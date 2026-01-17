10 años de Meridiano: ¿hacia dónde se dirige la cámara argentina de galerías de arte?

Tras su creación hace una década, Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte, se encuentra en un proceso de expansión hacia otras regiones del país, así como también bsuca fortalecer alianzas comerciales con Brasil.

Hace 10 años, ocho galerías —Ruth Benzacar, Isla Flotante, HACHE, Nora Fisch, Miau Miau, Zmud, Mite y Herlitzka & Co— se unieron para “empezar a internacionalizar el arte argentino”, y en la actualidad está compuesta por 65 espacios de AMBA, Córdoba, Santa Fe, Salta y San Juan.

En diálogo con Infobae Cultura, Diego Obligado, presidente, y Gonzalo Lagos, director ejecutivo de la asociación, respectivamente, repasaron los hitos de la década: desde las mejoras para la exportación de obras, los programas de profesionalización a la continuidad de NODO, el Circuito de Galerías de Arte, que ya lleva seis ediciones y de la que participan 70 espacios de CABA.

También revelaron la realización de la primera edición de NODO Nacional, en la Patagonia, que luego irá extendiéndose por otras regiones del país, así como el intercambio con la cámara brasileña, para crear nuevas asociaciones comerciales, entre otros temas.

— Primero, ¿cuál es el balance de estos diez años de Meridiano?

— Diego Obligado.: Empezaron ocho galerías por una cosa muy puntual. Ahora somos sesenta y cinco. Trabajamos para que se convierta en algo realmente nacional, que es el foco que estamos poniendo en este período, en el cual yo soy presidente junto con María Casado, que es la vicepresidenta. Yo creo absolutamente en lo regional. Y cuando hablo de regional, no solamente a nivel nacional, sino en Sudamérica. Por eso el trabajo con Brasil, que empezó en 2023, está creciendo. Tenemos conversaciones con Colombia, que también tiene una cámara bastante organizada. Queremos avanzar por ese lado.

— Gonzalo Lagos: La Cámara logró consolidar una representatividad del sector muy importante, que, por supuesto, sale de los márgenes de la Ciudad de Buenos Aires y empieza a trabajar en incorporar y representar, abrazar a proyectos que no son de la ciudad y que tienen otras necesidades, otras dinámicas, otras relaciones con su mercado, con su comunidad. Entonces, en ese sentido, la Cámara se logró constituir como una representatividad fuerte, que generó una alianza entre los propios colegas para fortalecer las necesidades del sector y, por supuesto, impulsar junto a la agenda público-privada determinadas políticas públicas que requiere el sector para poder, justamente, profesionalizarse.

— ¿Y cuál ha sido el rol de la Cámara en esto que siempre se habla de la profesionalización del arte?

— D.O.: Claramente todos los cursos que se están dictando, que genera la Cámara a través de alianzas, para poder profesionalizar los espacios son clave. Y lo que es muy interesante es que los cursos no solamente son para los socios, sino que son abiertos.

— G.L.: Medidiano trabaja con en dos ejes muy importantes: uno que tiene que ver con la promoción del arte argentino a nivel local, nacional, regional e internacional. Por eso tenemos un programa internacional muy consolidado, que a lo largo de estos años se fortaleció muchísimo. Por otro lado, en la formación y en la capacitación. Tenemos 65 galerías, que son todas de perfiles muy distintos, con recorridos muy distintos y con experiencias que fueron constituyendo a lo largo de los años. Entonces, hay que entender cómo profesionalizar los distintos segmentos que tenemos de galerías, porque no todas salen a mercados internacionales, no todas tienen artistas con una trayectoria consolidada en las principales instituciones. Entonces, en ese sentido, la Cámara acompaña y abraza los proyectos según las propias identidades que esos proyectos tienen.

— D.O.: La Cámara no dice que vos seas una buena o una mala galería, dice que sos una galería. Tenés que cumplir ciertos requisitos, estándares casi internacionales. Entonces, por eso es tan amplio el abanico, y hay que trabajar con todos para ir acompañando y dando el material para que puedan crecer.

— Nombraron la aplicación de políticas públicas. ¿Cuáles creen que fueron las más significativas?

— G.L.: Bueno, son varias. El primer gran hito que Meridiano es justamente la constitución de la Cámara ante la necesidad de un determinado grupo de galerías de poder empezar a internacionalizar el arte argentino, ¿no? Eso se generó en principio con la Fundación Exportar, lo que hoy es la Agencia Argentina de Inversiones, y con el apoyo de la Fundación ICBC. Ese fue el primer apoyo para empezar a visibilizar y poder participar y llegar a ferias internacionales, que no solo es costoso, sino que además estamos un poco aislados de los eventos más importantes. Ese fue el primer gran impulso que permitió que los artistas argentinos comiencen a ser, visibilizados e incorporados a la agenda institucional también y del coleccionismo internacional. Y después hay otro gran hito, que es la posibilidad de participar activamente en lo que fue la reforma de la ley 24633, que lo que hizo fue agilizar, de algún modo, todo lo que tenía que ver con la circulación internacional de obras de arte. Fue una situación, un avance normativo muy importante que lo pudimos trabajar con el entonces Ministerio de Cultura de la Nación, que permitió agilizar los procesos de exportación de obras de arte y de importación. Las galerías comenzaron a tener un flujo mayor de salida del país para participar en ferias, esa cuestión fue articulada entre la Cámara y los distintos actores del Estado, la Aduana, la AFIP en ese momento, un montón de organismos.

— ¿Consideran que hubo un aumento de la participación argentina en el exterior a partir de la fundación de Meridiano?

— D.O.: Creo que sí. Porque se ha facilitado mucho la información, porque muchas veces vos no te animás a hacer algo porque no perteneces al pequeño grupito de los que siempre salen, por desconocimiento. Y la Cámara en ese sentido, ha tomado un rol muy importante. Las asociaciones se dirigen directamente a la Cámara y creo que ha cambiado mucho la actitud de las galerías, me gusta esa cosa de colaborar de todos. Ya no se guarda información. Se entendió claramente que la fuerza está en que trabajemos todos juntos. Ahora estamos trabajando en una página nueva donde va a haber más información todavía y va a ser mucho más dinámico.

— G.L.: No solo se ha incrementado exponencialmente la participación de galerías en ferias y en mercados internacionales, sino que también ha habido un aumento significativo también de las exportaciones de arte argentino. Eso también es otro hito que para nosotros es muy importante. La Cámara tiene un acuerdo puntualmente con dos empresas de courriers, que son FedEx y DHL, sobre todo para exportaciones definitivas, es decir, cuando realizás una venta afuera, tener precios sumamente competitivos, casi te diría los mejores del mercado internacional, a través de un descuento que se le hace a nuestras galerías asociadas del ochenta por ciento. Entonces, de golpe para mandar una obra a Italia, a China, podés manejar precios muy competitivos que antes no existían.

— D.O.: Claro, porque antes, por ejemplo, el ticket que se maneja en Argentina, en general, es bastante bajo. Entonces, todo lo que sean los costos para poder sacar esa obra del país eran tan altos que no se justificaban para nada. Y a través de estos convenios firmados se hace competitivo. Una pieza de valor medio puede salir perfectamente y no te lleva la exportación toda la ganancia.

— ¿Y manejan cifras de este crecimiento exponencial?

— G.L.: Estamos consolidando para los 10 años un poco la información y el procesamiento de datos. Entonces, junto con DHL y con FedEx estamos trabajando. Yo vengo solicitándoles informes, sobre todo de los años pospandemia y de los principales países a donde se exportó, como Estados Unidos. El volumen de operaciones en términos de cantidad y operaciones en términos de dólar, en cuantificar un poco toda esa información. En estos 10 años, nos dimos cuenta de que es sumamente importante, para empezar a no trabajar tan ciegamente, poder empezar a tener datos duros, bien procesados, que nos permitan entender qué está moviendo nuestro sector como una industria creativa.

María Casado, Diego Obligado y Gonzalo Lagos, respectivamente, vicepresidente, presidente y director ejecutivo de Meridiano

— Es una de las grandes carencias del mundo del arte, la ausencia de datos.

— G.L.: Sí, es una de las grandes carencias. Tener datos sirve para generar políticas públicas sólidas y sentarnos con nuestros aliados a conversar con una información más certera, constituye también una formalización del sector, que es una de las cosas por las que nosotros queremos trabajar: formalizar cada vez más las dinámicas transaccionales es algo sumamente importante, porque hay un montón de aportes que nuestro sector genera para la política económica del país.

— Claro, pensar estrategias sin datos es bastante difícil.

—G.L.: Te diría que es imposible.

—D.O.: Ahora hemos generado una encuesta muy profunda, muy pensada, a nivel nacional. Y le insistimos mucho para que se conteste y que entiendan por qué es importante porque sin esa información no podemos hacer nada.

—Algo como lo que sucedió con Panorama.

—G.L.: Claro. En 2020, junto a Fundación arteba, hicimos Panorama, que fue un proyecto muy coyuntural en relación a la emergencia sanitaria que había en el país, pero que diagnosticó algo muy interesante: a nivel nacional hay muchísimas problemáticas y además hay muchísimos actores. De hecho, los espacios se percibieron de 16 formas diferentes, no solo como galerías, sino también como talleres de artistas, talleres pedagógicos, había muchos modos de autopercibirse, pero todos estaban trabajando para la misma situación, que era poder consolidar una estrategia profesional en el sector de las artes visuales y, por supuesto, vivir de su trabajo, que era la comercialización. Pensar una estrategia de subsistencia y en un contexto muy complejo como fue el de la pandemia, y además con la feria, con arteba suspendida.

Entonces, el objetivo fue retomar un poco esa dinámica que planteó Panorama en 2020 y pensar a NODO como un programa nacional a partir del año que viene. Por eso, la primera región con la que vamos a empezar a trabajar es Patagonia, puntualmente pensando la ciudad de Neuquén como una escena con mucha potencia, con la cual queremos trabajar y construir desde los actores locales. No es un enlatado que nosotros proponemos.

—D.O.: Lo que hay que tener muy en claro que NODO Nacional busca visibilizar los espacios en sus propias regiones. Hay toda una etapa de formación, para que tengan las herramientas para poder mostrarse lo mejor posible. Y después, en el lugar, se va a ver qué es lo que se está haciendo, con todo lo que sea prensa, críticos, coleccionistas también.

—Patagonia es la única región sin feria.

— D.O.: Exactamente. No es un capricho, ni una casualidad. Todas las regiones tienen algo, pero Patagonia no. Entonces, es una idea que queremos dar desde la Cámara muy clara. Decir “bueno, nosotros vamos a esos lugares, siempre hay algo, la Cámara lo sabe, pero lo que queremos es que lo sepa el país”. Por eso es tan potente el programa de Nodo Nacional.

MNBA Neuquén

— G.L.: Cada NODO que se haga en distintas provincias va a tener su particularidad en relación también a vincular a la comunidad, generar la posibilidad de crear nuevas audiencias, de acercar el arte contemporáneo local e invitar a una agenda interesante de curadores, prensa, coleccionistas a nivel nacional. Una de las sedes principales será Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, con quienes estamos pensando también una agenda conjunta e involucrar también al corredor de museos, a los talleres, galerías, a las bodegas; posicionar a Neuquén también como una ciudad que promueve el turismo. Esa es un poco la estrategia. Estamos trabajando puntualmente con el Gobierno Provincial, con la Municipalidad de la ciudad y con privados.

— Patagonia sería entonces la primera edición de NODO Nacional.

— G.L.: Sí. La idea es que año a año, NODO vaya pensándose en distintas regiones, en distintas provincias, y vaya encontrando una dinámica y se vaya aceitando a partir de entablar una relación muy concreta con los datos. Entender cómo gestionan esos espacios, cómo viven de lo que hacen.

— ¿Cómo es la relación con las otras cámaras de galerías, como GIRO, FARO, etc, teniendo en cuenta que ingresarían en su “territorio”?

— D.O.: Mirá, las relaciones son muy buenas, por ese uno a uno, nosotros levantamos el teléfono. Yo estoy en Santa Fe y allí hay espacios que no están institucionalizados. Es muy importante esa cosa personal para poder romper esa idea de que vas para sacarles algo.

— G.L.: Todas las cámaras provinciales, tanto Circular Norte como Junta, Giro, Faro y Cuero en Patagonia, son aliadas del proyecto. Es decir, se construye con ellos, porque además son los que tienen mapeados sus espacios en las propias regiones. Y además, son articulaciones ineludibles, tenemos que trabajar y construir con ellos. Meridiano tranquilamente podría solo dedicarse a la gestión de sus propios asociados. Digo, podría solamente pensar en sus 65 galerías. Pero hay un país entero donde hay audiencias, otros interlocutores, con las que podemos dialogar. Y porque, en definitiva, en lo que estamos trabajando constantemente es en ampliar el mercado.

Sabemos que el mercado está muy focalizado en ciertos lugares y hay que trabajar en generar nuevas audiencias, creemos que frente a la proliferación de tantas ferias este programa trabaja más en un formato de mediano y largo plazo. Por ejemplo, para nosotros en Patagonia es re importante porque en el momento en el que haya una feria quizás podamos llegar con otras dinámicas un poco más establecidas. Hay un montón de trabajo previo por hacer, que creemos que NODO un poco viene a proponer. Creemos que es otro camino posible. Para nosotros es más interesante pensar un programa que profesionalice y que genere nuevas audiencias desde otra perspectiva.

"Sabemos que el mercado está muy focalizado en ciertos lugares y hay que trabajar en generar nuevas audiencias"

— ¿Y cuáles son los otros proyectos a mediano o largo plazo que tienen desde Meridiano?

— G.L.: Bueno, el mercado brasilero para nosotros es como un faro también, no solo por los volúmenes que maneja, sino porque en términos cuantitativos hay una gran cantidad de compradores. Está muy bien aceitado esa relación que tienen con el consumo, por decirlo de algún modo, no solo a nivel cultural, sino de obras de arte en términos de comercialización.

— Históricamente lo que se dice del Brasil es que es un mercado que se mira a sí mismo, ¿no?

— D.O.: Bueno, me da la impresión de que a través de esta relación tan estrecha que estamos teniendo con la Cámara Brasilera, se están disparando cosas diferentes.

— G.L.: Meridiano nació también formados por esa asociación de galeristas del Brasil. Ellos, con un recorrido que ya tiene casi veinte años, formaron a ese primer núcleo de galeristas para empezar a conformar el estatuto. Entonces, ahora un poco ese círculo virtuoso viene a posicionarnos en un muy buen diálogo la asociación y su proyecto Latitud, que nuclea a muchísimas galerías a nivel nacional, no solo en la ciudad de San Pablo; proyecto que ellos tienen de internacionalización de las galerías brasileras en alianza con APEX, que es como nuestra agencia de inversiones acá, que promueve sobre todo el comercio exterior y la participación de brasileras en mercados internacionales. Entonces, nosotros estamos estableciendo mucho diálogo para generar una relación de cooperación en el marco de nuestros diez años y los quince años de ese proyecto. Y una primera acción que vamos a hacer es en ARCO Madrid, un evento de celebración de la presencia de galerías argentinas y brasileras, que son los dos países con mayor representatividad del sur global en el contexto de la feria. Y que para ARCO es muy estimulante.