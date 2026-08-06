Arranca la FED, una gran vidriera de las editoriales independientes hispanoparlantes

Hoy arranca la FED: la edición independiente vuelve a poner al libro en el centro de la cultura (Foto: Matías Moyano)

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Terminó la espera. Este jueves 6 de agosto, con 330 sellos, figuras internacionales, premios, actividades especiales y entrada gratuita, la Feria de Editores (FED) arranca en el C Art Media del barrio porteño de Chacarita, para volver a poner a la escena editorial independiente en el centro de la cultura argentina. La programación incluye a invitadas e invitados como Julieta Venegas y Mauricio Kartún, además de 14 charlas, tres premios, actividades profesionales y una agenda atravesada por debates sobre memoria, trabajo, ciudad y escritura, en un contexto en el que el sector cuestiona el avance del gobierno de Javier Milei sobre la Ley del Libro.

A partir de las iniciativas de desregulación que ponen en discusión aspectos centrales de la Ley del Libro, una norma que durante décadas funcionó como marco de protección para editoriales, librerías y otros actores de la cadena, todo el sector puso el grito en el cielo. Libreros, editores y escritores advierten que cualquier modificación que debilite ese esquema puede afectar la bibliodiversidad, la supervivencia de los proyectos independientes y el acceso equilibrado al libro en todo el país.

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Pero también el escenario se muestra atravesado por la fragmentación de las experiencias culturales y por las dificultades que enfrentan muchos proyectos para sostenerse. Eso fue lo que marcó Víctor Malumián, uno de sus organizadores , en una entrevista con la revista cultural española Jot Down, que el proceso que formó al público lector argentino “parece estar destruyéndose”. Y dijo también: Hoy tenemos generaciones que se están criando sin tomar la lectura como una actividad posible”. En ese sentido, la FED reafirma el valor del encuentro presencial y de la lectura como herramienta crítica.

Con 330 sellos, invitados internacionales, premios, actividades especiales y entrada gratuita, la Feria de Editores inaugura esta tarde su edición número 15 en el C Art Media de Buenos Aires (Foto: Matías Moyano)

Año a año la FED ha ido creciendo. La última edición convocó a 30.800 lectores y este año la expectativa es superarla. El libro de regalo de 2026 está dedicado al trabajo y tiene una tirada de 7.000 ejemplares, impresos en talleres gráficos Porter para su distribución durante la feria. Entre los invitados internacionales está la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, la escritora francesa Violaine Bérot, las uruguayas Tamara Silva Bernaschina y Erika Paula Curbelo, el brasileño Felipe Charbel y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

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La programación argentina incluye a Clara Obligado, Hernán Vanoli, Valeria Tentoni, Mauricio Kartún, Martín Kohan, Pablo Stefanoni, Juan Mattio, Ricardo Romero, Florencia Garramuño, Cecilia Simeoni, Dani Zelko, Santiago Loza, Marie Gouiric, Valentín Díaz, Jorge Monteleone, Bárbara Pistoia, Cecilia Garraffo, Mario Cámara, Sofía Balbuena, Laura C. Vela, María del Carmen Rodríguez, Natalia Rodríguez Simón, Milagros Porta, Camila Perochena, Noelia Dans, Federico Vázquez y Leticia Martínez.

Entre las actividades figura una entrevista pública a Mauricio Kartun sobre “los cuatro momentos creativos” y la escritura. También hay conversaciones sobre literatura y oralidad, gentrificación y derecho a la ciudad, ficción y memoria, la correspondencia de Walter Benjamin, los cruces entre filosofía, ficción y física contemporánea, los formatos de diario, crónica y no ficción, y Borges en relación con una nueva generación de escritoras rioplatenses. En la terraza, el sábado 8 habrá un festival de recomendaciones con creadoras de contenido literario, un encuentro sobre cine y literatura argentinos, una actividad sobre audiolibros y un ciclo de poesía. El domingo 9 se sumarán una experiencia cultural inmersiva con Cynthia Edul, una charla de Luciano Lamberti con 10 consejos para escribir y, a las 19, la obra Un hombre peligroso, centrada en los mítines secretos anarquistas y el movimiento revolucionario de comienzos del siglo XX en Argentina.

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La feria también ofrece la segunda jornada “Los traidores”, un encuentro online y gratuito de literatura argentina para traductores extranjeros coordinado por Guillermo Piro. El cierre de la programación estará a cargo de Camila Perochena con la exposición “Editar el pasado para gobernar el presente”, centrada en la manera en que el poder político recorta, omite y reinterpreta la memoria. Y como frutilla del postre, una novedad: la Fiesta FED, que se hará el sábado en el Teatro Vorterix, con Villa Diamante, DJ La Malibú y Sandwich Piano Bar, para “brindar porque el ecosistema cultural está vivo”. Así lo dijo Malumián, quien en diálogo con Infobae Cultura, agregó: “En tiempo de gratificación instantánea y escroleo infinito, la lectura sostenida es un modo de resistencia”.

(Foto: Matías Moyano)

Uno de los ejes de la FED vuelve a ser el sistema de premios dirigido a distintos tramos de la cadena editorial. El afiche oficial de 2026, ganador por la ilustradora Ornella Pagliaruolo, recibe $900.000 más materiales de la empresa Posca. El Premio a la labor librera entrega $4.000.000 para comprar libros en la feria y un descuento del 50% en stands adheridos. El tercer reconocimiento, Rumbo a Guadalajara, definirá qué editor o editora viajará a la feria mexicana. Las finalistas del premio librero son Fervor, de Mar del Plata; La sede, de Bariloche; Volcán azul libros, de Córdoba; y Atlántica libros y café y Medio pan y un libro, de la Ciudad de Buenos Aires. Para editoriales ubicadas a más de 300 kilómetros de la capital argentina, la FED y el Fondo Nacional de las Artes eligieron a FUNGA, de Santiago del Estero, y Las Guachas, de la Patagonia, y cada sello recibe $1.000.000 para traslado, alojamiento y viáticos, además del stand.

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El jueves y viernes, de 11 a 14, librerías y bibliotecas tienen horario exclusivo para recorrer la feria. Las editoriales adheridas ofrecen un descuento del 50% por pago al contado y, por segundo año consecutivo, las librerías cuentan con envío gratuito de hasta 200 kilos a todo el país mediante un convenio con OCA. La librería online seleccionada para las compras durante la feria es Medio pan y un libro. Cada compra superior a 65.000 pesos incluye envío gratuito a todo el país.

El viernes 7 funcionará una posta de donación de sangre del Hemocentro Buenos Aires, organizada por Céspedes Libros y un grupo de librerías. Entre quienes donen se sortearán entradas para la Fiesta FED. La feria incluye además el espacio Carthago, previsto para el 5 de agosto, para vincular editoriales independientes y productoras audiovisuales; el fellowship programme, que por quinto año consecutivo reúne a editores europeos con la industria editorial argentina; y la Cátedra FED, una propuesta de formación profesional presencial y arancelada.

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