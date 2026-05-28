Ortografía y redacción: ébola, claves para una buena redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Con motivo del brote de la enfermedad del Ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, se ofrecen las siguientes claves para una buena redacción de las noticias relacionadas.

Cuando se usa como nombre común para hacer referencia a la en fermedad y al virus que la produce, la palabra ébola lleva inicial minúscula: «Este lunes Uganda informó de dos nuevos infectados de ébola».

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También es admisible escribirla con minúsculas en expresiones como virus del ébola : «El virus del ébola ataca de nuevo». No obstante, la mayúscula es posible en estos casos si se considera que se está empleando el nombre propio del río en el que se aisló por primera vez: «La epidemia de la enfermedad del Ébola ha sido declarada emergencia de salud pública» o « Dos cooperantes italianos con síntomas que podrían indicar un contagio del virus del Ébola ». Al incluirse el nombre del río, este va acompañado del artículo masculino . A veces, por influencia del inglés, aparece como virus Ébola , uso que se desaconseja en español.

La forma antiébola , en una sola palabra y sin guion , es la apropiada en relación con los tratamientos, vacunas o protocolos empleados contra este virus (para evitar su propagación) o contra la enfermedad.

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Se recomienda anteponer el artículo a los topónimos que empiezan por un sustantivo que indica su forma de organización política: la República Democrática del Congo . Si se opta por la sigla, la forma adecuada es RDC , sin puntos ni espacios entre las letras.

El brote de ébola se localiza en Uganda y en la República Democrática del Congo, pero no en (el) Congo (o República del Congo ), que es un país diferente . No obstante, tanto congoleño como congolés son gentilicios válidos para ambos países.

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En las denominaciones de las subespecies del virus, tomadas en este caso de diversos topónimos, es adecuado usar la mayúscula que corresponde al nombre propio y la preposición de , igual que en virus del Ébola : virus de Bundibugyo , virus de Zaire … No se recomienda el uso sin preposición: virus Bundibugyo .

Viral y vírico pueden utilizarse indistintamente , ya que se consideran sinónimos. En caso de aludir al tratamiento para combatir el virus, tanto antiviral como antivírico , ambas sin guion, son las formas adecuadas que recoge el Diccionario de la lengua española .

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EPI , en mayúsculas , es la sigla de equipo de protección individual , el que usan los sanitarios que tratan a los pacientes infectados. Se recuerda que las siglas son invariables en plural en la escritura ( los EPI ), por lo que se desaconsejan grafías como los EPIs o los EPIS .

Esclusa, y no exclusa , es el término que se emplea para denominar la zona que existe entre la habitación del enfermo infectado y la zona no restringida y en la que los sanitarios se ponen y se quitan los equipos de protección individual.

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Diagnosticar una enfermedad a una persona es la expresión tradicionalmente recomendada, pero la variante ser (alguien) diagnosticado de una enfermedad está muy extendida y también se considera adecuada .

El término mortalidad hace referencia a la tasa de muertes en un tiempo dado , mientras que mortandad es una gran cantidad de muertes causadas por una epidemia o cualquier otro desastre. Aunque la expresión tasa de mortalidad es válida, se recuerda que puede hablarse simplemente de mortalidad , ya que su significado lleva implícito que se trata de una tasa.

Epidemia y pandemia no pueden utilizarse como sinónimos ; se considera que una epidemia se propaga por un país durante algún tiempo y afecta a un gran número de individuos, mientras que una pandemia se extiende a otros países o afecta a casi todas las personas de un mismo país, tal como señala el diccionario académico.

Como indica el Diccionario panhispánico de dudas , cuando alta funciona como sustantivo y le precede inmediatamente el artículo , este adopta la forma el ( el alta médica ), mientras que, si se emplea como adjetivo, lo apropiado es anteponer la ( la alta fiebre ).

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.