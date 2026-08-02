9 canciones inspiradas en directores: de Scorsese a Cronenberg, cuando el pop envía una carta de amor al cine

La colaboración de David Cronenberg con Charli xcx disparó un repaso por 9 canciones que hablan de directores de cine (Foto: Thomas Samson / AFP)

Guardar

La provocadora estrella pop Charli XCX probablemente podría haber convencido a casi cualquier músico que quisiera para que participara en su nuevo álbum, Music, Fashion, Film, la continuación oficial de Brat, su fenómeno de 2024 que conquistó el mundo. Pero optó por incluir solo a un artista invitado en su nuevo lanzamiento, y no es un músico en absoluto: es… David Cronenberg.

Sí, ese mismo David Cronenberg: el cineasta canadiense de 83 años responsable de clásicos de culto del horror corporal como La mosca, Videodrome: cuerpos invadidos y Pacto de amor —entre muchas otras contribuciones increíblemente rebeldes al canon cinematográfico—.

PUBLICIDAD

La participación de Cronenberg con una intervención hablada en “No One Lasts Forever”, la introspectiva canción de electro-pop que cierra el álbum, podría parecer aleatoria, pero si has estado prestando mucha atención a Charli XCX en los últimos años, sabes que no lo es. Ella ya hizo algunas alusiones visuales al clásico de culto Crash, en su LP de 2022 del mismo nombre, y su profundo amor por el cine de autor es evidente para cualquiera que siga su entretenida cuenta en la red social para cinéfilos Letterboxd. (En su perfil figura la sátira hollywoodense de Cronenberg de 2014, Polvo de estrellas, una película más que mordaz, como una de sus cuatro películas favoritas. Sinceramente, todo mi respeto.)

Charli xcx no es la primera artista en rendirle homenaje a un cineasta en una canción. En honor a su vínculo con David Cronenberg —y con la esperanza de que ella inspire a una nueva generación de amantes del cine pop—, armé una lista de reproducción con algunas otras canciones que hacen referencia a grandes cineastas en sus títulos. Algunas (como las de David Bowie, Sparks y Fugazi) son homenajes cariñosos, mientras que otras (de Le Tigre y CMAT) revelan una relación un poco más ambivalente con sus sujetos cinematográficos.

PUBLICIDAD

1. David Bowie: ‘Andy Warhol’

David Bowie aludió al costado cinematográfico de Andy Warhol en "Andy Warhol", una canción incluida en 'Hunky Dory' en 1971 (Foto: prensa Netflix)

Aunque el destacado artista pop Andy Warhol era conocido por mucho más que su faceta cinematográfica, es precisamente el lado cinematográfico del artista —y sus famosas pruebas de pantalla— a lo que David Bowie hace referencia en este homenaje de 1971 incluido en Hunky Dory: “Andy Warhol, la pantalla grande / No puedo distinguirlos en absoluto". Bowie escribió la canción antes de conocer a Warhol, pero pudo tocársela al artista en The Factory poco antes de su lanzamiento. Más tarde, Bowie admitió que le dejó perplejo la reacción típicamente enigmática de Warhol ante la canción: “No sé si alguna vez le gustó o no”.

2. SZA: ‘Scorsese Baby Daddy’

En este tema de 2024, incluido en la edición de lujo de su exitoso álbum SOS, SZA anhela una pareja que se comprometa emocionalmente con la relación tanto como ella. “Adicta al drama”, canta, antes de hacer una importante contribución al idioma inglés al acuñar la frase “Scorsese baby daddy”.

PUBLICIDAD

3. Le Tigre: ‘What’s Yr Take on Cassavetes?’

Las integrantes del trío feminista de electro-pop Le Tigre entablan un animado debate sobre el pionero cineasta independiente John Cassavetes en este tema contagiosamente cadencioso de su álbum debut homónimo de 1999. En respuesta a la pregunta del título, lanzan una serie de posibles veredictos —“¡Misógino! ¡Genio! ¡Alcohólico! ¡Mesías!“— sin decidirse nunca por uno, lo que tal vez sugiera que todas las opciones anteriores pueden ser ciertas.

4. Fugazi: ‘Cassavetes’

Aquí hay otra visión sobre Cassavetes, de la legendaria banda punk de Washington D. C., Fugazi. (Fugazi, devotamente independiente, claramente sentía afinidad con Cassavetes, un autor inconformista que realizaba películas autofinanciadas al margen del sistema de Hollywood.) El guitarrista Guy Picciotto se encarga de la voz principal en esta canción del álbum In on the Kill Taker (1993), gritando su admiración poética y divirtiéndose un poco con la pronunciación del nombre de la esposa y colaboradora de Cassavetes: “¡Gena Rrrowlands!“.

PUBLICIDAD

Los combativos Fugazi, emblema del hardcore independiente (Foto: Fugazi Bandcamp)

5. Stereolab: ‘Brakhage’

Esta canción de apertura del álbum Dots and Loops (1997) lleva el nombre del cineasta experimental Stan Brakhage, cuyas obras poco convencionales y a menudo abstractas buscaban sacudir las percepciones de los espectadores. Los ideales de Brakhage contrastan irónicamente con el plácido mundo del consumismo adormecido que la cantante Laetitia Sadier describe aquí —“necesitamos tantas malditas cosas para mantener nuestras vidas aturdidas en marcha”—, aunque la instrumentación intrincadamente superpuesta de la canción se hace eco de las texturas de los fotogramas pintados a mano de Brakhage.

6. Sparks: ‘Tsui Hark’

Al igual que lo haría Charli XCX décadas más tarde, los divertidos músicos de art-rock de Los Ángeles, Sparks, cuentan con la voz de un reconocido cineasta en esta canción, incluida en el álbum con el exquisito título Gratuitous Sax & Senseless Violins (1994). El director de Hong Kong Tsui Hark se presenta y habla de su carrera en los términos más sencillos posibles —“Soy Tsui Hark, soy director de cine / He hecho varias películas"— acompañado de un riff de teclado sencillo y hipnótico y un ritmo techno palpitante.

PUBLICIDAD

7. CMAT: ‘Peter Bogdanovich’

La cantautora pop irlandesa CMAT (Ciara Mary-Alice Thompson) nos transporta al tenso set de la gran película de Peter Bogdanovich, The Last Picture Show, en este sencillo exuberante y de ensueño. La canción parece estar cantada desde la perspectiva de la joven estrella de la película, Cybill Shepherd, con quien Bogdanovich tuvo una aventura que provocaría el fin de su matrimonio con la diseñadora de producción de la película, Polly Platt. CMAT profundiza aún más en las dinámicas de poder de este triángulo amoroso en el video musical, en el que ella interpreta a Bogdanovich. (Ha dicho que escribió la canción después de escuchar un podcast sobre la realización de la película; apostaría lo que sea a que fue el excelente You Must Remember This de Karina Longworth, que dedicó una temporada completa a la historia de Platt).

Cybill Shepherd, objeto de deseo de Peter Bogdanovich en el set de filmación de 'The Last Picture Show' (Foto: BBS Productions)

8. The Magnetic Fields: ‘Busby Berkeley Dreams’

Stephin Merritt rinde homenaje a la elegancia, el glamour y la coreografía geométricamente ambiciosa del director de la Edad de Oro de Hollywood, Busby Berkeley, al componer una balada tan conmovedoramente hermosa que bien podría haberse cantado y bailado en una de las películas de Berkeley. Cuando digo que es una de mis canciones favoritas del triple LP 69 Love Songs (1999), lo digo en serio: formó parte de la tan debatida lista de reproducción Amplifier” que armé hace unos años con mis 11 canciones favoritas de ese álbum maravillosamente extenso.

PUBLICIDAD

9. Charli XCX con David Cronenberg: ‘No One Lasts Forever

Por último, terminemos con la colaboración entre Charli y Cronenberg que inspiró esta lista de reproducción. Normalmente me siento muy estresada o con asco mientras veo una película de Cronenberg, pero me sorprende gratamente lo serena que es su voz al hablar aquí, y lo generoso que es al compartir la sabiduría que trajo de una experiencia cercana a la muerte: “Realmente siento, y me oyes asegurarte, que el olvido es libertad”, dice, logrando sacar a Charli —y a todos nosotros, en realidad— de una crisis existencial.

Fuente: The New York Times