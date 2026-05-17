Buenos Aires se prepara para el desembarco del BDSM, Fetish & Kink Film Festival

Entre el 23 y el 25 de mayo, se desarrollará el BDSM, Fetish & Kink Film Festival, un evento internacional fundado en Barcelona en 2024 y centrado en cine, arte y cultura vinculados al deseo, las sexualidades disidentes y las dinámicas de poder.

La edición 2026 del Festival en Argentina, que cuenta con la organización de CONDESA Artes, incluirá proyecciones de cortometrajes y largometrajes seleccionados por un jurado internacional, actividades curatoriales, charlas, performances y experiencias artísticas, así como eventos de apertura y cierre.

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La programación estará orientada a posicionar a la ciudad en el circuito global de festivales dedicados a cine y arte contemporáneo con enfoque en erotismos.

Entre el 23 y el 25 de mayo, la ciudad será escenario de intensas jornadas con proyecciones, debates y experiencias únicas sobre erotismo contemporáneo

El sábado 23 de mayo, en El Escándalo (Almagro), la actividad comenzará a las 16.30 y contempla la proyección del documental Heart of a Dominatrix a las 17, bloques de cortometrajes internacionales, charlas y una demostración de práctica artística con Mistress Vero Rua.

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El sábado 24, en el mismo espacio, habrá otra programación con la proyección del documental Encuerados, una sesión de shibari en vivo y el bloque de cortos nacionales. La jornada incluye paneles con creadores y finaliza con la película nacional Grasas Saturadas.

El lunes 25 de mayo, feriado en Argentina, las actividades continuarán en Casa Brandon (Luis María Drago 236). La agenda incluye intervenciones en vivo de máscaras de pet play por parte de los artistas Martinjo, Juan Miceli y Shar0n, un stand del Encuentro Bi+ Argentina, la proyección de la película The Demonatrix y presentación de las piezas intervenidas.

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El festival fue fundado en Barcelona en 2024 y cuenta con ediciones internacionales. En 2025, Buenos Aires fue sede de un evento colateral oficial, que incluyó la curaduría de artistas digitales, una exposición pictórica de Daniela Abbate y la proyección de cortometrajes de la edición inaugural. La recepción positiva del público y del circuito artístico local motivó la organización de una edición argentina de mayor escala para el año próximo.

Todos los eventos están destinados exclusivamente a mayores de 18 años, según las condiciones detalladas por CONDESA Artes. Entre los socios de la edición argentina figuran Luden, Lascivia By Aww y Banshees, mientras que la dirección y curaduría general está a cargo de Vanesa Dubost. La programación, fechas y ubicaciones pueden consultarse en la web oficial del festival.

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