Natalia Lafourcade trae su teatro de canciones a Buenos Aires: “¿Qué haríamos si no las tuviéramos?”

Natalia Lafourcade y el concepto de su álbum 'Cancionera'

La mañana antes de cumplir 40 años, a Natalia Lafourcade le llegó una canción. No fue una canción más: fue la que le devolvió el hilo de su propio camino y le puso nombre a lo que vendría. Se llamó “Cancionera”, y con ella nació el alter ego, el disco y la gira que este viernes 29 y sábado 30 de mayo llega al Teatro Gran Rex de Buenos Aires para dos funciones que forman parte de un recorrido latinoamericano que ya cumplió con 35 presentaciones en México, España y Norteamérica. El formato es el que ella define como “teatro de la canción”: voz, guitarra, una habitación suspendida en el tiempo y un diálogo constante con el público.

Cancionera, el nuevo álbum de estudio de la cantautora mexicana, fue publicado hace más de un año, el 24 de abril de 2025 y llega precedido por un Grammy al Mejor Álbum Pop Latino 2026 —el quinto de su carrera— y por una gira que se extiende a lo largo de estos dos últimos años. El disco reúne 14 temas que combinan bolero, ranchera, son jarocho, huapango, cumbia, tango, pregón, rumba y jazz, grabados íntegramente con tecnología analógica y en tomas completas, con todos los músicos tocando en simultáneo en el estudio.

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Una pregunta y un personaje

Natalia Lafourcade acumula premios Grammy de todo color y pelaje, fue incluida por la revista Billboard entre las cincuenta mejores artistas pop latinas de todos los tiempos y lleva más de dos décadas construyendo uno de los catálogos más ricos de la música popular latinoamericana contemporánea. Aun así, la mañana antes de cumplir 40 años se preguntó: “¿Qué sigue?”. La respuesta no llegó en forma de plan sino de canción. “Cancionera llegó para recordarme mi propósito y el sendero que siempre quise transitar”, explicó la artista en una entrevista. El personaje que emergió de esa pieza —“la cancionera”— no es exactamente ella ni exactamente una ficción: es, según sus propias palabras, el reconocimiento de que es “miles de otras posibilidades más allá de mi nombre”.

Natalia Lafourcade presenta 'Cancionera', su nuevo álbum de estudio, con dos conciertos en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires

El alter ego tiene una genealogía precisa. Ella lo inscribe en una tradición de cancioneras y cancioneros latinoamericanos que usaron la música como herramienta de memoria y resistencia, desde Chavela Vargas hasta figuras anónimas del son jarocho veracruzano. En los conciertos del Cancionera Tour, recita décimas que lo explicitan sin rodeos: “Yo vengo de cancioneras y cancioneros valientes; que no sean indiferentes nuestras luchas verdaderas pues vendrán las primaveras y el cantar de la cigarra. Por la bestia que desgarra, abusa y causa dolor, yo vengo aquí con amor a marchar con mi guitarra”.

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El método Lafourcade

Cancionera es la segunda experiencia de Natalia Lafourcade grabando en cinta analógica, después de De todas las flores (2022), pero esta vez el procedimiento se llevó “todavía más a fondo”. Las sesiones de grabación y mezcla se concentraron en menos de un mes en estudios de Ciudad de México, precedidas por tres meses de trabajo en arreglos a cargo del compositor, director de orquesta y arreglador Gordon Hamilton. En el estudio se reunieron aproximadamente 18 músicos —orquesta completa, vientos, maderas, percusiones— para registrar cada tema en tiempo real, en una sola toma sobre cinta.

“Hacerlo a la antigua, en una sola toma y sobre cinta analógica, con la banda y la sección de cuerdas, maderas y vientos tocando simultáneamente, genera una experiencia llena de adrenalina”, describió. Aún así, el riesgo es alto: cualquier error afecta la totalidad del registro y se renuncia a la perfección quirúrgica que permite la edición digital (corta y pegar, protools y demás). A cambio, el resultado tiene alma, calidez y verdad. La revista musical española Efe Eme destacó que la textura orgánica de las canciones “envuelve al oyente con una calidez difícil de lograr en registros digitales altamente editados”, y dod Magazine comparó la experiencia de escucha con la contemplación paciente de los cuadros de Rothko.

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La producción del disco estuvo a cargo de Lafourcade junto a Adán Jodorowsky, su coproductor en De todas las flores y en el concierto del Carnegie Hall. La artista lo describe como un “mago” capaz de materializar ideas y de sostener el espacio de creación colectiva. Jodorowsky -hijo del célebre artista, cineasta y escritor chileno-francés Alejandro Jodorowsky- declaró que el objetivo era evitar “trucos” y artificios de estudio, preservando la verdad del momento interpretativo aun a costa de aceptar imperfecciones técnicas.

Las presentaciones de 'Cancionera' combinan narración, vestuario, repertorio clásico y una puesta en escena íntima

Un atlas de géneros y colaboraciones

El universo sonoro del disco se construye con una constelación de colaboradores elegidos tanto por su destreza como por su afinidad humana. El cantautor mexicano El David Aguilar coescribió e interpretó “Como quisiera quererte”, canción que nació de una noche de mezcales y conversaciones sobre historias de amor. Los ecuatorianos-suizos Hermanos Gutiérrez aportaron texturas de guitarra que evocan el western latinoamericano y el bolero cinematográfico. El cantaor español de flamenco Israel Fernández y el guitarrista Diego del Morao participaron en “Amor clandestino (Acústica)”, grabada tras un encuentro fortuito en Jerez de la Frontera. El colectivo de arte experimental Soundwalk Collective —conocido por sus paisajes sonoros inmersivos y sus colaboraciones con Patti Smith, con quien se presentaron en Buenos Aires en enero de 2025— integró sonidos naturales al tejido musical: agua, viento, aves, insectos, de modo que las canciones parecen respirarse dentro de un ecosistema vivo.

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El folclore veracruzano que ella reivindica como propio -aunque nació en Ciudad de México, toda su familia viene de aquel estado- tiene presencia explícita en versiones de “El coconito” y “La bruja”, dos piezas que la conectan con una tradición de cantoras populares de la región. Bolero, huapango, cumbia, tango, pregón y jazz se suceden en una amalgama que bien puede ser descripta como una “enciclopedia sonora” de la música latina, articulada en un relato emocional que va del duelo a la fiesta.

El 'Cancionera Tour' visitó México, España, Estados Unidos, Canadá y ahora Sudamérica, en el regreso luego de la maternidad de Natalia Lafourcade

El “teatro de la canción” en escena

El Cancionera Tour arrancó el 23 de abril de 2025 en Xalapa, capital de Veracruz, con un valor simbólico que la propia artista no ocultó: comenzar la gira en su tierra, con una obra que celebra sus raíces. El recorrido se extendió por México, Estados Unidos, Canadá y España, hasta que el nacimiento de su primer hijo, en diciembre de 2025, obligó a reprogramar algunas fechas. La artista anunció la llegada del varoncito con una frase sobre su “renacer como madre” y retomó la gira en 2026 para completar el tramo latinoamericano.

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El espectáculo, puede anticiparse, no es estrictamente un “concierto”. Una crónica publicada sobre las presentaciones en la Brooklyn Academy of Music lo describe como un espacio íntimo y onírico: una habitación con un perchero de vestidos —uno rojo, uno negro—, un piano y una guitarra. Durante aproximadamente dos horas y media, Natalia Lafourcade se sostiene sola en escena. No hay banda visible. Los cambios de vestuario se realizan en parte a la vista del público. Los técnicos manipulan el escenario sin apagar las luces. El artificio es visible y ese es el punto: el teatro, como el juego, es un acuerdo compartido.

Las décimas que recita antes de ciertas canciones funcionan como hilo narrativo. El repertorio entrelaza las nuevas piezas de Cancionera con clásicos de su catálogo —“Hasta la raíz”, “Tú sí sabes quererme”, “Nunca es suficiente”, “De todas las flores”— y con versiones de temas tradicionales latinoamericanos en la voz de una cantora-cancionera.

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Ese espíritu que lleva en sus genes musicales fue resumido por ella con precisión: “¿Qué haríamos si no tuviéramos canciones a la mano para ayudarnos a transitar lo que sea que estemos viviendo?”. Buenos Aires se prepara para transitar ese momento.

[Fotos: Carlos Manuel/prensa Popart]

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