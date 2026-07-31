Uruguay amplía la vacunación contra el meningococo tras el colapso de la agenda: quiénes podrán recibir la dosis

Foto de archivo de una persona que recibe una vacuna (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

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Uruguay ha atravesado un aumento inusual de casos de meningococo que provocó que el Ministerio de Salud Pública (MPS) del país defina como necesaria la vacunación para menores de entre 2 y 18 años. En una primera instancia, se decidió inocular a niños de 9 y10 años, pero la agenda colapsó. Desde la semana que viene se habilitarán nuevos cupos a partir de la llegada de 300.000 nuevas dosis.

El MSP informó que el lunes se reabre la agenda web para la vacunación y se incorporarán a niños de 9 años hasta adolescentes de 15. La cantidad de cupos disponibles va a ser duplicada porque se adelantó la llegada de vacunas. El gobierno informó que el objetivo es “facilitar el acceso a la vacunación y responder ala alta demanda registrada en todo el país”.

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Cómo agendarse

El MSP informó en su página web una serie de pasos para agendarse:

Ingresar a www.gub.uy/msp Seleccionar el botón “Agenda Meningocócica” en la portada. Leer la información sobre los grupos de edad habilitados. Elegir la región del país. Seleccionar el vacunatorio, la fecha y el horario disponibles. Verificar la recepción del correo electrónico de confirmación de la reserva.

“La implementación de la agenda web permite organizar la vacunación de acuerdo con la capacidad operativa de cada vacunatorio, optimizando los recursos disponibles y contribuyendo a reducir las asimetrías en el acceso en todo el territorio nacional”, señaló el ministerio.

Quienes no encuentren horarios disponibles en un determinado vacunatorio podrán seleccionar otro centro o una fecha diferente, de acuerdo con la disponibilidad de cupos. La recepción del correo electrónico de confirmación constituye la constancia de que la reserva quedó correctamente registrada.

Ministerio de Salud Pública de Uruguay (AP Foto/Matilde Campodonico)

Las personas que ingresen a la agenda deberán verificar que el niño, niña o adolescente pertenezca al grupo de edad habilitado. Al momento de concurrir al vacunatorio se comprobará que cumpla con los criterios establecidos, aclara la autoridad sanitaria uruguaya.

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Las vacunas se pueden recibir sin ningún costo. Forman parte del esquema nacional de vacunación del país.

El MSP celebró la “coordinación alcanzada con prestaciones de salud públicos y privados” y la “muy buena disposición para ampliar horarios de vacunación”.

La “herramienta eficaz” de la vacunación

Las autoridades sanitarias uruguayas definieron incorporar a los adolescentes al esquema de vacunación por una serie de criterios epidemiológicos y por las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.

Los menores de entre 2 y 18 años están en un rango en el que existe una “mayor probabilidad de portar la bacteria” sin tener síntomas, algo que favorece la transmisión de la enfermedad.

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“Este fortalecimiento de la estrategia es posible gracias al trabajo conjunto realizado por el MSP y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que permitió adelantar la llegada de aproximadamente 300.000 dosis de la vacuna MenFive. Inicialmente, este embarque estaba previsto para fines de agosto, pero arribará al país durante la próxima semana, lo que permitirá acelerar la ampliación de la vacunación”, señaló el comunicado oficial.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública de Uruguay (Presidencia)

La estrategia de las autoridades es que la vacunación aumente de forma progresiva, según el avance de la situación epidemiológica del país hasta alcanzar todos los menores de entre 2 y 18.

La enfermedad meningocócica es poco frecuente, pero puede evolucionar de manera rápida y provocar cuadros graves, como meningitis o sepsis. De hecho, el MSP tomó esta serie de medidas tras la confirmación de 23 casos y de siete fallecimientos, que explican el aumento inusual que hubo.

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“La vacunación constituye la herramienta más eficaz para prevenir las formas invasivas de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones”, señala el Ministerio.

Además, en las escuelas públicas se continúan desarrollando jornadas de vacunación.