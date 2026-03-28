Cultura

Autentifican ‘Jeune femme brune’ de Modigliani tras décadas de disputas legales y ya preparan una subasta

La resolución de uno de los litigios más largos en torno a la escuela de Montparnasse impulsa el regreso de la pintura al circuito global de ferias y coleccionismo

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El análisis científico y la verificación documental fueron claves para la autenticación de 'Jeune femme brune', una obra disputada desde 1997
El análisis científico y la verificación documental fueron claves para la autenticación de 'Jeune femme brune', una obra disputada desde 1997

La pintura “Jeune femme brune” de Amedeo Modigliani fue oficialmente autentificada tras casi treinta años de incertidumbre y disputas legales, y se presentará en subasta durante Art Basel Hong Kong con un precio estimado de 13,3 millones de dólares. El destino de la obra, marcada por una historia de litigios y cuestionamientos, vuelve a situarse en el centro del mercado internacional del arte.

La confirmación de la autenticidad de esta pieza se alcanzó con la aplicación conjunta de análisis científicos y la verificación documental, procedimientos que permitieron su incorporación al próximo catálogo razonado del artista.

El proceso de autentificación fue liderado por Marc Restellini, historiador de arte, quien logró acceder al cuadro después de extensos reclamos y negociaciones, según detalla ARTnews. El reconocimiento oficial representa un giro relevante para una pintura que permaneció bajo sospecha desde la década de 1990.

La pintura 'Jeune femme brune' de Modigliani fue autentificada tras casi 30 años de controversias legales y científicas sobre su procedencia - Foto Gris Rico/Pace
La pintura 'Jeune femme brune' de Modigliani fue autentificada tras casi 30 años de controversias legales y científicas sobre su procedencia - Foto Gris Rico/Pace

Las dudas sobre la autenticidad de “Jeune femme brune” surgieron en 1997, cuando la obra fue retirada de una subasta en Phillips por recomendación del propio Restellini. El experto advirtió que no podía incluir la pieza en su catálogo razonado sin examinarla directamente.

Esta intervención detuvo la venta y desencadenó una disputa legal impulsada por el entonces propietario, Moshe Shaltiel-Gracian, quien inició acciones legales contra el Instituto Wildenstein de París, según información de ARTnews. El conflicto judicial se prolongó hasta 2001, cuando fue desestimado, pero el caso resurgió en 2020 tras nuevas demandas vinculadas a los derechos de investigación sobre Modigliani.

A lo largo de este periodo, Restellini explicó a ARTnews que su negativa a autentificar la pintura no implicaba que fuera falsa, sino que exigía un examen presencial. La autorización para analizar la obra se produjo solo después de un acuerdo confidencial entre las partes, alcanzado en 2023, que puso fin a una de las controversias más largas en torno a una pieza de la escuela de Montparnasse.

Muestra Modigliani
La subasta de 'Jeune femme brune' en Art Basel Hong Kong, con un valor estimado en 13,3 millones de dólares, marca su reintegro al mercado global del arte - (Photo by Thomas SAMSON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Los estudios científicos desempeñaron un papel central en la validación de la autenticidad. El equipo de Restellini sometió la pintura a un minucioso análisis de pigmentos y materiales, cuyos resultados coincidieron plenamente con los empleados por Modigliani en otros retratos de la misma época.

Además, la investigación documental permitió comprobar que la pieza fue expuesta en las Galerías Leicester en 1929, lo que refuerza la procedencia histórica y la cadena de propiedad desde inicios de la década de 1930. Estos elementos facilitaron la inclusión de “Jeune femme brune” en el próximo catálogo razonado del artista, documento considerado referencia esencial para el mercado y la crítica internacional.

En cuanto a su singularidad artística, la pintura forma parte de una serie de retratos femeninos realizados por Modigliani. Aunque la identidad de la modelo permanece desconocida, la obra muestra similitudes con otras piezas como “Jeune fille à la robe bleu foncé” y “La Robe noire”, especialmente en el corte de cabello y el estilo del vestido.

Muestra Modigliani
'Jeune femme brune' comparte características estilísticas con otras obras de Modigliani como 'Jeune fille à la robe bleu foncé' y 'La Robe noire' - (Photo by Thomas SAMSON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Los análisis técnicos revelaron coincidencias en la paleta cromática y en la técnica utilizada para dar volumen al cabello, lo que sugiere que estas piezas podrían estar relacionadas y haber sido creadas en una misma secuencia, según el equipo de Restellini.

La recuperación de “Jeune femme brune” marca también una nueva estrategia de visibilidad para el legado de Modigliani. Marc Glimcher, director ejecutivo de Pace, anunció que la galería exhibirá en cada feria internacional una obra del pintor recientemente autentificada, en sintonía con la publicación del nuevo catálogo razonado. La próxima subasta en Art Basel Hong Kong representa el regreso de la pintura al circuito global, bajo la expectativa del mercado y la atención de coleccionistas y expertos.

El caso de “Jeune femme brune” ilustra la importancia de los métodos científicos y documentales en la autentificación de arte moderno, estableciendo un precedente frente a percepciones subjetivas o disputas previas. La combinación de pruebas técnicas y una cadena de propiedad verificada permitió restituir el valor histórico y comercial de la obra, que ahora se proyecta como uno de los lotes más destacados en la escena del arte internacional.

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