Dos cuadros inéditos de Claude Monet reaparecen tras más de un siglo ocultos

La subasta en París de dos cuadros desconocidos de Claude Monet reaviva el interés mundial por el arte impresionista francés - Foto: cortesía de Sotheby's París.

Dos cuadros hasta ahora nunca vistos por el público de Claude Monet reaparecen tras permanecer más de un siglo fuera del mercado. Las obras, tituladas Les Îles de Port-Villez (1883) y Vétheuil, Effet du Matin (1901), se subastarán en Sotheby’s París el 16 de abril de 2026, con valores estimados de hasta 8 millones de euros. Ambas obras son las piezas de Monet más valiosas presentadas en Francia desde 2001.

La reaparición y próxima subasta de estos dos cuadros de Monet es un acontecimiento destacado para el arte internacional. Ambas obras habían permanecido ocultas durante 115 años en colecciones privadas y su venta ofrece una oportunidad singular tanto para coleccionistas como para expertos. La magnitud de la subasta reside no solo en el valor económico, sino también en la importancia artística y el excepcional estado de conservación de los lienzos, según Artnet News.

Les Îles de Port-Villez fue creada poco después de que Monet se instalara en Giverny en 1883. El pintor desarrolló una técnica basada en navegar con su barca-estudio por el río Sena, lo que le permitió abordar el paisaje desde una perspectiva inédita. La pintura representa una isla boscosa frente al pueblo, realizada con pinceladas enérgicas en tonos verdes y azules.

Monet realizó alrededor de seis lienzos en esa zona, pero esta obra salió del circuito público tras su última exposición en la galería de Paul Durand-Ruel en Nueva York a comienzos del siglo XX y solo se conocía por una fotografía en blanco y negro de los años 50. El cuadro, que emerge ahora tras 115 años en una colección privada, tiene una valoración estimada entre 3 y 5 millones de euros.

Les Îles de Port-Villez, creada tras la llegada de Monet a Giverny, refleja su libertad creativa navegando por el río Sena - Foto: cortesía de Sotheby's París.

El redescubrimiento de Les Îles de Port-Villez

El trabajo en Les Îles de Port-Villez refleja la libertad creativa que Monet alcanzó en ese periodo al elegir sus encuadres y trasladar su visión personal desde la barca. Thomas Bompard, codirector de arte moderno y contemporáneo de Sotheby’s París, señaló a Artnet News: “Monet es como un explorador que llega a un mundo nuevo y usa su barco para ser lo más libre posible”. Según Bompard, en estas obras “se convierte en un verdadero maestro de su estética”, anticipando el interés por los nenúfares que definiría sus series posteriores.

Durante estos años, Monet perfeccionó una técnica que fusiona atmósfera y detalle, evidente en el cielo brumoso y los reflejos del agua del cuadro. El apoyo de Durand-Ruel fue decisivo, ya que permitió a Monet establecerse definitivamente en Giverny con un préstamo de 20.000 francos. Gracias a este respaldo financiero, el artista alcanzó una etapa clave de consolidación.

La evolución de Monet en Vétheuil, Effet du Matin

Por otro lado, Vétheuil, Effet du Matin representa la evolución artística y personal de Monet dieciocho años después. Pintada en 1901 en Lavacourt, la obra muestra una panorámica del Sena y revela cambios en los medios y movilidad del artista: Monet sustituía la barca por un automóvil Panhard & Levassor y gozaba de reconocimiento internacional. De estilo puntillista y tamaño considerable, la pintura abarca una vista amplia de Vétheuil, con jardines y el movimiento de los remos en el agua.

La venta de estos cuadros inéditos en Sotheby’s París confirma la vigencia y exclusividad de las obras de Monet en el panorama artístico actual - AFP

A diferencia de sus primeros trabajos, Monet abordó esta pieza como parte de una serie de quince obras, experimentando variaciones de luz y atmósfera. En palabras de Bompard a Artnet News, “Monet está realizando un ejercicio, y en la última obra de la serie es más profunda, más rica y menos precisa”. El especialista destaca que en Vétheuil, Effet du Matin se percibe una madurez técnica y compositiva. Esta obra se valora entre 6 y 8 millones de euros.

Récords de Monet y expectativas en el mercado del arte

El interés por estas piezas se sustenta en la trayectoria de Monet dentro del mercado del arte, donde hallazgos inéditos resultan cada vez más infrecuentes. El récord para una obra de Monet en subasta corresponde a los 111 millones de dólares pagados en 2019 en Sotheby’s Nueva York por Meules (1890). Cinco de las diez piezas más costosas del artista pertenecen a la etapa de los nenúfares. Recientemente, en 2025, un lienzo sobre Vétheuil se vendió por 3,2 millones de dólares en Christie’s Nueva York, superando las previsiones iniciales.

La aparición en subasta de cuadros de Monet realizados en la década de 1880, como Port-Villez, es inusual porque suelen encontrarse en museos y colecciones institucionales. Dentro de este contexto, la subasta que tendrá lugar en París anticipa una fuerte competencia entre coleccionistas y confirma la vigencia de Monet en el mercado mundial, según Artnet News, que destaca cómo este doble redescubrimiento vuelve a situar a Francia en un lugar central del arte internacional.

La oportunidad de adquirir un Monet en perfecto estado tras una ausencia de más de cien años intensifica la percepción de exclusividad y atractivo en el arte contemporáneo.