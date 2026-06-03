Con 68 galerías, NODO toma Buenos Aires con tres días de muestras y actividades

Con 68 galerías, NODO toma la Ciudad de Buenos Aires con tres días de arte y actividades

Del 4 al 6 de junio, llega una nueva edición renovada de NODO en la que 68 galerías en la Ciudad de Buenos Aires abren sus puertas con actividades especiales y gratuitas y con el foco puesto en impulsar la promoción, la comercialización y la proyección internacional del arte contemporáneo argentino.

La programación se desplegará entre las 14 y las 20 en todos los circuitos porteños: Retiro, Recoleta, Microcentro, La Boca, San Telmo, Palermo y Villa Crespo, en una iniciativa que, como en ediciones anteriores, busca atraer tanto al público cautivo, a nuevos posibles compradores y al público en general a los espacios.

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Sin embargo, en esta edición, en la que Meridiano - Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo- cumple una década de existencia, el foco está puesto en las alianzas con institucionales públicas y privadas, a través de la convocatoria de invitados nacionales y extranjeros.

Si bien el lanzamiento se realizó en la Torre Macro, no será allí el espacio donde expondrán las galerías por fuera de Buenos Aires, como venía sucediendo en la últimas dos ediciones, sino que éstas se integran a los circuitos a partir de un sistema de colaboración con los espacios porteños. Esta medida tiene más sentido, ya que no sectoriza, sino que integra a los espacios dentro de la comunidad.

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La programación se desplegará entre las 14 y las 20 en todos los circuitos porteños: Retiro, Recoleta, Microcentro, La Boca, San Telmo, Palermo y Villa Crespo

Así, se podrán ver en la sede de PIEDRAS a los artistas de Diego Obligado de Rosario; en Galería Grasa a Departamento 112 (PBA); en Del Infinito a Subsuelo de Rosario; Central AFFAIR a los de CASAGALERIA de Salta; en Ungallery a Ankara de Colonia Caroya, Córdoba; en Maman Fine Art a Vía Margutta de Córdoba; en The White Lodge a María Wonda de Córdoba; en COTT a María Casado (PBA); en Imaginario a LUOGO de Rafaela; en Nora Fisch a Remota de Salta; en Herlitzka & Co. a Centro de Edición (PBA) y en OHNO a NN de La Plata.

Además, el evento contará con profesionales de México, Panamá, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia y España. Entre los invitados figuran Jaime González Solís, curador adjunto del Museo Universitario Arte Contemporáneo de México, Marielsa Castro Vizcarra, curadora en jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín, y Juan Canela, curador en jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá.

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También participarán Gean Moreno, director del Centro de Arte + Investigación del Institute of Contemporary Art de Miami; Blanca de la Torre, directora del Institut Valencià d’Art Modern de Valencia; Monika Bayer-Wermuth, curadora en jefe del Museo Brandhorst de Múnich; Paulo Miyada, curador independiente de Brasil; y Karen Grimson, curadora de la Colección Craig Robins & Miami Design District de Miami.

Blanca de la Torre, Gean Moreno, Monika Bayer-Wermuth y Jaime González Solís serán algunos de lo visitantes de instituciones internacionales

En cuanto al programa de adquisiciones, este año forman parte la Colección Ama Amoedo, Fundación HITO Cultural, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo Franklin Rawson de San Juan, en Argentina; el Museo de Arte Moderno de Medellín, en Colombia; el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá; y el Institute of Contemporary Art de Miami, en Estados Unidos.

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El programa de mediación se desarrollará en el marco de los 70 años del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y los 10 años de Meridiano. La iniciativa estará a cargo del equipo educativo del museo y será coordinada por la curadora y periodista Melisa Boratyn.

Las visitas guiadas de NODO sumarán este año un cambio operativo y de enfoque: por primera vez estarán a cargo del equipo de educación del Moderno, una decisión que, según explicó Boratyn, “busca acercar el circuito de galerías a un público amplio y desarmar la distancia que suele separar al arte contemporáneo de quienes nunca entraron a una sala o nunca pensaron en comprar una obra”, a partir de la coordinación de los circuitos barriale, que se realizarán a pie o mediante traslados.

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Muchas galerías proponen actividades que trascienden lo expositivo

“El objetivo no es ofrecer visitas acartonadas ni historicistas, sino generar una primera entrada para nuevos públicos, con galeristas y artistas presentes durante la experiencia”, comentó a Infobae Cultura.

La programación pública incluirá además conversaciones y presentaciones de curadores internacionales y otros profesionales del sector, con actividades que se realizarán el 5 y 6 de junio en Fundación Proa y en el Museo Moderno, respectivamente.

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El Moderno realizará el viernes 5/6 a las 10:00 una conversación titulada “Museos para la vida común”, que abordará el rol de las colecciones para pensar políticas sustentables y estrategias de accesibilidad orientadas a la reparación y la habitabilidad, en un contexto de crisis sociales y ambientales.

Habrá conversatorios en el Museo Moderno (foto) y en Fundación Proa

Mientras que en Fundación Proa, el sábado 6/6 a las 11:30, será el turno de “Formar para construir: el valor de lo público y sus audiencias”, que propondrá debates sobre museos, educación, investigación y futuros de las instituciones culturales en América Latina y Estados Unidos, con foco en los vínculos con la comunidad, el lugar de la investigación, los programas públicos y el uso de nuevas tecnologías para construir audiencias.

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NODO cuenta con el apoyo de PromArgentina, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Goethe-Institut en alianza con Salta Art Foundation, la Embajada de Brasil en Argentina, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Banco Ciudad.

*Más información o inscripción en las charlas y recorridos guíados, en nodo.somosmeridiano.com.ar