El Salvador elevó el Presupuesto Modificado a USD 10.652 millones tras ajustes hasta abril de 2026

Las modificaciones sumaron recursos destinados a infraestructura, modernización institucional y programas financiados con aportes internacionales, de acuerdo con los datos publicados en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda (Foto archivo)

El Gobierno de El Salvador aprobó reformas al presupuesto 2026 que elevaron el monto hasta USD 10.652,5 millones, con incrementos incorporados hasta abril, según recoge el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda. Los ajustes sumaron recursos para obras públicas, digitalización de trámites, modernización institucional y programas financiados con préstamos externos y aportes sectoriales.

El Presupuesto Votado 2026 quedó fijado en USD 10.555 millones. De ese total, USD 9.152 millones corresponden al Fondo General, USD 1.375 millones a préstamos externos y USD 27 millones a donaciones, de acuerdo con la información que mantiene divulgada la cartera de Hacienda.

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Los decretos legislativos incorporados hasta abril sumaron USD 96,9 millones en incrementos institucionales. El portal de Transparencia Fiscal consignó que las modificaciones incluyen recursos de organismos internacionales y fondos específicos destinados a proyectos de modernización, inversión pública y competitividad.

Préstamos externos y programas de modernización

Entre las incorporaciones figura un refuerzo presupuestario para el Ministerio de Hacienda por USD 251.160 mediante un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), dirigido al “Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador”. Según el portal oficial, el dinero cubrirá auditoría externa y el funcionamiento de la unidad gestora del programa.

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Las cifras oficiales reflejan ajustes incorporados hasta abril, derivando en mayores fondos para inversión pública, digitalización de procesos y acceso a líneas de crédito externas para la ejecución de proyectos estratégicos (Cortesía Ministerio de Hacienda).

La Fiscalía General de la República recibió USD 580.849 por un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El destino será la modernización de las oficinas centrales, de acuerdo con el decreto legislativo aprobado en marzo. En el Ministerio de Economía, en febrero se incorporaron USD 6,2 millones de la CAF para digitalización de trámites y simplificación administrativa, según los registros publicados por Hacienda.

Fondos sectoriales, títulos valores y obras públicas

El Ministerio de Economía también sumó en enero USD 1,48 millones de la Contribución Especial por libra de azúcar para el funcionamiento del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.

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Para abril, el presupuesto incorporó USD 80 millones provenientes de la colocación de Títulos Valores de Crédito, orientados a proyectos de innovación, transformación digital y competitividad empresarial local, de acuerdo con el portal del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) recibió USD 8,42 millones. Del total, USD 7,25 millones provinieron de excedentes de derechos y multas transferidos al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), mientras que USD 1,17 millones correspondieron a un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para obras en San Miguel, según la información oficial.

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La asignación de recursos provenientes de organismos multilaterales y contribuciones sectoriales prioriza la innovación, la mejora de trámites administrativos y el equipamiento de dependencias clave dentro del plan presupuestario nacional. (FOTO: La Prensa)

El total del Presupuesto Modificado 2026 y su composición

Con la consolidación del presupuesto votado y los incrementos institucionales, el Presupuesto Modificado 2026 alcanzó USD 10.652.530.452, según el Ministerio de Hacienda. De ese total, USD 9.241 millones provienen del Fondo General y USD 1.383 millones de préstamos externos.

El reporte también incluye la incorporación de USD 41.400 para el proyecto “Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán”, financiado por el BCIE y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) de México, según el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

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Vale mencionar que cada una de las solicitudes del gobierno central para la modificación presupuestaria por introducción o inyección de fondos han recibido la aprobación por el Órgano Legislativo.