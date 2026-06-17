“La flauta mágica” llega al Konex con una vuelta acrobática que saca a Mozart del molde

La ópera más popular de Mozart se sube a un escenario porteño en una versión que mezcla canto en vivo, acrobacia y teatro físico. La flauta mágica, con dirección artística de Gerardo Hochman y producción de la Fundación Konex, se presenta en la Ciudad Cultural Konex desde el sábado 13 de junio, con un total de 10 funciones distribuidas entre junio, julio y agosto.
El espectáculo forma parte de la 36ª edición del ciclo Vamos a la Música, una propuesta que la Fundación Konex sostiene desde hace más de tres décadas con el objetivo de acercar la música clásica a las infancias. La institución, presidida por Luis Ovsejevich, también ofrece entradas gratuitas para organizaciones sociales y educativas que deseen asistir al espectáculo.
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La puesta no es una adaptación convencional. Hochman interviene el libreto original junto a Roberto de Bianchetti y traslada el relato de Tamino y Pamina al lenguaje del circo contemporáneo: los cuerpos en movimiento funcionan como motor narrativo, y la acrobacia convive con la partitura de Mozart en lugar de ilustrarla. La dirección musical es de Matías Chapiro, con preparación vocal a cargo de Eduviges Picone.
El elenco de cantantes proviene del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y alterna funciones entre dos repartos. En escena participan también siete artistas circenses —entre ellos, Luisina Schwab, Celeste Fonseca y Fernán Muiño Sales— acompañados por una orquesta en vivo de ocho músicos.
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La adaptación actualiza algunos aspectos del relato sin modificar su trama. Los personajes no se definen por jerarquías sino por sus acciones; las mujeres tienen autonomía sobre sus decisiones, y los conflictos no se resuelven mediante la violencia. La propuesta pone el acento en la empatía, la solidaridad y el trabajo colectivo, valores que el equipo creativo buscó integrar en la dramaturgia y en la puesta física.
Hochman acumula más de tres décadas de trayectoria en la renovación de las artes circenses en Argentina y América Latina. Fundador de la Escuela y Compañía La Arena y director de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), creó más de veinte espectáculos presentados en Argentina, España, México, Brasil, Estados Unidos, Francia y China. Recibió el Premio Konex en 2011.
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Fechas y entradas
Las funciones se realizan los sábados a las 15:30 en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA). El calendario es el siguiente:
Junio: sábados 20 y 27.
Julio: sábado 11; y en vacaciones de invierno: jueves 23 y 30, sábados 18 y 25, y domingo 26.
Agosto: sábado 1.
Las entradas parten desde $25.000 y se adquieren en cckonex.org. Para entradas gratuitas destinadas a organizaciones sociales y educativas, el contacto es hola@vamosalamusica.org.
Fotos: Manuel Pose Varela (prensa La flauta mágica).
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