“Recuerda que morirás”: un cadáver en el Bosque Energético de Miramar despierta el misterio

El escritor Gastón Intelisano posa junto a la portada de su nueva novela 'Recuerda que Morirás', que sigue las aventuras del criminalista Santiago Soler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando puedas, llamame, - reza el mensaje del subcomisario jefe de la División Homicidios de la Delegación Departamental de la Policía de la Ciudad de Mar del Plata-. (…) ¿Santiago?”. Sí, ¿qué pasó?. ¿Sabes cómo llegar al Bosque Energético?. ¿El que está en Miramar?. Sí. Tenemos un masculino con múltiples heridas de arma blanca. Ya está en camino la Unidad Tanatológica y los chicos de criminalística.”

Santiago, es Santiago Soler, el protagonista de la última ficción del autor Gastón Intelisano. Y Recuerda que morirás, es el séptimo caso de la saga del famoso personaje, que cuenta todo en primera persona y se parece mucho al que escribe (no en todo, pero casi). Y es atrapante, además de meticuloso, detallista y muy preciso con la información vinculada al quehacer forense.

PUBLICIDAD

Es que, en el amplio universo de obras de misterio, Intelisano encontró un terreno inexplorado dentro de la literatura argentina: el policial forense. Pasa que, el escritor, integra el Cuerpo Médico Forense, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Y se nota. El licenciado en Criminalística y Técnico radiólogo, conserva la trama del suspenso, pero maridado con la práctica forense real. Y lo hace muy bien. Tanto, que tal vez sea eso lo que hace del texto algo singular.

La portada del nuevo thriller de Gaston Intelisano, "Recuerda Que Morirás", presenta un bosque brumoso y misterioso, preludio a un escalofriante caso del criminalista Santiago Soler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trío dinámico

Pero vamos al relato. Resulta que en el legendario Bosque Energético de Miramar, aparece un tipo muerto, en una posición y situación extraña.

PUBLICIDAD

“Hablando de cosas raras… ¿Ya viste el cuerpo? Sí, lo está revisando la doctora De Marco”. Así, el perito, Santiago Soler, el inspector Battaglia y la doctora mencionada serán la columna vertebral del equipo de investigación encargado de resolver el enigma. En el mientras tanto, pasan todo tipo de cosas, muchas fuera de pista y relacionadas con el ámbito familiar y personal del protagonista. Soler vive solo, tiene una madre que lo visita (¿o lo controla?) y una hermana, sin suerte, a la que adora y ha intentado proteger durante toda la vida. En medio de todo, y como quien no quiere la cosa, en una carta que dejó su padre antes de morir, se entera de que tiene otra hermana, fruto de una relación clandestina que mantuvo el padre con otra mujer. Y bue. Imaginate. Las historias se empiezan a cruzar y el lío comienza a ser monumental. “Las palabras resuenan en mi mente con la voz de mi padre. (…) De su amorío imprudente y desleal había nacido una nena, que hoy ya era una mujer. (…) Tengo una segunda hermana”. Así las cosas, y para cumplirle el deseo a su progenitor, Soler decide viajar a Ushuaia y conocer a la nueva hermana, que casualmente ( o no) también trabaja en investigaciones de la fuerza policial local. En fin. Y todo esto enredado con el caso de homicidio el cual él, y sus dos colegas, deberán desentrañar, cuanto antes. “Imagino a este hombre joven, sorprendido en medio de ese bosque oscuro, recibiendo ocho puñaladas por la espalda, resistiéndose de un ataque feroz que dejó cortes en las palmas de sus manos y antebrazos (…)”.

¿Y saben qué? Cuando finalmente pudieron identificar al hombre del bosque, resultó ser que, al igual que la hermana “nueva” de Soler, también era oriundo de Ushuaia.

PUBLICIDAD

En el legendario Bosque Energético de Miramar, aparece un tipo muerto, en una posición y situación extraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recapitulando, entonces tenemos: un caso policial, un perito forense, al cual le aparece una nueva hermana, que vive en Ushuaia, y a la cual deberá contactar y conocer a pedido especial de su padre fallecido. Un viaje a Ushuaia donde pretenderá matar dos pájaros de un tiro, pero no. Bueno, a esto súmale una sesión de hipnosis, con un psiquiatra, a través del cual Soler intentará averiguar algo de sus “supuestas” vidas pasadas. ¿Y esto, de dónde salió? Bueno, resulta que en la investigación saltó una mujer, medio esotérica, que fue pareja del asesinado en el bosque, raro todo, y después otra mujer, pero amiga de la ex pareja, más rara aún. Entre las dos no sabes con cual quedarte. Lo cierto es que el perito forense se entera finalmente de que algo hay con eso de las “vidas pasadas”. Y el clima se enrarece aún más. Hay fantasía, hay suspenso y el aire se corta con cuchillo. “Los seres humanos no somos blanco o negro, buenos o malos, somos una inestable forma de vida contenida por el miedo al castigo. O como dice la frase atribuida al filósofo existencialista Jean-Paul Sartre: Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”. Tiene razón.

Con 262 páginas y 39 capítulos, Recuerda que morirás se apoya en la gran experiencia en la realización de autopsias y recolección de evidencias, del criminalista. A ello se suma el camino ya recorrido con las ficciones anteriores, que son 6 y que, junto con esta lectura, forman la saga policial del astuto investigador estrella: Santiago Soler, el alter ego de Gastón Intelisano (según él mismo reconoce). El resto, se los dejo a ustedes. Les va a gustar, sí.

PUBLICIDAD

¿Quién es Gastón Intelisano?

Es escritor, licenciado en Criminalística y Técnico radiólogo. Trabaja como técnico forense y perito en el Instituto de Ciencias Forenses Cono Sur del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. En los ratos en los que no está haciendo una autopsia, escribe sobre personajes que hacen autopsias. Es autor de: Modus operandi (2011), Epicrisis (2013), Error de Cálculo (2014) Principio de intercambio (2016), La navaja de Ockham (2020) y Fuego Fatuo (2023). En el 2021 escribió su primer libro de divulgación Elemental, mi querida ciencia, que forma parte de la colección Ciencia que ladra, dirigida por Diego Golombek. Recuerda que morirás (2025) es su última novela y el séptimo caso de la saga protagonizada por el criminalista y personaje principal Santiago Soler.