Cultura

Brandee Younger llega por primera vez a Buenos Aires y promete noches únicas de jazz “suave”

La virtuosa arpista estadounidense, considerada la heredera de Alice Coltrane, se presenta el domingo 24 y lunes 25 en Bebop Club. “Quiero que la gente escuche el arpa sin tratarla como una novedad”, dice

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Brandee Younger
Brandee Younger debuta en Buenos Aires con cuatro recitales en Bebop Club el 24 y 25 de mayo junto a Rashaan Carter y Allan Mednard

“No solo será mi primera vez tocando en Buenos Aires, sino que también será mi primera vez visitando Argentina, lo cual ha sido un sueño para mí desde niña”, confesó Brandee Younger. La arpista, compositora y bandleader estadounidense llega para presentarse en Bebop Club el lunes 24 y martes 25 de mayo, con funciones a las 20 y a las 22.30, junto a Rashaan Carter en contrabajo y Allan Mednard en batería.

Considerada una de las artistas más innovadoras del jazz en el siglo XXI, Younger expandió durante casi dos décadas los límites del arpa y construyó un lenguaje propio donde confluyen jazz espiritual, R&B y hip-hop. En 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana nominada al Grammy en la categoría Mejor Composición Instrumental, y en 2024 obtuvo el NAACP Image Award al Mejor Álbum de Jazz por Brand New Life. A lo largo de su carrera colaboró con Lauryn Hill, Common, John Legend, Stevie Wonder, Pharoah Sanders y Beyoncé, quien incluyó su composición “Hortense” en el documental-concierto Homecoming.

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Según anticipa, en Bebop Club presentará músicas de distintos momentos de su trayectoria y composiciones de Gadabout Season, su nuevo álbum para el legendario sello Impulse! Records. Grabado en gran parte en su departamento de Harlem y con el arpa restaurada que perteneció a Alice Coltrane nada menos, el disco profundiza una búsqueda artística donde el instrumento dialoga con texturas electrónicas, grooves hipnóticos y una sensibilidad que une tradición y futuro. Como señaló The New York Times: “Ninguna arpista hasta ahora ha sido tan capaz de combinar todas las tradiciones modernas del arpa —desde Salzedo hasta Dorothy Ashby y Alice Coltrane— con semejante fuerza, gracia y convicción.”

Brandee Younger
Brandee Younger se destaca como una de las artistas más innovadoras del jazz del siglo XXI

En esta entrevista con Infobae Cultura, Brandee Younger habla de “suavidad” como forma de resistencia, de la búsqueda intencional de la alegría y de lo que significa romper barreras dentro de la industria musical.

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— Para quienes te escuchan por primera vez, ¿Por qué consideras que el arpa es un instrumento tan poderoso dentro del jazz y la música contemporánea?

— Creo que el arpa es poderosa en el jazz y la música contemporánea porque añade una suavidad. Y cuando digo “suavidad”, no me refiero a debilidad ni a falta de fuerza. Especialmente cuando pensamos en la negritud, a menudo la asociamos con el poder, la resistencia o un puño fuerte. Pero la suavidad también forma parte de lo que somos, y creo que esa idea es más importante y relevante ahora que nunca. El arpa naturalmente se presta a esa suavidad, aunque también puede ser muy agresiva y asertiva. Si escuchás mi forma de tocar, hay momentos que son intensos, rítmicos y enérgicos. Pero incluso entonces, aún hay una ternura en el sonido. Creo que esa suavidad es algo que todos merecemos, y algo que existe dentro de todos nosotros.

— ¿Sentís que el público escucha el arpa de manera diferente hoy?

— Sí, absolutamente. Ese fue uno de mis principales objetivos desde el principio. Quería que la gente escuchara el instrumento en lugares donde no lo esperaban, en parte porque yo misma no crecí rodeada de arpas. Tuve que buscar activamente el instrumento e imaginar nuevas posibilidades para él. Así que, a lo largo de los años, llevé mi arpa a todas partes. La cargué por interminables tramos de escaleras y toqué en pistas de rap y sesiones que quizás nunca vean la luz del día —pero sí terminé en una pista con Drake en un mixtape—. Pero la visión más grande siempre se trató de normalizarlo. Quería que el arpa existiera de forma natural en esos espacios. Quiero que la gente escuche el arpa en jazz, hip-hop, rock y música contemporánea sin tratarla como una novedad o algo que solo pertenece a una orquesta. Para mí, el instrumento es mucho más amplio que eso.

Brandee Younger
Younger busca que el arpa deje de ser vista solo como instrumento orquestal

— ¿Qué ha significado este nuevo disco, publicado por un sello histórico como Impulse!?

— Tengo una vida completamente nueva (risas). Gadabout Season trata realmente de buscar intencionadamente la alegría en el camino de la vida. No importa lo que esté sucediendo, incluso en los momentos difíciles, el objetivo es esforzarse en encontrar belleza, alegría y significado. Eso es lo que representa para mí la idea de “gadabout” (N. de la R: expresión en inglés define a alguien que sale a divertirse sin más propósito que ese). El álbum abarca un espectro completo de emociones. Hay ira, vulnerabilidad, reflexión, suavidad e incluso humor a veces. Pero a través de todo eso, aún está la búsqueda de la alegría y la luz. Creo que eso es especialmente importante en el mundo en el que vivimos en este momento.

— Has trabajado con artistas como John Legend, Common y Stevie Wonder. ¿Qué te dejan esas experiencias?

— Creo que lo más importante que me dejan esas experiencias es la inspiración por su ética de trabajo. Y honestamente, cuando decís “reconocidos”, creo que en realidad querés decir populares, y está bien (risas). Artistas como Lauryn Hill, John Legend, Common y más recientemente Stevie Wonder. Lo inspirador es el nivel de dedicación que todos tienen hacia el arte. Especialmente alguien como Stevie Wonder... No puedo expresar completamente lo inspirador que es solo verlo trabajar en acción, sin mencionar el hecho de tocar con él o junto a él. Esas experiencias me recuerdan que la longevidad y el impacto provienen de un compromiso real con la música y con el crecimiento constante.

[Fotos: Erin Patrice O’Brien; prensa Bebop]

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