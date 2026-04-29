Cultura

Cómo se escribe según la RAE: combinado, significado en deportes

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

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Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

El sustantivo combinado alude, entre otras cosas, a un equipo de jugadores cuyos integrantes proceden de varios clubes, por lo que no es siempre intercambiable con club .

Sin embargo, en las noticias se pueden leer frases como «El Valencia venció al combinado culé en 2016 por un gol a dos», «Varios entrenadores sonaron para el combinado merengue, entre ellos José Mourinho, quien fue el director técnico de los blancos» o «El argentino dejaba el Manchester City para ser la gran estrella en el combinado colchonero».

El Diccionario de la lengua española recoge la voz combinado con el sentido propio del ámbito deportivo de ‘equipo formado por jugadores procedentes de varios clubes’. Por tanto, se aplica normalmente a selecciones (regionales, nacionales, etc.) , donde todos los miembros, sin dejar de pertenecer a clubes diferentes, comparten en tal contexto durante un tiempo un mismo equipo : «Hace más de dos años que Neymar no juega para el combinado brasileño».

Si se quiere aludir a los jugadores de un club, se puede optar , en función del contexto, por equipo , conjunto , plantel … o por términos como once para el caso concreto del fútbol.

Así pues, en los ejemplos del principio, en los que simplemente se habla de clubes particulares, lo más indicado habría sido escribir «El Valencia venció al equipo culé en 2016 por un gol a dos», «Varios entrenadores sonaron para el conjunto merengue, entre ellos José Mourinho, quien fue el director técnico de los blancos» y «El argentino dejaba el Manchester City para ser la gran estrella en el club colchonero».

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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