóxica” con 200.000 seguidores —“la llamaré Carolyn”— en Texas.

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De modo desconcertante, da a la mayoría de sus entrevistados seudónimos “por razones de privacidad”. ¿Cómo puede ser que personas tan expuestas online se asusten con una tecnología tan antigua como aparecer entre las páginas de un libro?

Pero lo que The Story of Your Life no tiene de ferocidad periodística, lo compensa con generosidad intelectual. Jezer-Morton contempla los hábitos online como parte de un continuo humanista que incluye postales, álbumes de recortes y poesía épica (si una película de tres horas sobre la Odisea parece demasiado, ¿qué tal memorizar y recitar todo el poema?). Invoca con destreza la teoría del “bolso portador” de Ursula LeGuin y el hastío de Nathaniel Hawthorne en las cataratas del Niágara.

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Una antigua ceremonia tradicional inglesa de "wassail" (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Su libro contextualiza nuestros nuevos memes y rituales comunitarios digitales junto a viejas costumbres como el shivaree, cuando los recién casados eran sacados de la cama por sus vecinos, y el wassail, también conocido como cantar a los árboles en invierno, que Jezer-Morton celebra cada año con su familia.

Lo más destacado es que dedica largos y bellos pasajes a la ambivalencia, una de esas emociones humanas opacas que las redes sociales —con sus destellos performativos, sus “viajes” y su insistencia en la redención— no logran captar. Su libro es esperanzador y no alecciona. Puede que te haga repensar si vale la pena esforzarte en las vacaciones para mostrar a tus Mejores Amigos lo feliz y relajado que estás.

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Fuente: The New York Times