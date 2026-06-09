Cultura

Realidad virtual, mappings y jardines: así será el nuevo museo de Antoni Gaudí que prepara Barcelona

El proyecto apostará por una experiencia inmersiva con recursos multimedia, documentos originales y recorridos interactivos dentro del universo del artista, todo en una de las construcciones menos exploradas de su legado

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Colegio de las Teresianas, en Barcelona (Wikimedia).
Colegio de las Teresianas, en Barcelona (Crédito: Wikimedia)

El Col·legi de les Teresianes, proyectado por Antoni Gaudí en Barcelona entre los años 1880 y 1890 y hasta ahora inaccesible al público general, se convertirá en un nuevo museo dedicado al arquitecto catalán, con la aprobación del Vaticano, coincidiendo con la visita del papa León XIV a la ciudad.

Concebido para descubrir el Gaudí “más espiritual” y para “conocer su trayectoria vital y profesional”, el centro, ubicado en la calle Ganduxer, está previsto que abra sus puertas a principios de 2028, según han informado sus artífices.

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La intención es que combine “patrimonio, exposiciones de arte y actividades” para que el ciudadano pueda adentrarse en las diversas facetas del artista en una de sus obras más desconocidas, con “una experiencia museográfica de última generación”.

El proyecto nace coincidiendo con tres acontecimientos: la visita del papa a Barcelona, la celebración del Año Gaudí y la conmemoración de los 150 años de la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.

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Interior del Col·legi de les Teresianes. (Portal Gaudí)
Interior del Col·legi de les Teresianes (Crédito: Portal Gaudí)

Además de mostrar su dimensión arquitectónica y la vertiente más espiritual de Antoni Gaudí, el centro incidirá en su vínculo con “los valores educativos y humanistas impulsados por Enric d’Ossó a partir de la guía espiritual de Santa Teresa de Jesús“.

Además de poder acceder a un espacio hasta ahora “prácticamente inaccesible” y que constituye “una pieza clave” para entender la evolución creativa de Gaudí, se podrá visitar una parte del jardín para contemplar la “grandeza” del edificio.

Una propuesta museográfica multimedia

La propuesta museográfica incorporará recursos audiovisuales y multimedia, piezas y documentación originales, maquetas y módulos interactivos, restituciones físicas y virtuales, proyecciones panorámicas y ‘mappings’ arquitectónicos.

Todo ello se quiere al servicio de una “lectura comprensiva y amena, en una combinación de técnicas tradicionales e innovadoras para facilitar una aproximación contemporánea al universo gaudiniano”.

Foto del arquitecto Antoni Gaudí i Cornet (Crédito: Europa Press)
Foto del arquitecto Antoni Gaudí i Cornet (Crédito: Europa Press)

Una de las plantas será el Espai Gaudí 360º, dedicada a una exposición permanente sobre la trayectoria vital y artística del arquitecto, mientras que en otra habrá exposiciones temporales y una sala digital para vivir una “experiencia de realidad virtual” que trasladará al visitante “dentro del proceso de trabajo de Gaudí“.

Los impulsores del museo proponen interpretar la figura de Gaudí a partir del edificio de las Teresianes, una “obra fundamental” para entender su evolución arquitectónica.

El edificio manifiesta una arquitectura “austera, funcional y cargada de simbolismo”, que “anticipa” muchas de las aportaciones conceptuales que, posteriormente, desarrollaría en otros proyectos, con la luz, la geometría, la espiritualidad o la innovación constructiva como protagonistas.

Originariamente, fue concebido como un convento para la formación y residencia de las novicias de la congregación de las Teresianas y escuela de niñas.

Fuente: EFE

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