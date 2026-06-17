Habrían resuelto el misterio de la muerte de Simonetta Vespucci, la musa de Botticelli

Los médicos Maestro Stephano y Maestro Moyse discreparon sobre el diagnóstico de Simonetta Vespucci antes de su muerte entre el 26 y el 27 de abril de 1476

Un estudio internacional resuelve el misterio de la muerte de Simonetta Vespucci, la musa de Sandro Botticelli e inspiración de “El nacimiento de Venus”, al descartar la tuberculosis como causa del fallecimiento de la joven florentina y proponer, con base en evidencia documental y análisis artístico, que una apoplejía pituitaria provocada por un tumor en la hipófisis acabó con su vida a los 23 años. La investigación se publicó en la revista Endocrinology, Diabetes & Metabolism por equipos de la Queen Mary University of London, la Università Campus Bio-Medico di Roma y la University of California.

El trabajo, encabezado por la doctora Domiziana Nardelli, residente de otorrinolaringología en la Università Campus Bio-Medico di Roma, revisó documentos históricos que permanecieron sin análisis clínico sistemático: las cartas cruzadas entre Piero Vespucci y Lorenzo de’ Medici sobre los últimos días de Simonetta. Según la investigación, esas misivas describen cómo la joven se desplomó durante un baile en 1476 y fue trasladada a una habitación oscura, donde padeció cefaleas violentas, alucinaciones, vómitos y fiebre alta, síntomas que los investigadores identificaron como propios de una expansión tumoral acelerada.

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El estudio planteó que los bailes renacentistas o un episodio violento vinculado a Alfonso II de Aragón pudieron desencadenar la crisis de Simonetta Vespucci - EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

La hipótesis de un adenoma hipofisario productor de prolactina y hormona del crecimiento no era nueva en este equipo: en 2019, los mismos investigadores plantearon por primera vez que Simonetta pudo haber sufrido ese tipo de tumor. En su nuevo trabajo, profundizaron en la documentación disponible y concluyeron que el crecimiento súbito de la masa tumoral derivó en una apoplejía pituitaria, un cuadro de emergencia médica caracterizado por hemorragia interna en la glándula, que puede evolucionar en horas hacia el coma y la muerte.

Dos médicos que atendieron a Simonetta en sus últimas horas, identificados en los documentos como Maestro Stephano y Maestro Moyse, discreparon en el diagnóstico: el primero atribuyó el deterioro a factores ambientales de la mansión Vespucci, mientras que el segundo insistió en la tisis. Ninguno de los tratamientos aplicados tuvo efecto. La joven falleció la noche del 26 al 27 de abril de 1476.

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Cartas entre Piero Vespucci y Lorenzo de’ Medici, junto con un examen de retratos, llevan a equipos de Londres, Roma y California a replantear la causa del final de la joven florentina

Para reforzar su hipótesis, los investigadores recurrieron a la obra del propio Botticelli. Un algoritmo de reconocimiento facial basado en un modelo de aprendizaje profundo analizó cinco retratos atribuidos a Simonetta y detectó cambios morfológicos progresivos compatibles con la patología descrita.

El “Retrato alegórico de una dama”, también de Botticelli, muestra a la figura femenina con galactorrea, es decir, producción de leche en ausencia de embarazo, una manifestación clínica directamente asociada al exceso de prolactina que genera ese tipo de tumor. El análisis de “El nacimiento de Venus” reveló, además, un posible estrabismo en la figura central, que los autores atribuyeron a la presión ejercida por el tumor sobre estructuras nerviosas adyacentes. Botticelli pintó esa obra alrededor de 1486, una década después de la muerte de Simonetta, con su imagen fija en la memoria.

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Paolo Pozzilli, coautor del estudio, subrayó que la coherencia entre los síntomas registrados en los documentos contemporáneos y los rasgos físicos plasmados en las obras refuerza la solidez del diagnóstico retrospectivo. La literatura clínica citada en la publicación indica que el 100% de los pacientes jóvenes con apoplejía pituitaria presenta cefalea y que un 44% sufre mareos, datos que encajan con la descripción histórica de los últimos días de Simonetta.

Autorretrato de Botticelli en "Adoración de los magos"

El estudio también plantea dos posibles factores desencadenantes. El primero apunta a los bailes renacentistas en los que Simonetta participó activamente: los movimientos bruscos y los saltos pudieron haber generado un trauma mecánico que precipitó la hemorragia tumoral. El segundo involucra a Alfonso II de Aragón, duque de Calabria, conocido en los relatos de la época por su temperamento violento; los investigadores sugirieron que un golpe físico o el estrés agudo derivado de un episodio violento pudo desencadenar la crisis, aunque reconocieron que la vinculación directa con Simonetta no quedó documentada de forma concluyente.

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Simonetta Cattaneo nació en Liguria alrededor de 1453 y se integró a la élite florentina tras casarse con Marco Vespucci en 1469. Su reputación como la mujer más bella de Italia se consolidó con rapidez en los círculos humanistas y artísticos del siglo XV. El humanista Poliziano la llamó La Sans Pareille (“La Sin Par”), y Giuliano de’ Medici la proclamó reina de la belleza en el torneo de 1475 en la Piazza Santa Croce, con una bandera pintada por el propio Botticelli. Tras su muerte, su cuerpo fue expuesto públicamente, un honor reservado a figuras de especial relieve. En 1510, Botticelli pidió ser enterrado a sus pies en la iglesia de Ognissanti, en Florencia, donde ambas tumbas permanecen juntas.

"La Primavera", de Sandro Botticelli

Quién fue Sandro Botticelli y cuál fue su legado en la pintura

Sandro Botticelli nació en Florencia en 1445 como Alessandro di Mariano Filipepi. Formado en el taller de Fra Filippo Lippi, se convirtió en uno de los pintores más representativos del Renacimiento italiano bajo el mecenazgo de la familia Medici. Su estilo se distinguió por la elegancia de las líneas, la delicadeza en el tratamiento de la figura humana y la fusión entre mitología clásica y sensibilidad cristiana, rasgos que lo diferenciaron de sus contemporáneos y que marcaron una ruptura con la rigidez del arte medieval.

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Entre sus obras más célebres figuran "El nacimiento de Venus" y "La primavera“, ambas conservadas en la Galería Uffizi de Florencia y consideradas dos de las pinturas profanas de gran formato más tempranas del arte occidental. A ellas se suman "Palas y el centauro“, una alegoría política vinculada a los Medici; ”La Anunciación de San Martino“; y las ilustraciones que realizó para la Divina Comedia de Dante Alighieri, un encargo que ocupó parte importante de su madurez creativa. También pintó tres escenas para la Capilla Sixtina del Vaticano entre 1481 y 1482, entre ellas "Las tentaciones de Cristo" y "El castigo de los hijos de Coré“, antes de que Miguel Ángel decorara su bóveda.

Su carrera atravesó dos etapas bien diferenciadas. La primera, marcada por el optimismo humanista y el esplendor de la corte medicea, produjo sus obras mitológicas más celebradas. La segunda, influida por las prédicas del fraile Girolamo Savonarola y la crisis política de Florencia tras la conspiración de los Pazzi, derivó hacia una pintura de tono más oscuro y fervor religioso. Botticelli falleció en 1510 en la misma ciudad donde nació. Su influencia, opacada durante siglos, resurgió con fuerza a partir del movimiento prerrafaelita en el siglo XIX, que lo reivindicó como precursor de una sensibilidad artística alejada del racionalismo renacentista tardío.

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