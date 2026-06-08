El hallazgo de un cuento inédito de Edith Wharton sale a la luz más de un siglo después

La Biblioteca Beinecke de Yale identificó el relato como una pieza original sin publicar que amplía el legado de Edith Wharton, la primera mujer en ganar el Premio Pulitzer - (Foto: Wikipedia)

La publicación inédita del relato corto The Men Who Saved the World de Edith Wharton representa un hallazgo literario notable. El manuscrito fue hallado en los archivos de la autora en la Universidad de Yale y apareció este 5 de junio en la revista Strand Magazine, más de cien años después de haber sido escrito, en el contexto final de la Primera Guerra Mundial.

La publicación de este texto inédito destaca porque permite conocer una faceta nueva de la autora y aporta elementos para estudiar tanto su obra como el impacto de la guerra en la literatura. El manuscrito fue descubierto entre dos mecanuscritos incompletos y nunca había sido divulgado fuera del círculo académico, según detalló The Guardian.

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El hallazgo tuvo lugar en la Biblioteca Beinecke de Manuscritos y Libros Raros de Yale, donde los especialistas identificaron los documentos como piezas originales y sin publicar. El relato enriquece el legado de la primera mujer que ganó el Premio Pulitzer y es relevante para quienes investigan la narrativa sobre la alta sociedad estadounidense y el efecto social de la guerra.

La publicación en Strand Magazine se suma a otros rescates de obras inéditas de autores reconocidos, pero este relato se distingue por ofrecer un testimonio directo del impacto bélico y los procesos de reconstrucción social de la época. El cuento fue escrito no antes de julio de 1918, periodo en que Wharton tenía experiencia en hospitales de campaña en Europa.

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Milly Arden, una enfermera estadounidense, expresa en The Men Who Saved the World el escepticismo ante el regreso al lujo y encarna una mirada ligada al sufrimiento del conflicto - (Foto: Wikipedia)

Temática y contenido de The Men Who Saved the World

El relato desarrolla su acción durante una cena en un castillo francés, al final de la Primera Guerra Mundial. La escena retrata a miembros de la élite adinerada intentando recuperar el estilo de vida previo al conflicto, aunque la violencia persiste cerca del lugar.

Uno de los símbolos claves es la mesa de operaciones, utilizada para amputaciones cuando el castillo sirvió como hospital de campaña y reconvertida en mesa de comedor. Este elemento refuerza la tensión entre la aparente normalidad y las heridas de la guerra, tanto físicas como emocionales.

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La protagonista, Milly Arden, es una joven enfermera estadounidense que percibe con escepticismo la rapidez con la que el grupo busca regresar al lujo anterior. El personaje parece inspirado, en parte, en la experiencia real de Wharton en hospitales. A través de ella, el relato examina el esfuerzo por comprender el dolor sufrido por quienes participaron en el conflicto.

Otros personajes, como una dama mayor aferrada a la vida antes de la guerra y un soldado que muestra signos de trauma de guerra, completan el retrato de una sociedad dividida entre la negación y la necesidad de afrontar las consecuencias del pasado reciente.

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Milly Arden, una enfermera estadounidense, expresa en The Men Who Saved the World el escepticismo ante el regreso al lujo y encarna una mirada ligada al sufrimiento del conflicto - (Foto: Wikipedia)

Reacciones y valoraciones de expertos

Andrew Gulli, editor jefe de la revista Strand, remarcó para The Guardian que el hallazgo tiene paralelos con situaciones actuales. Señaló que “vivimos en una época en la que estamos alejados de muchos sucesos horribles en el mundo, y este relato refleja ese ánimo en el que la guerra aún continúa cerca, incluso si la vida parece avanzar”.

Gulli destacó la capacidad de Wharton para plasmar contrastes, como sucedía con la mesa de operaciones convertida en mesa de banquete: “Está la mesa donde se practicaron amputaciones y ahora sirve para la cena. También en la relación generacional, la señora mayor intenta volver a la vida previa, casi en negación de lo que sucede”. Afirmó que Milly Arden es el vínculo con el sufrimiento humano, mientras que el joven soldado personifica la inquietud que deja el conflicto.

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Isabelle Parsons, especialista en Wharton y profesora de la Open University británica, fue quien identificó y analizó los manuscritos para la Edith Wharton Review de la Universidad Johns Hopkins. Parsons opinó que el relato “lanza una mirada satírica al voluntariado femenino privilegiado” y que su rasgo más destacado es funcionar como “un intento experimental, finalmente abandonado por Wharton, de afrontar los efectos traumáticos de la guerra con referencias explícitas a la amputación como atención médica”.

Para ambos expertos, tanto el contenido como la publicación de este manuscrito configuran un aporte literario oportuno. Además, abren la puerta para que nuevas generaciones exploren la obra de Wharton y amplíen el entendimiento de su legado.

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El descubrimiento de The Men Who Saved the World proporciona a lectores y estudiosos de Edith Wharton la oportunidad de aproximarse a aspectos inéditos de su mirada literaria y de la época que describió.