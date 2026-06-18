Cultura

El periodista Jacobo García ganó el Premio Anagrama de crónica con “Años luz”

La obra, que reúne 22 años de corresponsalías en América Latina, saldrá el 9 de septiembre en España y a comienzos de 2027 en Argentina, según el galardón

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Jacobo García
El periodista Jacobo García gana el Premio Anagrama de crónica con “Años luz” (Foto: Héctor Guerrero)

Jacobo García ganó el Premio Anagrama de Crónica con Años luz, un libro que recorre 22 años de trabajo como corresponsal en América Latina y que se publicará el 9 de septiembre de 2026 en España y a comienzos de 2027 en Argentina. El jurado eligió la obra entre 49 originales procedentes de 11 países en la séptima edición del premio, que está dotado con 10.000 euros. El reconocimiento busca estimular el periodismo narrativo en castellano y distinguir a los cronistas que escriben en ese idioma.

El premio cuenta con el apoyo de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli y con una alianza con el Hay Festival. El ganador participará en la edición de Segovia de 2026 de ese encuentro. El jurado, integrado por Martín Caparrós, Carlo Feltrinelli, Leila Guerriero, Juan Villoro y Silvia Sesé, seleccionó Años luz como la obra ganadora de la edición.

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El libro reúne más de dos décadas de Jacobo García como corresponsal en México, Centroamérica, Venezuela, Colombia y Haití, con trabajo publicado en medios como Associated Press, El País, El Mundo, Clarín o la COPE. El volumen se construye a partir de apuntes inéditos de sus libretas, debates de redacción y conversaciones con colegas después de coberturas intensas. La crónica de esa trayectoria se organiza en cinco ejes temáticos: violencia, autoritarismo, cambio climático y desastres naturales, mujeres valientes y la fuerza de la cultura. Esos temas sirven para recorrer algunos de los episodios más importantes de la historia reciente de América Latina.

La obra también incorpora experiencias junto a dirigentes como Hugo Chávez, Álvaro Uribe, Nayib Bukele, Enrique Peña Nieto y Jovenel Moïse. La presentación del libro añade crónicas sobre pandilleros, narcotraficantes y sacerdotes “rojos”, además de entrevistas con figuras como Chavela Vargas y Shakira. Todas las historias de Años luz tienen un enfoque político, aunque no dogmático ni militante. Ese marco permite observar realidades diversas de la región a través de personajes como María Sabina, las patronas del tren de Veracruz y periodistas latinoamericanos que resisten amenazas.

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Jacobo García nació en Monforte de Lemos, Lugo, en 1976. Según su semblanza biográfica, comenzó su carrera periodística en la COPE, en los equipos de Antonio Herrero y José María García. Después trabajó durante más de dos décadas como corresponsal en México, Centroamérica y el Caribe para El Mundo, Associated Press y El País. Desde 2023 integra la redacción de El País en Madrid. Fue editor del texto que obtuvo el Premio Gabo 2017 en Innovación y recibió los premios Gabo 2021 a la mejor cobertura y True Story 2021.

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