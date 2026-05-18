Nicaragua

Nicaragua: el reto diario de alimentarse pese a los mercados abastecidos

Los consumidores nicaragüenses enfrentan mayores dificultades para adquirir alimentos esenciales debido a la inflación alimentaria, con incrementos notables en insumos como queso, huevo y hortalizas, mientras los salarios permanecen estancados

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Ilustración de una balanza con piernitas de pollo, arroz y una moneda de córdoba a la izquierda; el plato derecho, con una pila de billetes, está hundido.
Los precios de los alimentos básicos en Nicaragua aumentan mientras los salarios permanecen estancados, dificultando el acceso a una dieta balanceada para las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que los mercados nicaragüenses están abastecidos, la mayoría de las familias enfrenta bolsillos vacíos y debe priorizar sus gastos para poder llevar alimentos esenciales a casa.

El precio de productos básicos, como la libra de queso seco, que alcanzó los 120.00 córdobas (USD 3.27) en marzo de 2026, ha obligado a muchos a eliminar ciertos alimentos de su dieta regular.

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En Managua, tanto en el Mercado Iván Montenegro en Managua como en el Oriental, los consumidores relatan que el abastecimiento no es el problema, sino el costo creciente de los productos.

Fernanda, una joven que compra semanalmente para su familia, admite que solo adquieren queso si el dinero alcanza después de cubrir otras necesidades. Antonio, de 31 años, resume la situación con una frase recurrente: “uno tiene que hacer malabares”.

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Las cifras muestran cómo el encarecimiento afecta la vida diaria. La libra de piernitas de pollo, que antes se conseguía por 40.00 córdobas (USD 1.09), ahora cuesta entre 70.00 y 75.00 córdobas (USD 1.91 a USD 2.05). A esto se suma el alza del arroz y otros insumos indispensables, mientras los salarios permanecen sin cambios, según reportó Confidencial.digital.

Caída en la producción agrícola y aumento de precios

El Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio (PNPCC) 2026-2027, presentado por Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, revela una fuerte disminución en la producción de hortalizas y granos básicos durante el ciclo agrícola 2025-2026. Las hortalizas sufrieron una caída del 23.8%, con la chiltoma registrando un descenso del 42.5% en las cosechas.

Otros cultivos también se vieron afectados:

  • Cebolla: cayó un 35.3%
  • Repollo: cayó un 29.0%
  • Zanahoria: cayó un 23.0%
  • Tomate: cayó un 15.0%
  • Papa: cayó un 14.3%

En los granos básicos:

  • Maíz, sorgo y frijol rojo: experimentaron bajas de hasta 14.9%.

La reducción en la producción impactó de manera directa en los precios al consumidor. Los datos muestran aumentos notables:

Libra de chiltoma:

  • Marzo de 2025: 45.11 córdobas (USD 1.23)
  • Marzo de 2026: 50.17 córdobas (USD 1.37)

Docena de huevos:

  • Marzo de 2025: 73.44 córdobas (USD 2.00)
  • Marzo de 2026: 90.53 córdobas (USD 2.47)

Estrategias familiares ante la inflación alimentaria

El costo de la canasta básica para una familia de seis personas subió en todos sus componentes. En enero de 2026, la libra de chiltoma llegó a costar 61.96 córdobas (USD 1.69); el tomate también mantuvo precios elevados durante todo el primer trimestre.

Los consumidores han debido ajustar sus compras, optando por productos más pequeños o en menor cantidad. “Una sola chiltoma puede costar diez córdobas (USD 0.27); dos tomates, 23.00 córdobas (USD 0.63)”, comenta Antonio.

Ilustración plana de un carrito de supermercado gris con detalles azules y rojos. Contiene queso, arroz y frijoles. Una larga lista de compras tachada se desborda.
La caída en la producción nacional de cebolla, zanahoria, tomate y papa contribuyó al incremento sostenido del precio de estos vegetales en los mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso seco, tradicional en la dieta local, mantuvo un precio superior a los 90.00 córdobas (USD 2.45) durante 2025 y superó los 100.00 (USD 2.73) desde septiembre. En marzo de 2026, alcanzó un máximo de 124.34 córdobas (USD 3.39). Fernanda explica que, si hay menos de 4 onzas en casa, se da prioridad a los niños y se buscan alternativas para el resto.

El huevo, pese a un leve descenso en el primer trimestre de 2026, sigue siendo caro para las familias. En diciembre de 2025, la docena llegó a 91.35 córdobas (USD 2.49) y en marzo de 2026 permaneció cerca de esa cifra. Ante esta situación, muchos optan por huevos más pequeños, ya que los medianos resultan inaccesibles.

Discurso oficial y proyecciones para 2026-2027

El ministro de Fomento, Industria y Comercio, Erwin Ramírez, insiste en que la mayoría de los productos de la canasta alimentaria mantienen “abastecimiento y estabilidad de precios”. Sin embargo, reconoce que algunos alimentos han mostrado una variabilidad superior al 3.0% al comparar los primeros cinco meses de 2026 con el mismo periodo del año anterior.

Ilustración de una persona con billete frente a una escalera ascendente de paquetes de pollo y arroz con precios crecientes en córdobas.
El reto principal en Nicaragua no es el abastecimiento, sino la capacidad económica de las familias para acceder a los productos de la canasta básica alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen proyecta un crecimiento del 2.7% en el sector pecuario y una disminución del 2.2% en agricultura para el ciclo 2026-2027. La agricultura arrastra tres años consecutivos de resultados negativos, afectados por el fenómeno climático El Niño, menor acceso al crédito y bajo dinamismo productivo. Estos factores, según datos de Confidencial.digital, han incidido directamente en la capacidad de las familias para acceder a los alimentos.

Aunque los mercados de Nicaragua exhiben estantes llenos, el aumento de precios mantiene a muchas familias alejadas de los alimentos básicos. El verdadero reto no es la escasez, sino el acceso económico a una alimentación suficiente y balanceada.

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