La Pampa quiere cobrarle peajes a los camiones que vayan a Vaca Muerta por el impacto sobre sus rutas

Alrededor de 1.200 camiones por día atraviesan territorio pampeano transportando arena destinada a las operaciones de fractura hidráulica en el yacimiento neuquino

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En medio del boom de Vaca Muerta, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, busca cobrar un peaje a los camiones que se dirigen a la cuenca neuquina, a fin de constituir un “Fondo de Desarrollo y Conservación Vial”. El objetivo es hacer frente al deterioro de las rutas provinciales, no preparadas para el tránsito que se observa en la actualidad.

La iniciativa del Ejecutivo pampeano surge como respuesta al fuerte incremento de la circulación de vehículos pesados, una situación que en los últimos años incrementó los costos de mantenimiento e infraestructura. El 90% de lo recaudado se destinará a dicho fondo, mientras que el 10% restante se distribuirá entre los municipios y deberá destinarse específicamente a infraestructura vial.

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El proyecto fue remitido al bloque oficialista de la legislatura provincial y no afectará a los vehículos locales que ya paguen el Impuesto Automotor en La Pampa. Está puntualmente dirigido a aquellos de carga pesada de 5 o más ejes que provengan de otras jurisdicciones. Técnicamente, se cobrará una Tasa Vial como peaje.

La iniciativa del Ejecutivo pampeano surge como respuesta al fuerte incremento de la circulación de vehículos pesados, una situación que en los últimos años incrementó los costos de mantenimiento e infraestructura. REUTERS/Agustín Marcarián

Alrededor de 1.200 camiones por día atraviesan territorio pampeano transportando arena destinada a las operaciones de fractura hidráulica en el yacimiento neuquino, según reportó El Diario. A ese movimiento se sumó, además, la circulación de bitrenes, unidades de mayor capacidad que generan un impacto aún mayor sobre el estado de los caminos.

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El recorrido de estos vehículos comienza en la cuenca del Paraná y tiene como destino final Vaca Muerta. Sin embargo, gran parte del transporte opta por utilizar rutas provinciales para evitar el deterioro que presentan varios tramos de la red nacional. Como consecuencia, corredores como las rutas provinciales 1, 14 y 18 concentran un volumen de tránsito muy superior al previsto para su diseño original.

Uno de los casos más representativos es el de la Ruta Provincial 1, donde la cantidad de vehículos pesados prácticamente se triplicó en los últimos años: pasó de registrar unos 300 camiones diarios a superar los 800. Este incremento aceleró el desgaste del pavimento y obligó a la provincia a destinar más recursos para tareas de reparación y mantenimiento.

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“Hoy, ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes. La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje”, dijo el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de La Pampa, Rodrigo Cadenas, a Canal 3.

Cadenas: "La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta". REUTERS/Alexander Villegas

Desde fines de 2023, el Gobierno provincial viene llevando adelante, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un estudio integral sobre el estado y las necesidades de la red vial provincial y de las rutas nacionales que atraviesan La Pampa.

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En paralelo, impulsó una serie de reclamos ante el Gobierno nacional, con presentaciones tanto ante Vialidad Nacional como ante el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del proceso de la Red Federal de Concesiones, con el objetivo de obtener definiciones sobre el futuro de esos corredores.

En ese contexto, la provincia solicitó el traspaso de unos 600 kilómetros de rutas nacionales para hacerse cargo de su operación y mantenimiento. No obstante, las negociaciones no prosperaron debido a una diferencia central: La Pampa reclamó que la transferencia incluyera los recursos necesarios para su gestión, una condición que el Gobierno nacional no aceptó.

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El deterioro de las rutas y la paralización de la obra pública dejaron de ser un reclamo exclusivo de La Pampa para convertirse en una problemática que atraviesa a gran parte del país. La falta de inversiones en la infraestructura vial nacional llevó a varias provincias a buscar soluciones por cuenta propia.

De hecho, tras un accidente de tránsito que volvió a poner en evidencia el estado de la red vial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron un acuerdo inédito por el cual la provincia asumirá durante los próximos 20 años la administración, el mantenimiento, la rehabilitación y la ejecución de nuevas obras sobre la A012.

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A su vez, el Gobierno nacional avanza con convenios similares para las rutas nacionales 151 y 22 en Río Negro, mientras el Ministerio de Economía prepara la transferencia de la operación de más de mil kilómetros de corredores viales a distintas provincias.