Del telar a los museos: cómo el arte textil se convirtió en símbolo de identidad y resistencia

El arte textil acumula siglos de herencia, memoria y pertenencia. Desde las comunidades originarias hasta los grandes museos, cada nudo y cada trama codifican la identidad de un pueblo (Foto: cortesía INGUAT)

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Cada tejido es, tal vez, la primera arquitectura de la humanidad: una trama simbólica donde los hilos codifican. En cada estructura vive la geografía y el espíritu de un pueblo.

Durante milenios, los pueblos originarios y las comunidades tradicionales entendieron que las fibras naturales extraídas de la lana, el algodón, la corteza o el metal no son materia inerte, sino organismos vivos. El trabajo manual es paciente: miles de horas se acumulan como latidos invisibles sobre la urdimbre de un telar, y en el silencio interior se imprime la huella táctil, única y original. Esa labor que demanda posición, tensión y resistencia —tantas veces agotadora, pero siempre significativa— produce el resultado final, pues ninguna máquina podrá replicar jamás la dedicación al detalle, cada nudo y cada trama. La cultura respira, crea y se rehúsa a ser silenciada aunque comience sobre piso de tierra.

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Los lenguajes textiles surgen de situaciones disímiles a lo largo de la historia: de la escasez, la guerra, la marginación, la pertenencia y, sin duda, del deseo de reivindicar la naturaleza. El mundo de los hilos es parte del día a día, y a su vez se abrió camino y espacio en los museos más importantes del mundo, elevando el oficio artesanal a la categoría de obra maestra con identidad, color e impronta insustituible que se perpetúa y difícilmente podrá volver a ocultarse.

Cada obra lleva consigo una infinidad de historias personales, familiares y socioculturales que se replican y se sienten propias a miles de kilómetros de distancia. Esa chispa que dio origen a una pieza monumental —sin percatarse de la pequeñez de la habitación— sigue transmitiendo el calor de las manos que dieron la primera puntada.

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Si se viaja en el tiempo, cada época ofrece ejemplos claros que comenzaron entre hilos y que, años después, deleitan con su inmensidad. Uno de ellos conduce a la Bauhaus alemana de la década de 1920. Anni Albers, nacida en Berlín en 1899, ingresó a la famosa escuela con el anhelo de pintar; las estrictas normas de género de la época, sin embargo, le prohibieron el acceso a las aulas de pintura y arquitectura, y la derivaron al taller de tejeduría. Lejos de resignarse, Albers canalizó esa frustración y convirtió el telar en un laboratorio de diseño estructural y abstracción geométrica de vanguardia. Su calidez y rebeldía la acompañaron en el recorrido: tras huir del nazismo hacia Estados Unidos, viajó extensamente por México y Perú, fascinada por el trabajo de los tejedores precolombinos anónimos. Su aporte radicó en tratar el hilo no como un elemento decorativo, sino como un elemento arquitectónico autónomo que dio forma a sus legendarios Retablos Textiles. Se convirtió en la primera artista textil en exhibir individualmente en el MoMA de Nueva York en 1949, y su obra se conserva hoy como un pilar en la Tate Modern de Londres.

Vista de la muestra Tejiendo la abstracción en el arte antiguo y moderno en el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, con obras de Anni Albers, Sheila Hicks, Lenore Tawney y Olga de Amaral: cuatro artistas que convirtieron el telar en un laboratorio de abstracción, memoria y resistencia (Foto: EFE/ Alicia Sánchez)

En Bogotá, Colombia, nació Olga de Amaral en 1932. Con formación inicial en arquitectura, Amaral sintió que los muros de concreto del modernismo carecían de alma. A su regreso al país en los años 60, comenzó a contemplar el paisaje andino y a frecuentar las iglesias coloniales de la capital. Una tarde, al observar cómo la luz tenue del atardecer encendía los retablos barrocos recubiertos de hojilla de oro, tomó una decisión: “tejer la luz” sería su misión.

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Amaral entrelaza en sus tramas pesadas de lana, algodón y crin de caballo láminas de pan de oro aplicadas a mano sobre las fibras, lo que genera un resplandor místico que parece flotar, y une el barroco colonial con la orfebrería sagrada precolombina. Sus obras habitan actualmente en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) de Bogotá, el Centre Pompidou de París y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

A fines del siglo XX, El Anatsui, nacido en Ghana en 1944, también descubrió sus materiales en el camino: en los matorrales cercanos a su taller en Nsukka, Nigeria, encontró una enorme bolsa de basura repleta de miles de tapas de aluminio de botellas de licor. El alcohol importado por los europeos fue una de las principales monedas de cambio del nefasto comercio de esclavos en África Occidental. En lugar de adquirir bronces o lienzos costosos, Anatsui recolectó y aplanó cada una de esas tapas para unirlas con alambres de cobre. Inspirado en los patrones del tejido tradicional Kente, creó descomunales “telas metálicas” como Tropes of a Golden Fleece. El secreto de su proceso reside en que entrega sus obras a los museos plegadas y sin instrucciones: renuncia al control rígido para que cada curador moldee, cuelgue o pliegue la pieza libremente, con lo que la convierte en una obra viva y en transformación constante. Sus instalaciones monumentales se exhibieron en la Tate Modern de Londres, el Brooklyn Museum de Nueva York y el Zeitz MOCAA de Ciudad del Cabo.

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A fines de los años 50, Sheila Hicks, nacida en Nebraska en 1934 y estudiante de pintura en Yale bajo la tutela de Josef Albers, viajó a Sudamérica con una beca y se adentró sola en comunidades rurales de Perú, Bolivia y Chile. Al encontrarse con tejedoras andinas que no hablaban español ni inglés, sino quechua o aimara, el lenguaje verbal quedó anulado. Sentadas en el suelo con el telar de cintura atado a los árboles, los puntos se convirtieron en un canal de comunicación, amistad y estructuras compartidas.

Hicks descubrió que el hilo era un idioma universal de afecto. Rompió con la bidimensionalidad del tapiz al enrollar, anudar y acumular lana de alpaca, lino y fibras teñidas en vivas masas cromáticas que invaden el espacio con sus Esculturas de Hilo. Con más de nueve décadas de vida, sigue creando activamente en París, y sus piezas forman parte de las colecciones permanentes del Centre Pompidou y el Art Institute of Chicago.

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En el corazón de los Andes peruanos nació Nilda Callañaupa Álvarez en 1955, en Cusco. Creció pastoreando las ovejas de su familia a más de 3.700 metros de altura. Al observar tejer a las abuelas de su pueblo, notó con angustia que la extrema pobreza rural y la llegada de ropa industrial barata llevaban a los jóvenes a abandonar sus tradiciones, poniendo en riesgo de extinción los complejos patrones incaicos. A los 20 años, movida por un profundo sentido de urgencia cultural, organizó casi en secreto a las mujeres de su comunidad. Cada tarde se sentaba con las ancianas más sabias para registrar en cuadernos cada nudo, cada vuelta de telar de cintura y las recetas exactas de teñido natural con cochinilla y plantas sagradas de la montaña. Ese esfuerzo derivó en la fundación del Centro de Textiles Tradicionales del Cusco, que rescató del olvido la herencia textil incaica. Su trabajo se experimenta hoy en ese centro y en exhibiciones del Smithsonian National Museum of the American Indian de Washington D.C.

Una de las piezas de Sheila Hicks, donde el hilo deja de ser elemento decorativo para convertirse en un lenguaje autónomo cargado de historia y pertenencia (Foto: Centro Pompidou Málaga)

Unos años antes, un hecho escalofriante marcó la infancia de Magdalena Abakanowicz, nacida en Falenty, Polonia, en 1930. A sus 13 años, soldados irrumpieron en su hogar durante la Segunda Guerra Mundial y le dispararon a su madre, mutilándola en su presencia. Décadas después, bajo la opresiva dictadura comunista en la Polonia de posguerra, Abakanowicz no tenía taller adecuado ni acceso a materiales nobles como mármol o bronce. Su decisión no claudicó: recorría los puertos náuticos para recolectar viejas cuerdas de cáñamo y sisal abandonadas y, en la clandestinidad de un minúsculo apartamento en Varsovia, destejía las cuerdas con sus propias manos para tejer colosales esculturas tridimensionales llamadas Abakans, que evocaban refugios, cavidades orgánicas y cuerpos marcados por el sufrimiento. Para evitar ser descubierta por las autoridades, diseñó sus obras de modo que pudieran enrollarse y ocultarse debajo de la cama. Hoy, sus imponentes Abakans se exhiben en la Tate Modern de Londres, el Museo Nacional de Varsovia y el parque Grant Park de Chicago.

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Al igual que estos maestros del arte conmueven con la variedad de sus obras, no es menor el reconocimiento de la herencia cultural como punto de encuentro y pertenencia. Esa composición que enmarca y describe a los pueblos honra a los ancestros, agradece a la tierra y respeta lo propio.

El Boro y el Sashiko sintetizan en parte lo expuesto. Ambas técnicas surgieron en las zonas rurales del norte de Japón, en la provincia de Aomori, golpeada por el invierno inclemente, la pobreza extrema y la devastación de la posguerra, donde el algodón era un bien inaccesible. De esa necesidad apremiante nació el Boro —técnica de harapos— íntimamente ligado a la filosofía del Mottainai, el arrepentimiento por desperdiciar recursos, y del Wabi-Sabi, la veneración por lo imperfecto, lo usado y el paso del tiempo. Las familias campesinas y pesqueras jamás desechaban una prenda: cuando una tela se desgastaba o rompía, cosían un retazo sobre otro mediante la puntada Sashiko, un bordado recto y funcional realizado con hilo blanco de algodón sobre capas teñidas en azul índigo. Con el paso de las décadas y el traspaso de generación en generación, una sola manta o chaqueta acumulaba cientos de parches superpuestos y se convertía en una armadura cálida, densa y cargada de memoria familiar. Un cobijo de abrigo y cultura.

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La tecnología, la hiperconectividad y la automatización democratizaron el acceso a la información y a materias primas de cualquier rincón del planeta. Aun así, en esta época en que la aceleración constante, la acumulación de horas de trabajo y la vorágine del consumo masivo resultan insuficientes para llenar vacíos, el arte hecho a mano cobra una dimensión trascendental y pulsa contra la producción en serie, de baja calidad y frecuente ausencia de originalidad.

Hablar de la continuidad textil conduce a rendir tributo a las mujeres. A lo largo de los siglos, fueron las madres, abuelas y sabias comunitarias quienes sostuvieron la economía familiar y la cohesión social mediante su labor. Mientras el mundo público se reestructuraba entre guerras, posguerra y crisis, en los espacios íntimos del hogar y en los talleres comunitarios eran mayoritariamente mujeres quienes teñían, hilaban y transmitían la historia de sus pueblos, atravesaban los días y alimentaban a sus familias con la dignidad de sus manos.

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Hoy, los artesanos y gestores culturales originarios abren sus saberes sin reservas, y comparten sus técnicas ancestrales como una oferta de generosidad hacia un mundo a veces desconectado de la naturaleza pero inmerso en pantallas de cristal.

Los procesos creativos emergen con ideas que el tiempo expone. Al adentrarse en las técnicas que la historia dejó marcadas, surge un impacto visible y profundo que grandes maestros vanguardistas de la alta moda también decidieron rescatar. Técnicas e historias más visibles caminan por las red carpets y amplían su alcance.

Yohji Yamamoto saluda al público tras su desfile Fall/Winter 2025-2026 en París. El diseñador japonés es uno de los referentes de la alta moda que rescató las tradiciones textiles populares y las llevó a las pasarelas (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En los años 80, las pasarelas de París se revolucionaron con Rei Kawakubo, al presentar prendas deconstruidas, deshilachadas y parcheadas que desafiaban el concepto de lujo. Yohji Yamamoto adoptó trabajos en azul índigo con capas superpuestas para rendir homenaje a las clases populares, mientras que John Galliano incorporó en sus colecciones la reparación expuesta en piezas de alta costura: costuras de retazos hechas a mano que llevan consigo historias autóctonas y diseño poético de enorme valor.

El arte textil no es solo decorativo: es un refugio de resistencia. Frente a la serialización industrial, cada hito textil recuerda que el tiempo humano tiene su ritmo y que los detalles son manifestaciones de trabajo y afecto.

En cada sitio vive un maestro, un aprendiz, un curioso que escribirá los secretos de la identidad del lugar. Nicolina Torregianni —Lina—, maestra textil ítalo-argentina, supo compartir sabiduría y generosidad. En la zona sur de la provincia de Buenos Aires, esta artesana transformaba trapos en piezas de escena, daba color a innumerables puestas en escena y ofrecía desfiles convocantes para que las escuelas pudieran cumplir su sueño de ampliación. Elvira Mattiuzzi, su alumna, siete décadas después continúa con el legado. La menor de siete hermanos, sin más opciones que atender las demandas familiares en aquella época, forjó con Lina una amistad entrañable. Elvira comenzó a los 16 años y sigue activa hasta hoy, colaborando en comedores y hogares que durante años recibieron su conocimiento y generosidad: tela sobre tela, quienes más lo necesitaban sabían que al abrir el cofre de sus tesoros algo encontrarían. Las acciones que las manos ejecutan con amor no siempre llegan a las pasarelas de Milán ni a los museos de Nueva York, pero viven en los sueños que pronto despiertan. Elvira realizó por décadas, de manera manual, los obsequios de cumpleaños para los niños de tres hogares —probablemente el único regalo que muchos de ellos recibían.

Al igual que el sonido de las tijeras sobre las mesas de madera de Elvira, merece mención Gino Filippetto, un precursor que transgredió el sistema: llegó a los 6 años desde Morgano, próximo a Venecia, y se dedicó a criar gusanos de seda para la producción de materia prima. Hoy, su hijo Ruben y su familia continúan en Argentina, y acercan recursos, materias primas y talleres a emprendedores que sostienen familias y proyectos con la creación que, más allá de la inteligencia artificial, se sostiene con las manos. Lejos de guardar secretos de producción, los ofrecen y los comparten. Cientos de personas generaron ingresos gracias a tutoriales y al acceso a materias primas —piedras, metales y herramientas— durante décadas inaccesibles u ocultas.

Todos estos referentes son piezas de representatividad cultural. Saben que conforman costuras pacientes, el teñido que surge de la tierra, el cruce de los hilos y la importancia de la identidad: si algo se pierde, se perderá el tejido, y la manta nació para abrigar. En el arte textil, la temperatura del movimiento no cesa; simplemente se ubica en el telar como en una trinchera pacífica de esperanza, inspiración y continuidad.