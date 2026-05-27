El Salvador

El Salvador elevó el Presupuesto Modificado a USD 10.652 millones tras ajustes hasta abril de 2026

Las reformas presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo salvadoreño aumentaron los recursos destinados a inversión pública y modernización, con énfasis en nuevos fondos provenientes de préstamos externos y aportes sectoriales, según datos oficiales

Guardar
Google icon
Las modificaciones sumaron recursos destinados a infraestructura, modernización institucional y programas financiados con aportes internacionales, de acuerdo con los datos publicados en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda (Foto archivo)
Las modificaciones sumaron recursos destinados a infraestructura, modernización institucional y programas financiados con aportes internacionales, de acuerdo con los datos publicados en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda (Foto archivo)

El Gobierno de El Salvador aprobó reformas al presupuesto 2026 que elevaron el monto hasta USD 10.652,5 millones, con incrementos incorporados hasta abril, según recoge el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda. Los ajustes sumaron recursos para obras públicas, digitalización de trámites, modernización institucional y programas financiados con préstamos externos y aportes sectoriales.

El Presupuesto Votado 2026 quedó fijado en USD 10.555 millones. De ese total, USD 9.152 millones corresponden al Fondo General, USD 1.375 millones a préstamos externos y USD 27 millones a donaciones, de acuerdo con la información que mantiene divulgada la cartera de Hacienda.

PUBLICIDAD

Los decretos legislativos incorporados hasta abril sumaron USD 96,9 millones en incrementos institucionales. El portal de Transparencia Fiscal consignó que las modificaciones incluyen recursos de organismos internacionales y fondos específicos destinados a proyectos de modernización, inversión pública y competitividad.

Préstamos externos y programas de modernización

Entre las incorporaciones figura un refuerzo presupuestario para el Ministerio de Hacienda por USD 251.160 mediante un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), dirigido al “Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador”. Según el portal oficial, el dinero cubrirá auditoría externa y el funcionamiento de la unidad gestora del programa.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales reflejan ajustes incorporados hasta abril, derivando en mayores fondos para inversión pública, digitalización de procesos y acceso a líneas de crédito externas para la ejecución de proyectos estratégicos (Cortesía Ministerio de Hacienda).
Las cifras oficiales reflejan ajustes incorporados hasta abril, derivando en mayores fondos para inversión pública, digitalización de procesos y acceso a líneas de crédito externas para la ejecución de proyectos estratégicos (Cortesía Ministerio de Hacienda).

La Fiscalía General de la República recibió USD 580.849 por un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El destino será la modernización de las oficinas centrales, de acuerdo con el decreto legislativo aprobado en marzo. En el Ministerio de Economía, en febrero se incorporaron USD 6,2 millones de la CAF para digitalización de trámites y simplificación administrativa, según los registros publicados por Hacienda.

Fondos sectoriales, títulos valores y obras públicas

El Ministerio de Economía también sumó en enero USD 1,48 millones de la Contribución Especial por libra de azúcar para el funcionamiento del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.

Para abril, el presupuesto incorporó USD 80 millones provenientes de la colocación de Títulos Valores de Crédito, orientados a proyectos de innovación, transformación digital y competitividad empresarial local, de acuerdo con el portal del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) recibió USD 8,42 millones. Del total, USD 7,25 millones provinieron de excedentes de derechos y multas transferidos al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), mientras que USD 1,17 millones correspondieron a un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para obras en San Miguel, según la información oficial.

La asignación de recursos provenientes de organismos multilaterales y contribuciones sectoriales prioriza la innovación, la mejora de trámites administrativos y el equipamiento de dependencias clave dentro del plan presupuestario nacional. (FOTO: La Prensa)
La asignación de recursos provenientes de organismos multilaterales y contribuciones sectoriales prioriza la innovación, la mejora de trámites administrativos y el equipamiento de dependencias clave dentro del plan presupuestario nacional. (FOTO: La Prensa)

El total del Presupuesto Modificado 2026 y su composición

Con la consolidación del presupuesto votado y los incrementos institucionales, el Presupuesto Modificado 2026 alcanzó USD 10.652.530.452, según el Ministerio de Hacienda. De ese total, USD 9.241 millones provienen del Fondo General y USD 1.383 millones de préstamos externos.

El reporte también incluye la incorporación de USD 41.400 para el proyecto “Fortalecimiento Institucional Fondos Yucatán”, financiado por el BCIE y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) de México, según el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Vale mencionar que cada una de las solicitudes del gobierno central para la modificación presupuestaria por introducción o inyección de fondos han recibido la aprobación por el Órgano Legislativo.

Temas Relacionados

Presupuesto El SalvadorMinisterio de HaciendaPréstamos InternacionalesModernización Administrativareforma presupuestariaPresupuesto general del EstadoPresupuesto general de la nación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas registró un incremento mensual impulsado principalmente por el encarecimiento de herramientas y materiales básicos en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El gobierno señaló a un individuo identificado como Edwin Alejandro C. tras su arribo en un vuelo, asociándolo a una estructura criminal en Ilopango conforme a la ofensiva estatal bajo el régimen de excepción

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El arresto de un hombre identificado como miembro activo de una clica vinculada al programa La Paz fue resultado de una operación en la colonia Santa Julia 3, impulsada por labores de inteligencia y patrullaje policial

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

La proyección especial de “Las aventuras del Cipitío” reunió a familias y amantes del cine en el corazón de Marruecos, celebrando la riqueza cultural y lingüística de El Salvador en un ambiente festivo y educativo

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele

La iniciativa, liderada por el diputado Godofredo Fajardo, obliga al Ministerio de Seguridad a adoptar estrategias salvadoreñas ante el avance del crimen en territorio hondureño

Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele

TECNO

Steam eliminó polémico juego racista que desató indignación en internet

Steam eliminó polémico juego racista que desató indignación en internet

Pagan 2.000 dólares al mes por ser “consultor de masturbación” para una startup de IA

Android 17: 5 funciones de rendimiento y seguridad que llegarán a tu teléfono

El Pentágono depende cada vez más de Starlink y SpaceX ya exige contratos más costosos

Una IA más inteligente y eficiente es posible con este modelo creado en una computadora cuántica

ENTRETENIMIENTO

¿Accidente o asesinato? El nuevo documental de Netflix sobre la adolescente condenada por matar a su novio en un choque

¿Accidente o asesinato? El nuevo documental de Netflix sobre la adolescente condenada por matar a su novio en un choque

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

El método Scaloni: testimonios exclusivos, liderazgo detrás del éxito y una estrategia inédita en el documental argentino de Flow

Las grandes adaptaciones de libros que se estrenarán próximamente: De ‘La Odisea’ a ‘La bola negra’, de Jane Austen a Mariana Enríquez

“Decidimos dejar de hacer música juntos para que la familia siguiera unida”: Nick Jonas habló sobre los Jonas Brothers

MUNDO

Una ola de calor histórica sacude a Europa y ya dejó al menos doce muertos

Una ola de calor histórica sacude a Europa y ya dejó al menos doce muertos

Putin permitirá que los bancos armen a sus empleados para defenderse de los ataques con drones

Un incendio afectó a un supermercado kosher en el mismo barrio de Londres donde hubo ataques antisemitas

Una mujer lidera la oposición silenciosa al Kremlin: “Siempre tengo miedo y debo tenerlo”

Ucrania lanzó ataques con drones y misiles en instalaciones clave de varias regiones de Rusia y Crimea