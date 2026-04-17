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Entre Da Vinci, Napoleón y George Clooney: así deslumbra el lago de Como con historia, arte y exclusividad

Este rincón italiano reúne villas centenarias, paisajes de ensueño y propuestas de lujo elegidas por celebridades y amantes de la cultura de todo el mundo

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Paisaje de Varenna con edificios coloridos junto a un lago azul oscuro, una torre de iglesia puntiaguda y una gran montaña verde bajo un cielo despejado
El área del norte de Italia combina el atractivo de su legado arquitectónico con propuestas gastronómicas, paisajísticas y culturales (Wikipedia)

La región de los lagos italianos fue refugio para grandes figuras a lo largo de la historia y hoy se consolida como uno de los destinos preferidos del turismo de lujo. El lago de Como destaca por sus villas de época, jardines que evocan el Renacimiento y una infraestructura hotelera orientada al segmento más exclusivo. En un esfuerzo por equilibrar el flujo de turistas y la vida cotidiana de sus habitantes, las autoridades apuestan por la sostenibilidad y el desarrollo cultural. El destino recibió cerca de 1,4 millones de visitantes el último año.

En Italia, la región de los lagos del norte sobresale por la combinación de naturaleza y patrimonio. El lago de Como, con forma de Y invertida y más de 400 metros de profundidad, está rodeado por villas centenarias, hoteles reconocidos y jardines que remiten al arte clásico. Figuras como Leonardo da Vinci y Napoleón Bonaparte pasaron temporadas en este enclave, que en los últimos años sumó a su lista de residentes a celebridades internacionales.

Según el diario brasileño O Globo, la zona ganó proyección mundial en la década de 2000, cuando George y Amal Clooney establecieron la Villa Oleandra como una de sus residencias. Otras personalidades como Sting, Madonna y Sylvester Stallone también eligieron los pueblos del lago para encontrar privacidad. La expresión local “Baciarsi i Gomiti”, traducida como “besarse los codos”, expresa el orgullo de quienes viven en este rincón de Lombardía.

Además, la conservación y el respeto por el entorno se transformaron en prioridades institucionales. El alcalde Alessandro Rapinese impulsa proyectos junto al museo británico Tate Gallery para realizar exposiciones de arte e instalar muestras culturales en edificios como el Palazzo del Broletto, la Pinacoteca Civica y la iglesia de San Pietro in Atrio.

Vista aérea de un pueblo costero con casas de colores brillantes en la ladera de una montaña rocosa, el mar azul en primer plano y un rompeolas de rocas
Las autoridades de la zona promueven el desarrollo de iniciativas ambientales y artísticas, buscando preservar el entorno (Captura de video)

Arte, turismo y lujo en el lago de Como

Los habitantes del lago describen la zona como un “collar” donde cada pueblo es una “perla”. Entre los destinos más destacados aparecen Bellagio, reconocido por sus jardines, y Cernobbio, por sus vistas y propuestas hoteleras. El hotel Il Sereno, situado en Torno, llama la atención por su diseño contemporáneo, sus 60 habitaciones frente al lago y una “suite de escucha” equipada con 500 discos de vinilo raros.

La región también permite disfrutar de estancias lujosas en villas como Villa Pliniana, frecuentada por Napoleón Bonaparte y actualmente convertida en un espacio para eventos. Allí se conservan mosaicos originales y un piano de cola en el que Rossini compuso la ópera Tancredi en 1813. La restauración y el diseño interior fueron liderados por la arquitecta Patricia Urquiola.

La oferta gastronómica añade variedad a la experiencia. Platos como el missoltino —pescado de agua dulce a la parrilla— y el pan dulce rescia, elaborado con receta de 1820, figuran entre las especialidades tradicionales. Los cafés de la zona permiten degustar un capuchino, siempre antes del mediodía, con paisajes que evocan cuadros de época.

Sostenibilidad, cultura y vida cotidiana

Un lago de montaña (tarn) con la superficie oscura que refleja el cielo y las montañas. En primer plano, rocas y hierba; montañas escarpadas al fondo
El atractivo de sus construcciones señoriales y servicios diferenciados posiciona a este enclave como uno de los lugares preferidos (Captura de video)

Las autoridades desarrollaron estrategias para mantener el equilibrio entre la atracción turística y el resguardo ambiental. Se llevan adelante plantaciones en el fondo y las orillas del lago, con el objetivo de crear ecosistemas equilibrados y controlar el crecimiento de algas, favoreciendo la conservación del paisaje para los próximos años.

El sector hotelero responde a la demanda creciente con propuestas diferenciadas. El Il Sereno dispone de un spa en una casa flotante, dirigido a un público de alto poder adquisitivo. Varios empleados alternan temporadas entre Como y destinos internacionales, como el Caribe, lo que aporta diversidad de enfoques al sector turístico.

En los pueblos cercanos, la vida cotidiana mantiene tradiciones como los paseos por calles empedradas y la visita a mercados locales. La región conjuga las villas y hoteles con actividades para quienes buscan profundizar en la cultura local y explorar más allá del turismo tradicional.

Identidad local y proyección internacional

Vista aérea de un gran lago azulado con montañas a cada lado, un pueblo costero, una playa con carretera y dos barcos en la superficie
El impulso institucional hacia la sostenibilidad y la promoción cultural busca asegurar la armonía entre la llegada de visitantes y la preservación de tradiciones en pequeños pueblos (Captura de video)

La adaptación de palacios y villas para celebraciones y eventos culturales se integra ahora a la vida moderna de la región. Las restauraciones y exposiciones permiten que el patrimonio de la zona siga vigente y accesible tanto a residentes como a quienes la visitan.

De acuerdo con el diario brasileño O Globo, la región de los lagos italianos consolida una identidad propia basada en el equilibrio entre cuidado ambiental, calidad de vida y promoción cultural. El arte y la sostenibilidad refuerzan el atractivo de Como y sus alrededores, que son elegidos por viajeros y figuras públicas en búsqueda de nuevas experiencias.

La colaboración entre instituciones locales e internacionales fortalece la presencia del lago de Como en el circuito cultural europeo, sin alterar sus tradiciones ni su valor histórico.

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