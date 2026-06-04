NODO: 30 muestras destacadas y gratuitas para visitar durante 3 días a puro arte

Una vista panorámica de diversas instalaciones y pinturas en exhibición, parte de la innovadora propuesta artística de NODO 2026 que explora diferentes formatos y temáticas.

Desde hoy hasta el sábado, inclusive, NODO toma la Ciudad de Buenos Aires con 68 galerías que prepararon este fecha del calendario durante todo el año y ante tanta propuesta las preguntas inevitables: ¿Qué ver? y ¿dónde?

De norte a sur, Infobae Cultura seleccionó una lista -siempre injusta, claro- por algunas de las muestras más destacadas en un recorrido que va de la pintura, el dibujo y la escultura a las instalaciones.

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Villa Crespo

"VARados", de Dina Kawer, en Julia Baitalá

En Julia Baitalá (Antezana 150), VARados reúne pinturas de la artista y restauradora Dina Kawer, en las que explora tensiones entre naturaleza y artificio, donde se combinan escenarios y elementos disímiles, con un acercamiento hacia un surrealismo posible, donde la realidad de un mundo, que puede ser caótico, se hace presente.

Con eje en nociones de arraigo, desplazamiento y transformación, y una puesta en el espacio en que las piezas juegan con elementos que refieren a las obras, la muestra propone un recorrido donde lo orgánico y lo construido se enlazan en composiciones vinculadas a estados de inestabilidad, detención y tránsito.

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El programa prevé que Kawer reciba a los visitantes el viernes 5, mientras que el sábado 6 se realizará una nueva activación con la presencia del DJ Santiago Rubio, entre las 17 y las 20.

"La intención del aire", de Gilda Picabea, en HACHE

En La intención del aire se puede ver la última producción de Gilda Picabea en HACHE (Loyola 32), una de las grandes exponentes de la pintura geométrica contemporánea, con una obra que siempre tiene mucho de investigación y sutileza.

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Curada por Patrick Greaney, la serie de pinturas pone el foco en el espacio que rodea y se despliega entre las obras, donde los límites de la superficie funcionan como un componente central, al tiempo que sostiene la frontalidad y la planimetría.

En esa línea, la propuesta plantea un cuestionamiento de los modos de percepción y, a través de la abstracción, asume un compromiso definido: “desencantar la mirada” para atender a aquello que fue borrado, a lo incómodo y a lo ausente.

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Florencia Böhtlingk y Sebastian Gordin exhiben "Entre Hojas" en Ruth Benzacar

En Ruth Benzacar (Juan Ramírez de Velasco 1287) la propuesta es doble: Guillermo Iuso se presenta con Noche Perfecta, una propuesta que explora la relación que cada persona mantiene consigo misma, entre el control de la palabra y el desborde de la materia, en una experiencia íntima centrada en cómo se habitan pensamientos y emociones.

En paralelo, Florencia Böhtlingk y Sebastian Gordin exhiben Entre Hojas, una muestra de trabajos realizados en conjunto a partir de la lectura del libro homónimo de Vanna Andreini, con piezas como cápsulas donde se conectan paisaje, materia y poesía.

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También en el barrio: Pabellón 4 Arte Contemporáneo (Juan Ramirez de Velasco 556 PB) con la exhibición colectiva KOKAMAMA y Atocha (Juan Ramírez de Velasco 1408), con visita guiada con Julián Medina.

Palermo

MC Galería (José León Pagano 2649) inaugura una muestra de Carlos Gorriarena, una de las figuras fundamentales de la pintura argentina de la segunda mitad del siglo XX.

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Carlos Gorriarena en MC

Mujeres en vísperas reúne retratos y escenas centradas en la figura femenina, atravesadas por el deseo, la incomodidad y la vulnerabilidad, con esa crudeza cotidiana que el artista convierte en potencia pictórica a partir de su mirada crítica sobre la realidad social y política argentina.

Las obras se alejan de una visión romántica y exponen cuerpos y personajes con tensión emocional, gestos excesivos y una sensibilidad incómoda. La energía se expresa en una sensualidad humana y visceral.

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Entre las colaboraciones, en Maman Fine Art (Avenida del Libertador 2475) hospeda a Via Marguta de Córdoba. La casa rinde homenaje al artista Luis Wells, a tres años de su muerte, con Talisman jóven, una muestra que repasa hitos de su trayectoria y lo presenta como “Pionero del objeto en la Argentina”.

Obra de "Entre dos Mundos", de Nubar Doulgerian, en la sede Maman

Se suman, además, obras de artistas amigos con quienes compartió el impulso de los años 60, entre ellos Alberto Greco, Felipe Noé y Rogelio Pollesello, a través de un recorrido de “experiencias objetuales”, donde se marca su pasaje de la materia al volumen, y del volumen al espacio y la participación, con trabajos vinculados a sus Toys, Techos y ambientaciones.

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Por su parte, el espacio cordobés llega con Entre dos Mundos, de Nubar Doulgerian: un conjunto de pinturas-objeto construidas a partir de un “extraño artilugio formal”, con piezas pintadas de modo hiperrealista que luego se reconvierten en un “híbrido objetual”.

"Viernes Trece", de Nina Kovensky, en Quimera

Por su parte, Quimera (Güemes 4474) presenta Viernes Trece de Nina Kovensky, una propuesta que plantea un recorrido inmersivo con pinturas, espejos rotos, sonido e instalación y que incluye la participación de Kami Koni y cuenta con curaduría de Violeta Mansilla.

Allí, el recorrido construye un territorio atravesado por la superstición, la fantasía y una percepción fragmentada, con la sala transformada en una cueva emocional y sensorial. En ese marco, la pintura aparece como un “dispositivo afectivo” para atravesar estados de vulnerabilidad, miedo y deseo colectivo.

También en el barrio: Wosco Art Gallery (Ángel Justiniano Carranza 2003) con la colectiva Modos de ver.

Recoleta

La galería Jorge Mara La Ruche (Paraná 1133) anunció un encuentro público con el artista Eduardo Stupía por su exposición Imprevisto | Transitorio, el viernes, de 17:00 a 19:00, con ingreso hasta completar la capacidad del espacio.

De "Imprevisto | Transitorio", de Eduardo Stupía

La propuesta acompaña la celebración de los 50 años de trayectoria de Stupía y estará centrada en sus trabajos más recientes. Durante la charla, el artista presentará el recorrido de su última producción y abordará procesos, conceptos y desarrollos vinculados a la muestra.

En Tramo (Avenida Alvear 1580 PB) se presenta HAY / AY / AI, la segunda exposición individual de Elisa Strada en el espacio, con participación de los colectivos IF (Investigaciones del Futuro) y la Gloriosa JPG, y curaduría de Charlie Suárez Medrano.

La artista introduce un conjunto de obras de distintas series que abordan la vulnerabilidad como una condición que habilita el encuentro con una propuesta que se construye a partir de recorte, ensamblaje, repetición y desplazamiento, con un trabajo basado en fragmentos para generar nuevas relaciones de sentido.

" HAY / AY / AI", de Elisa Strada, en Tramo

En su práctica, Strada plantea que un gesto, una marca, una abertura o una acumulación pueden abrir dispositivos de escucha. Ese enfoque activa una sensibilidad que busca modos compartidos de percepción más allá de lo individual.

Entre Papeles, en Rubbers (Av. Alvear 1640 PB) es una invitación a encontrarse con Marcelo Burgos, Carolina Cerverizzo, Liliana Golubinsky, Gaby Grobo, Luis Felipe Noé, Candelaria Palacios, Tito Pérez, Omar Rayo, Antonio Seguí y Xul Solar.

Ésta se centra en el papel artístico como material central, a partir de trabajos que exploran la textura, el color y las formas del material, presentándolo tanto como soporte como protagonista.

En ese sentido, la muestra propone contemplar la fragilidad, la resistencia y la belleza de lo simple desde la mirada de cada artista.

También en el barrio: Aura Gallery (Juncal 1616), con Análisis conciliatorio II - Estructura interna de Fernanda Kusel; Herlitzka & Co. (Libertad 1630), con la colectiva Transición; Centro de Edición Galería (Libertad 1630), con la colectiva Litografía: la matriz compartida; Miranda Bosch (Montevideo 1723), con Perder el glamour de Valentina Sava y Te sujeto para que no te pierdas de Pablo Pérez Torres; Del Infinito (Av. Presidente Manuel Quintana 325 Planta Baja), con la colectiva (Título con Símbolos) Prácticas para oxigenar la geometría y COSMOCOSA (Montevideo 1430 PB), con I LOVE MILIYO, de Emiliano Miliyo.

Retiro

XILO reúne xilografías de Edgardo Antonio Vigo con foco en trabajos realizados en la década del ochenta, a partir de un conjunto de obras reunidas por el coleccionista Jorge Correa y las cuales en su mayoría nunca se exhibieron antes en Buenos Aires.

Edgardo Antonio Vigo en "Xilo"

La selección propone un recorrido experimental del artista platense, con obras históricas y, a la vez, poco conocidas. En paralelo, el jueves entre las 19:00 y las 20:00 habrá un live set de ÁRWY, a cargo de Tatiana Álvarez, cantante, pianista, compositora y productora vinculada al arte sonoro y la performance.

La muestra puede visitarse en la sede de TokonOMa, en CENTRAL AFFAIR (ex Galerías Larreta, San Martín 954 o Florida 971), donde además se concentran muchos más espacios como Tiempo (muestra de Sergio Bazán); Almacén (Guillermo Srodek-Hart); Sasha D (Vane Amenábar); Oficina de Proyectos (Preferencias del Sistema + Andrea Ostera + Gabriel Valansi); Gabelich Contemporáneo (Brenda Frank, Romina Baigorria y Sandra Guascone); CASAGALERIA y Wunsch Gallery (colectiva);

En El entusiasmo de los empezares, Dana Ferrari no solo presenta algunas de sus pinturas abstractas, donde se destaca una cohesión armoniosa a partir del uso de un objeto cotidiano “a modo de molde”, sino que también se pueden ver sus últimas obras hechas con conchas de caracolas. Muchas. Cientas. Que aparecen, siguiendo su camino por la abstracción, sobre lienzos monotonales formando patrones o secuencias en algunos casos, más libres en otras.

De "El entusiasmo de los empezares", de Dana Ferrari, en Grasa

También se observan una serie de piezas con pequeñas piedras pulidas por la erosión de los siglos, rescatadas de playas de diferentes partes de Europa, integradas en pequeños anaqueles que hacen las veces de contenedor y marco.

En el centro de la sala principal de Galería Grasa (Suipacha 1067, 1º piso), a modo de museo marítimo, se encuentran desperdigadas más caracolas, que forman parte de una colección familiar, una tradición que iba en aumento en cada viaje por las costas argentinas durante su infancia, que dialogan con las otras “pinturas” convirtiendo a la escena en un placer escenográfico, tanto marítimo como sobre la memoria, sobre aquello que nos conforma y mantenemos cerca, que nos conforman a tal punto que pueden llevarnos a crear.

Obra de Randolph Lamonier, en PASTO

PASTO inaugura su nuevo espacio expositivo con CELEBRACIÓN, una muestra colectiva que reunirá a artistas representados por la galería junto a una selección de invitados. La apertura será el jueves 4 de junio.

Con curaduría de César Abelenda, fundador y director de la galería, y el acompañamiento de Carlos Herrera, la exposición plantea un recorrido por distintas prácticas, soportes y generaciones.

La muestra reúne obras de Ariel Cusnir, Benjamín Felice, Claudio Cretti, Déborah Pruden, Federico Cantini, Iosu Aramburu, Jimena Losada, Juan Sebastián Bruno, Laura Códega, Lucas Simões, Manuel Brandazza, Santiago Licata, Randolpho Lamonier y Zé Carlos García.

También por el barrio: Alejandro Faggioni – Estudio de arte (Sargento Cabral 881 5 “K”), con la colectiva Boceto y obra; Cecilia Caballero Arte Contemporáneo (Suipacha 1151 PB), con Dóciles, de Sergio Lammana y Maximiliano Venturini; van Riel (Juncal 790), con Anima Mundi de Lia Porto; Gachi Prieto (Paraguay 609 2), con Artimañas: ensayos para un génesis, de Laura Saskor; de Sousa (Paraguay 675), con Arte es mi palabra favorita, de Diana Aisenberg; LUOGO (Paraguay 423), con Gravedad íntima, de Sebastián Bona; Rolf Art (Esmeralda 1353), con Preámbulo, de Andrés Denegri; Galería PHUYU (Esmeralda 988), con la colectiva Poéticas de la Vulnerabilidad; Vasari (Esmeralda 1357), con Los augurios, de Fabián Burgos; Praxis (Arenales 1311), con la colectiva El Hilo Sagrado; Imaginario (Paraguay 423), con Repetición y diferencia, de Genoveva Fernándezy Galería del Paseo (San Martín 954), con la colectiva Estructuras de cercanía.

Microcentro

"Estado del daño", de Valentina Liernur, en Isla Flotante

Valentina Liernur presenta Estado del daño, en Isla Flotante, Viamonte 776 2do 4, una exhibición de pintura en la que su obra reciente aborda la noción de daño como condición persistente, con foco en tensiones del presente.

La artista presenta obras que integran abstracción y figuración para explorar estados emocionales y rastros del contexto contemporáneo, en una propuesta definida como una “cartografía de la vulnerabilidad”.

La serie se vincula con un escenario global convulso, donde el daño aparece tanto en lo social como en lo íntimo, a partir de piezas que en telas industriales como el jean o la gabardina son perforadas mediante una violencia enérgica y, a la vez, cuidadosa.

En la sede de OHNO (25 de mayo 476 Piso 9) se produce otro encuentro galerístisco, ya que allí también estará la platense NN.

Nicolas Oyuela en OHNO

Con dos propuestas en escena, la muestra La casa y la ventana de Nicolás Oyuela y la instalación visual y sonora Bucle de Victoria Barca, el espacio también tendrá talleres abiertos de los artistas Alejandro Rossetti, Juan Ojeda y Mateo Grossi.

La galería de La Plata, por su parte, arriba con todos los artistas de su staff, aunque se destacan la presentación de unas pinturas inéditas La Porkería Mala.

Por su parte, Mite (Av. Córdoba 380) presenta Pensamiento conejo, una exhibición individual de Florencia Palacios, que reúne obras en video, collage, dibujo y escultura.

"Pensamiento conejo", individual de Florencia Palacios en Mite

Centradas en los impulsos, desvíos y asociaciones intuitivas, parte de las piezas se desarrollaron durante el paso de Palacios por el Programa de Artistas de Di Tella.

En el marco de la exhibición, Palacios convocó a Carlos Bugnon y Gero De Martino para un Homenaje a Moondog, una sesión de experimentación sonora inspirada en la obra y el universo del músico. La actividad se plantea como una exploración de formas de escucha, ritmo e improvisación a partir de diversos recursos sonoros.

También en el barrio: Oda (San Martin 954), con Como caramelo en la boca, de Luz Pinedo; CRUDO (Lavalle 1139 1°), con la colectiva Quiero estar aquí; Selvanegra Galería (Av. Córdoba 433), con La Zoncera, de Emmanuel Franco, y The White Lodge (Lavalle 1447 4to 10), con Microrrelatos Salvajes, de Mateo Argüello Pitt.

San Telmo

En PIEDRAS (Perú 1065) se puede visitar Nuevas humanas en la escuela, de Constanza Giuliani, con curaduría de Federica Baeza, en la que propone una fábula en un entorno natural armado con fragmentos y remiendos, poblado por criaturas sintéticas que combinan rasgos de personas y animales.

"Nuevas humanas en la escuela", de Constanza Giuliani, en PIEDRAS

En ese escenario, las “nuevas humanas” se reúnen para leer poesía, conversar y aprender juntas, en un recorrido que integra pinturas y esculturas.

Allí, en otra colaboración, la rosarina Diego Obligado propone un conjunto de obras de Diego Vergara, del período 2007 - 2026, en la que el artista convierte los materiales en parte de una naturaleza ficcionada.

En Galería Nora Fisch (Av. San Juan 701) se localizan tres muestras. Por un lado, las pertenecientes a la gale, de Marina Daiez y del dúo Ana Tiscornia–Alicia Mihai Gazcué, además de la invitación a Remota (Salta).

En Pasar entre ellas, la muestra reúne una antología de Tiscornia en diálogo con la producción de Alicia Mihai Gazcué, “pionera del conceptualismo político latinoamericano de los años 70″. La sala exhibe trabajos de los últimos 14 años, con collages que remiten a arquitecturas desplomadas e integradas otra vez, fotografías de muros deteriorados “emparchadas” con cemento por la artista y series construidas a partir de hallazgos de residuos y mercados de pulgas.

"Ontogenia Plantihumana", de Marina Daiez en Nora Fisch

En Ontogenia Plantihumana, Daiez presenta una instalación de pinturas, objetos y video que propone una atmósfera de fantasía para enfatizar la interconexión entre los seres vivos y la idea de cuerpo-territorio. Remota, por su parte, llega para presentar un conjunto de obras de Ivana Salfity, Guido Yannitto y Carlos Luis “Pajita” García Bes.

La galería Linse (Bolívar 1753) se encuentra la primera individual de la escultora Camila Fanego Harte, Estirpe sublimemente loca, con una instalación que recrea un jardín en un sótano a partir de esculturas de plantas en resina, donde los pistilos son reemplazados por dedos de manos de mujeres vinculadas afectivamente con la artista.

Camila Fanego Harte con "Estirpe sublimemente loca" en Linse

En el mismo espacio, El animal que aprendió a quedarse quieto de Débora Pierpaoli, reúne obras desde 2020 hasta la actualidad centradas en el lenguaje pictórico y su relación espacial con lo objetual en cerámica, a partir de dos ejes: el lugar del arte en la sociedad y la muerte, entendida como finitud del cuerpo, un motor que la impulsa a revisar lo estructurado y a sostener una práctica atravesada por la idea de supervivencia constante.

También en el barrio: Cott Gallery (Perú 973), con Habla para que pueda verte, de Andrés Aizicovich y Secuencias materiales, exhibición colectiva de la galería invitada María Casado; Circa (Balcarce 1016), con la colectiva Intersecciones; Calvaresi (Defensa 1136), con Oro en el campo, de Alfredo Spampinato; W—galería (Defensa 1369), con la colectiva Colección Helft, y Moria Galería (Bolívar 430 2do piso), con Ilusión concreta, de Cotelito.

La Boca

En el centro de la nueva muestra de Alfredo Dufour, Liquidación, en Constitución (Del Valle Iberlucea 1140) un gesto tan simple como copiar a mano las 23 provincias argentinas desde un viejo atlas se revela como un acto cargado de matices: detrás de la técnica pulcra, la planificación exhaustiva y la velocidad de ejecución, asoma la tensión entre belleza y desencanto en la representación del país.

La génesis de la serie tiene un origen modesto pero significativo. Consigue un viejo atlas de los paisajes más lindos de Argentina, editado por la revista Gente en la década del 90, y lo recupera directamente de la basura. Con la misma pulcritud obsesiva que lo define —pinta siempre impecablemente vestido, evitando cualquier mancha al trabajar— Dufour planifica un proceso frenético: pinta dos o tres de estas provincias por semana, guiándose por un cronograma personal tan rígido como inusual.

Alfredo Dufour con "Liquidación", en Constitución

“Su obra siempre deambula entre la hiper planificación (y su consecuencia: el hiper profesionalismo) y el punto donde el arte pierde contorno, se convierte en su propia imagen caída: las pinturas de casa de decoración, el quehacer de artistas amateur, el signo de que algo es ‘arte’”, señala Claudio Iglesias en el texto de sala.

BARRO (Caboto 531) introduce Segundas vidas, que marca el regreso de Analía Saban a Buenos Aires después de más de una década junto a la expansión del proyecto ARC (Animal Rug Company) de Agustina Woodgate, con curaduría de Sonia Becce.

La exhibición propone un cruce inédito entre dos artistas que desarrollaron sus trayectorias fuera del país y hoy reencuentran lenguajes, tensando los límites entre arte, tecnología y tejidos sociales.

Obras de Analía Saban y Agustina Woodgate en "Segundas vidas", en BARRO

Las primeras salas concentran la obra reciente de Saban, donde la materia es protagonista y los soportes tradicionales ceden paso al ensayo constante de nuevos procesos: desde hilos de lino entretejidos con pintura acrílica flexible, hasta placas madre de computadoras recicladas y camufladas bajo tinta negra.

En el caso de Woodgate, reconstruye la memoria y el sistema de afectos con ARC, una iniciativa colectiva nacida en 2010 y sostenida por artistas y artesanos. Los tapices se componen de peluches abandonados en tiendas de segunda mano y organizaciones benéficas, principalmente manufacturados en China y consumidos en Estados Unidos.

Finalmente, Ungallery (Ministro Brin 1335) cumple una década y por eso abrió en sala 1 la exhibición colectiva DIEZ, una muestra de agradecimiento a su staff y a los artistas que pasaron por sus salas, en la que reúne obras de 29 artistas.

"DIEZ", muestra colectiva en Ungallery

Entre los participantes figuran Amalia Amoedo, Santiago Bengolea, Valeria Calvo, Magdalena Cordero, Laura Echenique, Rosario Farías, Victoria García, Santiago Gasquet, Jorge Miño, Tatiana Parcero, Inés Raiteri, Damián Santa Cruz, Constanza Schwartz, Francesco Spadoni, Lena Szankay, Alejandra Tavolini y Miguel Angel Vidal, junto a otros artistas invitados.

En el mismo espacio, el fotógrafo Gustavo Urruty presenta Naturaleza Humana, una selección de 10 fotos analógicas y digitales que relacionan el aspecto escultórico de las plantas con el cuerpo humano. Además, como invitada, Ankara presenta Vínculos, naturaleza y memoria de Matias Factorovich.