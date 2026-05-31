Star Wars regresó con una nueva película: ¿Debería importarle a alguien?

The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado

En años anteriores, las entradas para el día del estreno de una nueva película de Star Wars eran un bien muy preciado. Las salas de cine se agotaron meses antes del estreno de El despertar de la Fuerza en 2015, la primera película de Star Wars con actores reales en llegar a los cines en una década. Un viernes por la tarde, aún quedaban entradas disponibles para la función de las 20:15 en la misma sala IMAX.

A las afueras del cine, Joseph Marfia y su pequeño hijo Mateo sostenían pochoclos, emocionados por la próxima función. “Es la primera vez que ve una película de Star Wars en el cine”, dijo el padre, residente de Washington. “Estoy muy emocionado de compartir esa experiencia con él”.

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Si bien el adorable coprotagonista verde de la película parece hecho a medida para las familias, las primeras proyecciones de Mando y Grogu reflejan una falta de entusiasmo por parte del público general. Se espera que la película recaude entre 80 y 100 millones de dólares en la taquilla nacional durante el fin de semana largo de cuatro días. Si la venta de entradas se mantiene en ese rango, será el estreno menos exitoso de la era de Star Wars de Disney. Se informa que el presupuesto de la película ronda los 165 millones de dólares.

Mando y Grogu (The Mandalorian and Grogu) funciona como una especie de final de serie tras tres temporadas de la serie The Mandalorian. La trama de la película se centra firmemente en sus personajes principales, sin expandir su alcance para capturar un ambiente o conflicto a escala galáctica. Normalmente, la franquicia de Star Wars se describe como una “ópera espacial”, con personajes de alto y bajo estatus social conviviendo; importantes dilemas morales y éticos; y una mezcla de romance, acción, melodrama y ciencia ficción. Comparado con los objetivos narrativos de entregas anteriores, el estreno de este fin de semana se siente pequeño y prescindible. Tampoco ayuda que, según se informa, la película se haya filmado completamente en California, en lugar de en las exóticas locaciones que han aparecido en películas anteriores.

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La asistencia limitada y las ventas de entradas inferiores a lo esperado reflejan el menor entusiasmo por la nueva película de Star Wars

Las primeras críticas han sido dispares. En su reseña para Variety, Owen Gleiberman comparó la película con “un par de episodios agradables, entretenidos y casi olvidables, unidos a la fuerza, aunque con la acción a gran escala propia de una superproducción de aventuras”. SlashFilm añadió que la película “no logra contar una historia significativa que merezca la pena ver”. Gizmodo la calificó como “una aventura intrascendente en la vida de estos personajes”.

Al momento de escribir este artículo, la película tiene una calificación del 63% en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, lo que significa que poco más de la mitad de los críticos la valoraron positivamente. Es la segunda calificación más baja de la crítica en la era de Star Wars de Disney, solo superada por la última entrega de la franquicia, El ascenso de Skywalker.

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“Da la sensación de que es una película que no se ha justificado del todo”, dijo Justin Paul, quien usa su nombre y segundo nombre profesionalmente y habla de Star Wars en su popular canal de YouTube EckhartsLadder. Aunque Paul planea llevar a su hijo de 7 años al cine por primera vez, dice: “Si estuviera soltero, no creo que la película me impresionara demasiado”.

Críticas mixtas y una calificación del 63% en Rotten Tomatoes posicionan a 'Mando y Grogu' como uno de los lanzamientos menos destacados de la era Disney

Paul, que ronda los treinta y tantos años, lanzó EckhartsLadder antes del estreno de Los últimos Jedi. Esa película, el capítulo central de la Trilogía Secuela de Disney, desató una tormenta en las redes sociales que sigue siendo un tema controvertido en internet nueve años después. Las dos películas que siguieron a Los últimos Jedi, Solo: Una historia de Star Wars (2018) y Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019), resultaron ser decepcionantes en taquilla.

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Han transcurrido siete años entre el estreno de El ascenso de Skywalker y el de este año. Durante ese tiempo, y en parte debido a la pandemia mundial, Disney trasladó toda su producción de Star Wars al streaming.

Cuando Disney+ se lanzó en 2019, gran parte de su atractivo residía en sus series y miniseries basadas en las franquicias más importantes de la compañía. El primer episodio de The Mandalorian, una serie de Star Wars dirigida por Jon Favreau, esperaba a los nuevos suscriptores el día del lanzamiento. Protagonizada por Pedro Pascal como Din Djarin (el personaje principal) y el pequeño alienígena verde Grogu, conocido popularmente como Baby Yoda, la serie dio inicio a una avalancha de producciones del universo Star Wars, que llenaron los vacíos entre las películas. Entre animación y acción real, Disney ha estrenado ya 17 temporadas de series de Star Wars, muchas de ellas ambientadas en el “Mandoverso”, un periodo de la cronología canónica inmediatamente posterior a los acontecimientos de El retorno del Jedi de 1983.

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El estreno se sintió como la culminación de todas esas temporadas de televisión. El statu quo de nuestros entrañables héroes no cambia drásticamente, una característica de un buen guion televisivo, pero un defecto de una película estrenada en cines. Aun así, algunos fans están entusiasmados de ver la franquicia de vuelta en la gran pantalla.

El presupuesto de 165 millones de dólares para "The Mandalorian and Grogu" contrasta con las expectativas de recaudar solo entre 80 y 100 millones el primer fin de semana

Aidan Sullivan administra la cuenta de Instagram unnofficial.starwars, una fuente independiente de noticias, rumores, memes y curiosidades sobre Star Wars. Desde 2018, la considera una comunidad para fans de Star Wars como él. Sullivan está eufórico por el nuevo estreno, que, según él, abre un sinfín de posibilidades para otras películas ahora que la saga Skywalker ha terminado. Añadió que, en cuanto a la participación del público, su contenido sobre Mando y Grogu está teniendo un gran éxito.

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Sullivan, quien también administra una cuenta centrada en el Universo Cinematográfico de Marvel, desearía que ambas franquicias volvieran a centrarse en los estrenos en cines. “Al estar bajo el mismo paraguas de Disney, están impulsando lo mismo con ambas”. Otros fans opinan que The Mandalorian había perdido fuerza antes de dar el salto a la gran pantalla, entre ellos Austin Vaught, que dirige la cuenta de YouTube Larry The Stormtrooper, que presenta animaciones cómicas de personajes y escenarios de Star Wars.

La película actúa como cierre de la serie de Disney+ y centra la trama en los personajes principales, alejándose de la escala épica tradicional en Star Wars

Según él, la disminución en la calidad y el entusiasmo que generó la tercera y última temporada de The Mandalorian posiblemente contribuyó a la reticencia que la gente siente hacia este nuevo lanzamiento. “Definitivamente no generó tanta expectación”.

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A la salida del cine, Eiden Smith-Moulden, estudiante de la Universidad Loyola Maryland, describió una relación similar con la trilogía de la serie: “La primera temporada fue buena, la segunda fue increíble... y la tercera fue lenta, pero tenía una historia bastante coherente”, comentó. Fanático de la serie y de la participación de Sigourney Weaver en la película, se aseguró de llegar a una de las primeras funciones para comprar un cubo de palomitas coleccionable con forma de AT-AT. La madre de Smith-Moulden, Elena, tenía un motivo ligeramente diferente para asistir: “Estoy aquí porque me encanta Grogu”.

Justo antes de que comenzara la película, se proyectó un anuncio publicitario (no un tráiler) centrado en los parques y cruceros de Disney. En él se mostraban las interacciones entre los personajes y los hermosos escenarios que promete la división de parques de la compañía. A principios de este año, Disney nombró a Josh D’Amaro como director ejecutivo, sucediendo a Bob Iger. Anteriormente, D’Amaro supervisaba los parques y cruceros de Disney. El viernes, el Mandaloriano y Grogu se incorporaron a la atracción del Halcón Milenario del parque temático.

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En cuanto al futuro de Star Wars, aún queda poco por definir. La segunda temporada de Ahsoka, un spin-off de The Mandalorian protagonizado por Rosario Dawson y que presenta a un personaje que debutó en la animación, se estrenará a principios de 2027, y también se encuentran en producción nuevas temporadas de dos series animadas: Maul – Shadow Lord y Star Wars: Visions.

Disney ha priorizado el contenido de Star Wars en streaming, con 17 temporadas de series desde 2019, reduciendo la expectativa por los estrenos en el cine

La película Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy, se estrenará el próximo año por estas fechas y cuenta con Ryan Gosling en el reparto, cuya película Project Hail Mary fue un éxito de taquilla en el género de ciencia ficción. Los fans confían en que la película tenga más posibilidades de devolver a la franquicia a su antiguo esplendor.

Desde que adquirió Lucasfilm en 2012, y con ella los derechos de propiedad intelectual de Star Wars, Indiana Jones y Willow, Disney se ha acostumbrado a anunciar y luego cancelar nuevos proyectos cinematográficos. Justo antes del estreno de Los últimos Jedi, la compañía anunció una trilogía de largometrajes del guionista y director de la película, Rian Johnson, para luego descartarlos discretamente. Se informó que el superproductor de Marvel, Kevin Feige, estaba trabajando en una película independiente, pero, según la expresidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, “nunca se concretó nada”. En 2018, se anunció que los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss, liderarían una trilogía de películas centrada en los orígenes de los Jedi, pero tampoco llegó a materializarse.

“En gran medida, se trata de perseguir tendencias y tomar decisiones a corto plazo que terminan perjudicando a la franquicia”, dijo Paul refiriéndose a algunas de las decisiones de Disney. “Me pregunto si esta película será el próximo ejemplo de ello”.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Disney y Nicola Goode/Lucasfilm Ltd/Disney]