Cultura

El director argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes

La máxima distinción en su categoría le fue otorgada por ‘Los contrincantes’, una obra que explora el entorno del boxeo infantil en un barrio popular de la Ciudad de México

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Federico Luis gana la Palma de Oro en Cannes con su cortometraje sobre el boxeo infantil en México
Federico Luis gana la Palma de Oro en Cannes con su cortometraje sobre el boxeo infantil en México

El director argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje del Festival de Cannes con Para los contrincantes, sobre el boxeo infantil en México. “Es maravilloso estar aquí y también un poco agridulce, cuando sabemos tantas cosas crueles están pasando en el mundo”, expresó al recibir el galardón que dirimió el jurado presidido por la realizadora española Carla Simón, en la gala de clausura de la edición 79.ª del certamen francés. Este no es su primer premio en el festival de cine más famoso del mundo. En 2024, fue el gran ganador de la sección paralela de la Semana de la Crítica con su ópera prima, Simón de la montaña.

El realizador nacido en Buenos Aires en 1990 agradeció el premio y también el apoyo de sus amigos y familiares, con un saludo especial para Tepito, el barrio popular que es la cuna de los boxeadores más bravos de la Ciudad de México y donde grabó este cortometraje. En Para los contrincantes, hace un conmovedor retrato del mundo del boxeo infantil en México, un mundo que descubrió de la mano del escritor mexicano Mario Bellatin. La idea de este corto que mezcla la ficción con el documental surgió prácticamente por casualidad, durante la preparación del que será su próximo largometraje de ficción, que versará sobre un entrenador de perros y que parte de un personaje literario de Bellatin.

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Federico Luis al momento de recibir el premio por parte de la directora española Carla Simon, presidenta del jurado de cortometrajes del Festival de Cannes
Federico Luis al momento de recibir el premio por parte de la directora española Carla Simon, presidenta del jurado de cortometrajes del Festival de Cannes

“La emoción de las expectativas de los adultos sobre los niños es algo que se puede ver mucho en el boxeo, pero es algo que cualquiera siente y que te hace acordar de muchas cosas de cuando eras niño”, explicó en una entrevista los días previos a su viaje a Cannes, donde este viernes presentó Para los contrincantes.

La impresión que Luis recibió al ver a los niños pelear fue inmediata y contundente. “Vi eso y, como pocas veces me ha pasado en mi vida, entré como en un ‘shock’ muy fuerte (...) Me pareció una cosa muy increíble porque se condensaban muchas cosas de la tradición, de los deportes, de ser un niño y de responder a las expectativas de los adultos. Y todas esas cosas me hicieron pensar que me encantaría filmar”, recuerda. Los permisos llegaron con rapidez y uno de los boxeadores captó su atención de forma especial: Damián, el niño al que el proyecto terminaría por girar.

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El equipo organizó para él un combate real contra su mejor rival, con la premisa de que el director respetaría el desenlace del enfrentamiento sin alterarlo. “Quería que estuviese en una pelea que, más allá de ganar o perder, fuese una pelea importante para poder ver todas esas emociones que vi ese primer día”, explicó el director porteño. La ficción se limitó a algunos detalles que surgieron sobre la marcha.

[Fotos: REUTERS/Sarah Meyssonnier]

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