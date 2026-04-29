Cultura

John Banville: “Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería”

En plena promoción de su inquietante novela, el escritor comparte anécdotas, reflexiones sobre el arte y hasta planes de una nueva historia policial, dejando ver su lado más auténtico y mordaz

Guardar
John Banville en el Museo del Prado
John Banville describe Venecia como una ciudad hermosa pero inquietante, fuente de inspiración para sus historias literarias

Con el estilo de John Banville y el misterio de Benjamin Black -su apodo para el género policíaco-, el escritor irlandés y Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014 regresa con Nocturno de Venecia (Alfaguara), una novela fantasmagórica y erótica inspirada en Henry James y ambientada a finales del siglo XIX.

“La literatura, el arte, sirven para transmitir una sensación de lo que significa estar vivo; cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería. El arte debe ser completamente autónomo”, dice el escritor, de visita en Madrid, en una entrevista con esta agencia.

PUBLICIDAD

La trama de Nocturno de Venecia gira en torno a un escritor inglés “de medio pelo”, pese a sus ínfulas, y la hija de un magnate estadounidense del petróleo, que viajan a la ciudad de los canales recién casados, después de que ella sea desheredada a causa de un misterioso enfrentamiento con su padre.

“Es un libro extraño, todos los personajes son horribles, no hay buena gente en esta novela, me pregunto si eso dice algo sobre mí, quizá esté asomando por fin mi verdadera voz; en todo caso, los seres humanos no somos particularmente agradables, fingimos serlo”, asegura.

PUBLICIDAD

Banville (Wexford, Irlanda, 1945) viaja con asiduidad a Venecia desde hace décadas para participar en un jurado literario. Un atardecer de invierno iba caminando con su esposa –fallecida en 2021– por una callejuela cuando se les cruzó una rata gigante.

“Eso es Venecia, una ciudad preciosa pero también siniestra, nunca me siento del todo a gusto allí, tengo la sensación de que alguien me espía constantemente”, señala antes de relatar una larga anécdota llena de extrañas casualidades que le llevaron a imaginar un encuentro con el espíritu del filósofo renacentista Giordano Bruno, quemado en la hoguera por la Inquisición en el año 1600.

Portada del libro 'Nocturno de Venecia' de John Banville. Muestra una tela roja flotando sobre un canal de Venecia al anochecer con góndola y edificios al fondo
‘Nocturno de Venecia’ es la nueva novela erótica y fantasmagórica de John Banville, inspirada en Henry James

Nada más peligroso que un artista frustrado

En relación con su protagonista y narrador, Banville cree que no hay nada más peligroso que un artista frustrado. “Tengo un amigo judío que dice que si Hitler hubiera conseguido entrar en la academia de arte nos habríamos evitado la Segunda Guerra Mundial. Pero no es el único, Mao era un poeta, Pol Pot era un poeta”.

“El ego artístico es enorme y cuando se frustra tiene que encontrar una salida”, señala Banville y reflexiona sobre el hecho de que casi siempre se trata de hombres artistas: “Los grandes monstruos del siglo XX fueron todos hombres”.

Sin querer entrar en terreno freudiano, el autor de El mar, novela con la que ganó el Premio Booker en 2005, dice no creer en las teorías del padre del psicoanálisis, pero sostiene que los hombres “nunca superan la separación de sus madres” y que eso “les vuelve horribles”.

Afirma que siempre le han fascinado las mujeres y que le gustaría ponerse en la piel de una por un día, saber lo que se siente. Los hombres, en cambio, y su “desesperada” necesidad de reconocimiento, le aburren: “Una cena rodeado de hombres es mi idea del infierno”.

Preguntado por el nuevo atentado contra Donald Trump el pasado fin de semana en Washington, Banville se pregunta a su vez si pudo ser algo orquestado desde el propio entorno del presidente. “Es estúpido intentar matar a Trump, le convertirían en un héroe, en una leyenda”.

Banville también avanza que próximamente publicará otra novela policíaca y que sigue escribiendo su autobiografía, de la que dice que “probablemente nunca la acabe”.

“Me gustaría poder escribir un libro en diez días, pero me he vuelto viejo y perezoso. Antes escribía ocho o diez horas al día; ahora, si le dedico dos horas, me doy por satisfecho”, sostiene.

Fuente: EFE.

Fotos: AP/ Paul White.

Temas Relacionados

John Banville"Nocturno de Venecia"Literatura ContemporáneaNovela PolicíacaPsicología Masculina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

Detrás de la frase más cínica de la crítica cultural, se esconde una filosofía de supervivencia social que definió la sofisticación neoyorquina de los años 20. La historia de la Mesa Redonda del Algonquin, el círculo de intelectuales más celebre de Nueva York

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

Cómo se escribe según la RAE: combinado, significado en deportes

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe según la RAE: combinado, significado en deportes

La cantante Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La artista de 79 años, toda una estrella del rock, viajará a Oviedo para recibir el prestigioso galardón el Teatro Campoamor el próximo 23 de octubre

La cantante Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del miércoles 29 de abril

La participación de decenas de autores internacionales y el protagonismo de Perú cautivan la atención del público. Beneficios de ingreso aseguran la presencia de familias, docentes y jóvenes durante toda la feria

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades del miércoles 29 de abril

‘Euphoria’, Afrodita y la mirada masculina: ¿quién decide qué mujer es bella?

Desde la mitología clásica hasta la cultura audiovisual contemporánea, la construcción del ideal de belleza femenina revela persistencias y tensiones para repensar criterios

‘Euphoria’, Afrodita y la mirada masculina: ¿quién decide qué mujer es bella?
DEPORTES
Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Ecuador: encontraron muerto a un ex futbolista en un auto tras una reunión con tres mujeres

El fiscal general de California alerta sobre riesgo de fraude en entradas para Juegos Olímpicos LA28

Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Miami

Gerrard habló sin filtros sobre Salah y Slot: “Nadie quiere que la historia termine bajo una nube”

TELESHOW
La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Tiene 19 años, es modelo y descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría si fuese famosa

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

INFOBAE AMÉRICA

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

Estados Unidos entrega equipo satelital a Honduras para combatir el narcotráfico

Panamá apunta a cerrar 2026 con déficit de 3.5% del PIB, afirma ministro de Economía

Uruguay es optimista por instalación de megaplanta de hidrógeno verde en Paysandú: “Hay una luz”, dijo Orsi

Lo que se sabe del asesinato de un bebé en Uruguay: ataque a su padre fue por una guerra entre grupos criminales