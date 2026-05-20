Comienza ArteCo, con una edición renovada en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes

Obras de Santiago Krause (Museo de la Triple Frontera), Anísima, Joaquín González Bonorino (Amorada) y Leo Guardianelli (El Vivero)

La feria ArteCo se realizará del 21 al 24 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), presentando una edición que incorpora nuevos enfoques institucionales y un récord de postulaciones, con cerca de 60 % de participantes que se suman por primera vez.

La octava edición de ArteCo, organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura provincial, contará con la curaduría de Marcelo Dansey. La propuesta de este año articula una revisión del cruce entre arte, mercado y espacio museístico, con la intención de fortalecer la escena artística del nordeste argentino.

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“Esta edición se orienta a generar condiciones para la existencia de las obras y propiciar cruces entre prácticas y saberes del nordeste”, dijo Dansey.

La cita en el MACC, bajo la dirección de Fabricio Escobar Galarza, busca integrar la dimensión pública e institucional al evento, sumando una perspectiva patrimonial y ampliando el alcance habitual de la feria. La organización informó que esta nueva etapa profundiza la relación entre los agentes culturales y la construcción de memoria en el arte contemporáneo regional.

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El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, nueva sede

La feria ha definido tres categorías principales para la exhibición. En “Piezas de Museo” se reunirán galerías y emprendimientos privados con obras seleccionadas por su aporte al patrimonio actual. El segmento “Tiendas de Valores y Maravillas” agrupará proyectos colectivos y autogestionados, vinculados a la economía cultural y a formatos de circulación alternativa. Por último, “Solo Show” pondrá el foco en presentaciones individuales de artistas de Corrientes o con residencia en la provincia.

Entre los participantes confirmados en “Piezas de Museo” figuran Affair (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Casa Aconquija y Consultorio (Tucumán), El Vivero (Corrientes), Galería Chorizo (Resistencia), Galería de Arte Carmen Tenerani (Chaco), NN (La Plata), Pólvora y The White Lodge (Buenos Aires), entre otros. En “Tiendas de Valores y Maravillas” participan proyectos como Amorada Galería (CABA), ASTRA (Corrientes), Casa Banano (Paraná, Entre Ríos), Materia Roja (Posadas, Misiones) y Profundo Vergel (Corrientes). En “Solo Show” la selección incluye a Alberto Ybarra, Carla Colombo, Gastón Larramendy, Josefina Madariaga y otros artistas residentes en Corrientes.

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Este año se integra el Salón Chamamé como parte del circuito oficial de ArteCo. El salón, bajo la curaduría de Cristian Badaró, se celebrará en el Museo del Chamamé y permitirá exhibir una selección de obras que quedaron fuera del espacio principal del MACC. Según el comunicado, esta iniciativa responde al alto número de proyectos presentados, que sumaron 255 postulaciones, superando la capacidad física del museo anfitrión.

El auditorio de la feria abrirá espacio para charlas, presentaciones y debates públicos. Entre las actividades del auditorio, destacan discusiones sobre la relación entre mercado y patrimonio en el nordeste argentino, los criterios de adquisición de obras artísticas y las dinámicas del coleccionismo. Participarán figuras como Fredi Casco, Claudia del Río, Pablo Lapadula, Carlos Lezcano y Maia Navas, entre otros.

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Nicolás Santiago (Chorizo) Delfina Liábana (Garra) y una máscara de Horacio Flores (Casa Banano)

La programación incluye nuevamente el Circuito ArteCo, integrado por museos, galerías y espacios culturales de Corrientes. Esta red pretende expandir la feria más allá del MACC, sumando puntos de exhibición y actividades distribuidas por la ciudad.

Dentro de los reconocimientos previstos, se entregarán premios adquisición del Instituto de Cultura del Gobierno de Corrientes, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y Lotería Correntina, que permitirán la incorporación de obras a colecciones institucionales. También está confirmado el Premio Fausto entre las distinciones.

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En el plano audiovisual, ArteCo 2026 incluye el Festival Play con cortometrajes de realizadores de Corrientes y Paraguay, y el Festival ArteSo dedicado al arte sonoro, con presentaciones en tiempo real comisionadas para la ocasión. Ambas actividades buscan diversificar los formatos y sumar nuevas expresiones artísticas.

Pintura de César Pereyra (Yuyal), escultura de Carla Rivolta (MUDA) y dibujo de Roxana Toledo (Pasionaria(

El comité de selección estuvo integrado por profesionales como Nancy Rojas (curadora del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), Andi Geat (investigadora del CONICET), Claudia del Río (artista y docente), Maia Navas (artista y curadora correntina), Fredi Casco (director artístico de la Fundación Texo de Paraguay) y Roberto Echen (director artístico del Museo Castagnino+macro de Rosario).

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ArteCo 2026 está organizada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Instituto de Cultura de Corrientes, y tiene como sede principal el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, ubicado en San Juan 839, ciudad de Corrientes.

En declaraciones recogidas por la organización, el gobernador Juan Pablo Valdez consideró que ArteCo “consolida a Corrientes como un punto de referencia para el arte contemporáneo en el Nordeste”. Lourdes Sánchez, presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, remarcó que la feria es “una herramienta concreta de política cultural para la provincia”, señalando la apuesta por la profesionalización y la articulación regional. Por su parte, Fabricio Escobar Galarza, director del MACC, resaltó que el museo aporta un marco institucional y patrimonial que “amplía la experiencia de la feria”, permitiendo una lectura más profunda de las obras.

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Algunos de los artistas del Solo Show: una pintura de Paula Cardozo, un herbario de Carla Colombo y una escultura silbador de Miguel Ruiz Guinard

Todas las galerías participantes

PIEZAS DE MUSEO

El Vivero, La Calandria, ORTO Galería de Arte del Litoral(Corrientes); Objetos con Alma, Galería Chorizo, Yuyal (Resistencia); Galería Corteza, Galería de Arte Carmen Tenerani, Garra, Guaranipolis (Chaco); Casa Aconquija, Consultorio, Artes Letras, Fausto (Tucumán); Galería Jamaica (Rosario); Affair, Imaginario, Noni Andersen, Pólvora, The White Lodge (CABA) y NN (La Plata).

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TIENDA DE VALORES Y MARAVILLAS

Bauzá arte contemporáneo, Amorada Galería, Fondo Fluido (CABA) ASTRA, Vergel, MESA, MUDA, Profundo (Corrientes); Azogue + RÍO, Casa Banano (Entre Ríos), CASAS DE (inter)CAMBIO(s) (Formosa y Riachuelo, Ctes), Espacio Barraco (Rosario); Galpón 20.99 (Tucumán); Mantera Galería (Santiago del Estero); Materia Roja, Museo de la Triple Frontera (Misiones) y colectivo Pasionaria (NEA).

SOLO SHOW

Alberto Ybarra (Corrientes); Anísima (Corrientes), Carla Colombo (Corrientes), Carolina Schaller (Chaco), Gastón Larramendy (Corrientes), Gustavo Mendoza (Corrientes), José Mizdraji (Corrientes), Josefina Madariaga (Corrientes), Juan Pablo Arias (Corrientes), Miguel Ruiz Ginard (Corrientes), PAUX (Corrientes), Paula Cardozo (Corrientes) y Salvador Mizdraji (Corrientes).